Life 27.10.2026

28η Οκτωβρίου: Τι κρύβεται πίσω από το ιστορικό «ΟΧΙ» που άλλαξε την πορεία της Ελλάδας

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Κάθε χρόνο τιμούμε την αντίσταση του ελληνικού λαού, τις θυσίες των στρατιωτών και μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Στις 28 Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία απέστειλε τελεσίγραφο στην Ελλάδα, το οποίο απορρίφθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά με το ιστορικό «ΟΧΙ».
  • Η απόρριψη του τελεσιγράφου οδήγησε στην εισβολή των ιταλικών στρατευμάτων και στην έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.
  • Ο ελληνικός στρατός αντιστάθηκε σθεναρά στα βουνά της Πίνδου, αποκρούοντας την αρχική επίθεση και προωθούμενος σε αλβανικό έδαφος.
  • Η επέτειος τιμά την αντίσταση, τις θυσίες και τις αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας του ελληνικού λαού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους της Ελλάδας. Κάθε χρόνο, τιμούμε την επέτειο του «ΟΧΙ», θυμόμαστε την απόφαση της χώρας να αντισταθεί στις ιταλικές αξιώσεις το 1940 και αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Pexels
Pexels

Τι συνέβη στις 28 Οκτωβρίου 1940;

Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία, η οποία βρισκόταν υπό την ηγεσία του Μπενίτο Μουσολίνι, έστειλε τελεσίγραφο στην Ελλάδα. Με αυτό, απαιτούσε ουσιαστικά να επιτραπεί η είσοδος των ιταλικών στρατευμάτων σε στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας. Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ιωάννης Μεταξάς, απέρριψε τις απαιτήσεις της Ιταλίας. Η απάντησή του έμεινε στην ιστορία ως το «ΟΧΙ», σύμβολο της άρνησης της χώρας να υποκύψει στις αξιώσεις μιας ξένης δύναμης. Λίγες ώρες αργότερα, τα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, η οποία τότε βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή. Έτσι ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος.

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Ο αγώνας στα βουνά της Πίνδου

Η ελληνική αντίσταση απέναντι στην ιταλική επίθεση αποτέλεσε μία από τις σημαντικές στιγμές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, στα βουνά της Ηπείρου και της Πίνδου, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τον αντίπαλο στρατό, αλλά και το κρύο, το χιόνι και τις ελλείψεις σε εφόδια. Παρά τις δυσκολίες, ο ελληνικός στρατός κατάφερε να αποκρούσει την αρχική ιταλική επίθεση και να περάσει στην αντεπίθεση, προωθούμενος σε περιοχές της τότε ιταλοκρατούμενης Αλβανίας. Η πορεία αυτή, ωστόσο, δεν σήμανε το τέλος του πολέμου. Τον Απρίλιο του 1941, η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την κατάληψη της χώρας και την έναρξη της περιόδου της Κατοχής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιατί γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου;

Η επέτειος δεν αφορά μόνο την απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου. Είναι μια ημέρα μνήμης για την αντίσταση του ελληνικού λαού, τις θυσίες των στρατιωτών και των αμάχων, αλλά και τις δυσκολίες που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Το «ΟΧΙ» έχει συνδεθεί με αξίες όπως η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία και η συλλογική αντίσταση απέναντι στον φασισμό. Παράλληλα, η επέτειος υπενθυμίζει το ανθρώπινο κόστος του πολέμου και τη σημασία της ειρήνης.

Pexels
Pexels

Πώς τιμάται η εθνική επέτειος;

Κάθε χρόνο, στις 28 Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα, καταθέσεις στεφάνων σε μνημεία πεσόντων και εκδηλώσεις μνήμης. Στα σχολεία οργανώνονται γιορτές αφιερωμένες στα γεγονότα του 1940 και στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Η ελληνική σημαία κυματίζει σε δημόσια κτίρια, σχολεία και σπίτια, ενώ η ημέρα αποτελεί επίσημη αργία. Η 28η Οκτωβρίου μάς καλεί να θυμόμαστε όχι μόνο μια ιστορική απόφαση, αλλά και το θάρρος, την ενότητα και τις θυσίες ενός λαού σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του.

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28η Οκτωβρίου
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