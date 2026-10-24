Epson International Pano Awards 2026: Οι φωτογραφίες που κάνουν τον πλανήτη να μοιάζει με έργο τέχνης

Η 17η διοργάνωση του διεθνούς διαγωνισμού πανοραμικής φωτογραφίας ανέδειξε δημιουργούς από όλο τον κόσμο, επιβραβεύοντας εικόνες που μετατρέπουν φυσικά τοπία σε εντυπωσιακά φωτογραφικά κάδρα

Με μια ματιά Ο Daniel Viñé Garcia κέρδισε τον τίτλο Open Photographer of the Year για φωτογραφία ηφαιστειακού τοπίου στη Χιλή.

Ο Tomas Sanchez Ruiz κατέκτησε την πρώτη θέση στην ερασιτεχνική κατηγορία με φωτογραφία βόρειου σέλας στην Ισλανδία.

Ο διαγωνισμός ανέδειξε νικητές από διάφορες χώρες σε κατηγορίες όπως φύση, αστικό περιβάλλον και εναέριες λήψεις.

Τα Epson International Pano Awards αναδεικνύουν την ομορφιά του πλανήτη μέσω της πανοραμικής φωτογραφίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ομορφιά του πλανήτη δεν χωρά πάντα σε ένα συνηθισμένο κάδρο. Από τα ηφαίστεια της Χιλής, που φωτίζονται με αποχρώσεις του ματζέντα μέχρι το εντυπωσιακό βόρειο σέλας, που απλώνεται πάνω από τα χιονισμένα τοπία της Ισλανδίας, υπάρχουν εικόνες που σε κάνουν να κοιτάς δύο φορές για να πιστέψεις ότι είναι αληθινές. Αυτή ακριβώς τη μαγεία της φωτογραφίας αναδεικνύουν τα Epson International Pano Awards, ο διεθνής διαγωνισμός που επιβραβεύει τις πιο εντυπωσιακές πανοραμικές λήψεις από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η 17η διοργάνωση ολοκληρώθηκε, παρουσιάζοντας εικόνες που συνδυάζουν την τεχνική αρτιότητα με την καλλιτεχνική ματιά και αποδεικνύουν ότι η φύση, η αρχιτεκτονική και τα φυσικά φαινόμενα μπορούν να μεταμορφωθούν σε πραγματικά έργα τέχνης μέσα από τον φακό ενός φωτογράφου. Στη φετινή διοργάνωση κατατέθηκαν 2.122 συμμετοχές από επαγγελματίες και 1.962 από ερασιτέχνες φωτογράφους, με τον ανταγωνισμό να είναι ιδιαίτερα έντονος.

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Οι νικητήριες εικόνες αποτυπώνουν απόκοσμα τοπία, επιβλητικούς ορεινούς όγκους, εντυπωσιακά αστικά περιβάλλοντα και στιγμές της φύσης που δύσκολα συναντάς στην καθημερινότητά σου. Αν αγαπάς τη φωτογραφία ή απλώς σταματάς το scroll όταν εμφανίζεται μπροστά σου ένα τοπίο που μοιάζει βγαλμένο από ταινία φαντασίας, οι φετινές συμμετοχές έχουν αρκετούς λόγους για να σου τραβήξουν την προσοχή.

Ο Daniel Viñé Garcia και το ηφαιστειακό τοπίο που έκλεψε την παράσταση

Τον τίτλο του Open Photographer of the Year κατέκτησε ο Ισπανός φωτογράφος Daniel Viñé Garcia με το έργο του «The Sleeping Giant». Η φωτογραφία σε μεταφέρει στον ηφαιστειακό όγκο Parinacota στη Χιλή, όπου οι επιβλητικοί ηφαιστειακοί κώνοι υψώνονται σχεδόν στα 6.400 μέτρα, δίπλα στον επίσης εντυπωσιακό Pomerape. Οι αποχρώσεις του ματζέντα που αγκαλιάζουν το τοπίο δημιουργούν μια σχεδόν εξωπραγματική ατμόσφαιρα, κάνοντας το φυσικό ανάγλυφο να μοιάζει με ζωγραφικό πίνακα.

Η συγκεκριμένη εικόνα δεν προέκυψε από μία μόνο λήψη. Όπως εξήγησε ο ίδιος ο φωτογράφος, το αρχικό πανόραμα κάλυπτε 360 μοίρες και δημιουργήθηκε από 33 ξεχωριστές εκθέσεις. Η τελευταία λάμψη φωτός έδωσε στο τοπίο τις ιδιαίτερες ματζέντα αποχρώσεις του, ενώ οι ηφαιστειακοί σχηματισμοί και οι λίμνες του υψιπέδου απέκτησαν μια ξεχωριστή οπτική ένταση.

