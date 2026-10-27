Get Your MadWalk Moment with M·A·C: Το επόμενο beauty party έρχεται στην Ερμού!

Με μια ματιά Το MAD και η M·A·C Cosmetics διοργανώνουν beauty party στην Ερμού στις 29 Οκτωβρίου.

Θα προσφέρονται beauty και hair touch-ups, επαγγελματικές φωτογραφίες και styling tips.

Στο event θα συμμετέχουν οι Manos Kamakaris, Aria Skokos, Super Foteini και το Mad Radio 106,2.

Με αγορές M·A·C Cosmetics, οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση για διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MAD και η M·A·C Cosmetics συνεχίζουν το πιο fashionable beauty tour της Αθήνας και ετοιμάζονται για το επόμενο ραντεβού τους στην καρδιά της πόλης! Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C έρχεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στην Ερμού, με glam, μουσική, beauty tips, fashion inspo και ξεχωριστές εκπλήξεις. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τη δική σου MadWalk στιγμή, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά της μόδας και της μουσικής;

Glam up, Ερμού! Το δικό σου MadWalk moment ξεκινά εδώ

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, το flagship κατάστημα της M·A·C Cosmetics στην Ερμού μετατρέπεται σε ένα mini backstage μόδας και ομορφιάς, στο πλαίσιο του MadWalk 2026 by Three Cents.

Το concept είναι απλό: εσύ φέρνεις το attitude σου και το MAD και η M·A·C Cosmetics φροντίζουν για την εμπειρία! Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο beauty station, θα έχεις την ευκαιρία να ανανεώσεις το μακιγιάζ και το χτένισμά σου με γρήγορα beauty και hair touch-ups. Στη συνέχεια, θα περάσεις μπροστά από τον φωτογραφικό φακό, σε ένα σκηνικό με επαγγελματικό φωτισμό, για να αποκτήσεις τη δική σου επαγγελματική φωτογραφία με το signature vibe του MadWalk.

Γιατί το catwalk μπορεί να περιμένει, αλλά το δικό σου glam moment είναι τώρα!

Manos Kamakaris, Aria Skokos & Super Foteini: Οι hosts που θα απογειώσουν το look σου!

Στο beauty party της Ερμού, ο Manos Kamakaris, η Aria Skokos και η Super Foteini αναλαμβάνουν να σε βάλουν στο απόλυτο MadWalk mood, με συμβουλές και έμπνευση που θα αναβαθμίσουν το προσωπικό σου στιλ.

Ο Manos Kamakaris, makeup guru, θα μοιραστεί beauty tips και μυστικά μακιγιάζ για να ανακαλύψεις νέες ιδέες και να δώσεις άλλη διάσταση στο makeup look σου. Η Aria Skokos, χορογράφος, θα σε καθοδηγήσει για να βρεις την ιδανική πόζα μπροστά στον φακό και να αισθανθείς σαν να βρίσκεσαι σε ένα πραγματικό backstage φωτογράφισης. Παράλληλα, η Super Foteini θα δώσει το δικό της styling inspo, με συμβουλές που θα κάνουν elevate κάθε outfit.

Το ζητούμενο; Να ανακαλύψεις το δικό σου signature look, να πειραματιστείς με την εικόνα σου και να αποκτήσεις το confidence boost που χρειάζεσαι για τη δική σου στιγμή στο spotlight!

Mad Radio 106,2 live στην Ερμού: Η μουσική ανεβάζει την ένταση!

Ένα beauty party δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένο χωρίς το κατάλληλο soundtrack! Το Mad Radio 106,2 έρχεται ζωντανά από το κατάστημα M·A·C Cosmetics στην Ερμού, μεταφέροντας την ενέργεια του σταθμού στο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C.

Ο Πέτρος Τριανταφύλλου και η Κατερίνα Ψύχα θα εκπέμπουν ζωντανά το MAD DRIVE μέσα από ειδικά διαμορφωμένο DJ booth, δίνοντας τον ρυθμό σε ένα απόγευμα γεμάτο μουσική, ομορφιά και fashion διάθεση.

Και οι ραδιοφωνικές εκπλήξεις συνεχίζονται! Η Κάτια Νεκταρίου και η Κατερίνα Πεφτίτση θα είναι οι special guests του Mad Radio 106,2 στο beauty party της Ερμού, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να τις συναντήσει από κοντά και να ζήσει μαζί τους την εμπειρία.

Beauty deals και διπλή πρόσκληση για το MadWalk 2026!

Νόμιζες ότι οι εκπλήξεις τελειώνουν εδώ; Not so fast! Κατά τη διάρκεια του beauty party, από τις 18:00 έως τις 21:00, θα μπορείς να απολαύσεις ειδική προσφορά σε προϊόντα M·A·C Cosmetics και να ανακαλύψεις τα beauty essentials που θα ανανεώσουν τη συλλογή σου.

Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος για να μην χάσεις το ραντεβού στην Ερμού! Με κάθε αγορά προϊόντων M·A·C συμμετέχεις στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026 by Three Cents. Ένας τυχερός από το κατάστημα θα κερδίσει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη βραδιά που ενώνει τη μόδα με τη μουσική.

So, glam up, ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα και κράτα τα fingers crossed!

Το ραντεβού στην Ερμού είναι εδώ!

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 18:00–21:00

Τοποθεσία: Flagship κατάστημα M·A·C Cosmetics, Ερμού

Hosts: Manos Kamakaris, Aria Skokos & Super Foteini

Mad Radio 106,2: Ζωντανή μετάδοση του MAD DRIVE με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα

Special Guests του Mad Radio 106,2: Κάτια Νεκταρίου & Κατερίνα Πεφτίτση

Βάλε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σου, ετοίμασε το πιο stylish outfit σου και έλα να ζήσεις από κοντά το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C. Η Ερμού γίνεται το δικό σου beauty playground και η δική σου στιγμή να λάμψεις σε περιμένει!

Your moment starts here!

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει για 16η χρονιά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, και το glam countdown συνεχίζεται με τέσσερα ξεχωριστά beauty parties στην Αθήνα.

Μετά το Περιστέρι και τη Γλυφάδα, η Ερμού παίρνει τη σκυτάλη την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ενώ το beauty tour θα ολοκληρωθεί στη Νέα Σμύρνη την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Για να μη χάσεις κανένα update, μπες στο mad.gr και ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C, τα beauty parties που συνεχίζονται στην Αθήνα, τους hosts, τους special guests και τις εκπλήξεις που σε περιμένουν. Μείνε συντονισμένος και ετοιμάσου να ζήσεις το δικό σου MadWalk moment, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά της μόδας και της μουσικής!