Στη συνέχεια, ο Viñé Garcia επεξεργάστηκε τη σύνθεση, επιλέγοντας από το ευρύτερο πανόραμα το κάδρο που ανέδειξε καλύτερα τα ηφαίστεια, το φως και τα σχήματα του τοπίου. Το αποτέλεσμα εξηγεί γιατί η φωτογραφία ξεχώρισε ανάμεσα στις χιλιάδες συμμετοχές του διαγωνισμού.

Το βόρειο σέλας της Ισλανδίας που περίμενε την κατάλληλη στιγμή

Στην ερασιτεχνική κατηγορία, την πρώτη θέση και τον τίτλο του νικητή κατέκτησε ο Ισπανός Tomas Sanchez Ruiz με τη φωτογραφία «Double Arch Over Stokksnes». Το σκηνικό βρίσκεται στη χερσόνησο Stokksnes, στη νοτιοανατολική Ισλανδία, όπου το βόρειο σέλας φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό πάνω από το τοπίο. Οι δύο πράσινες ζώνες του σχηματίζουν μια εντυπωσιακή καμπύλη, θυμίζοντας ένα φωτεινό ουράνιο τόξο που απλώνεται πάνω από τη γη.

Η ιστορία πίσω από τη λήψη κάνει τη φωτογραφία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Σύμφωνα με τον Sanchez Ruiz, η πρόγνωση για το σέλας εκείνο το βράδυ δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Όταν, όμως, κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε μια πράσινη λάμψη στον ουρανό, κατάλαβε ότι ίσως είχε έρθει η στιγμή που περίμενε.

Η μαύρη άμμος ήταν καλυμμένη με φρέσκο, ανέγγιχτο χιόνι και το φαινόμενο είχε αρχίσει να σχηματίζει το εντυπωσιακό του μοτίβο. Ο φωτογράφος κατάφερε τελικά να αποτυπώσει τη σκηνή που ονειρευόταν, σε μια εικόνα που συνδυάζει την υπομονή, την τύχη και την ικανότητα να αναγνωρίζεις την κατάλληλη στιγμή.

Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν στις υπόλοιπες κατηγορίες

Οι δύο μεγάλοι νικητές δεν ήταν οι μόνοι που ξεχώρισαν στα Epson International Pano Awards 2026. Οι επιμέρους κατηγορίες ανέδειξαν φωτογράφους από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι προσέγγισαν το τοπίο, τη φύση και το δομημένο περιβάλλον μέσα από εντελώς διαφορετικές οπτικές.

Στην κατηγορία «Nature / Landscape», την πρώτη θέση κατέκτησε ο Mikel Iraeta με το έργο «Double Arch on Milford Sound». Ο Daniel Viñé Garcia συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του, κατακτώντας την τρίτη θέση με το «Cathedral of Starlight» και την τέταρτη με το «My Perfect Night».

Στην κατηγορία «Built Environment», ο Xuecheng Liu από τις Ηνωμένες Πολιτείες διακρίθηκε με την πρώτη θέση για τη φωτογραφία «Center of the Cosmos». Ο Viñé Garcia κατέλαβε τη δεύτερη θέση με το «Anatolian Artisan», επιβεβαιώνοντας την παρουσία του σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Ξεχωριστή διάκριση απέσπασε η φωτογραφία «The Rugby Players» των Preeti και Prashant Chacko από την Ινδία, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Nature / Landscape» και κέρδισε το Epson Digital Art Prize. Από την Αυστραλία, ο Szabi Nemeth βραβεύτηκε για την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθετη λήψη με το έργο «Between Giants».

Από την εναέρια φωτογραφία μέχρι τις νυχτερινές λήψεις

Η ποικιλία των συμμετοχών φάνηκε και στις υπόλοιπες κατηγορίες του διαγωνισμού, με τις εναέριες λήψεις και τις φωτογραφίες αρχιτεκτονικής να έχουν τη δική τους θέση ανάμεσα στις διακρίσεις. Στην κατηγορία «Amateur Aerial», η Mildred Lai από το Χονγκ Κονγκ κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το «The Devil’s Gaze», ενώ ο Xuejun Long από την Κίνα βρέθηκε στην κορυφή της ίδιας κατηγορίας με το «Journey of Life».

Στην κατηγορία «Amateur Built Environment», ο Ισπανός Sebastian Cantos Navalon κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Stairs from Earth to Heaven» και τη δεύτερη με το «Sphere». Οι δύο διακρίσεις του ανέδειξαν τη δημιουργική προσέγγισή του στην αρχιτεκτονική και στις γεωμετρικές φόρμες. Το «The Curator’s Award» απονεμήθηκε στον Ολλανδό Max Terwindt για τη φωτογραφία «Antarctic Nights», ενώ στην κατηγορία «Amateur Nature / Landscape» ο Evan McKay από τη Νέα Ζηλανδία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με το «Ancient Nebula».

Στις υπόλοιπες σημαντικές διακρίσεις, ο Vitaly Golovatyuk από την Κίνα κέρδισε το βραβείο για την υψηλότερη βαθμολογία σε Gigapixel Image με τη φωτογραφία «X marks the spot in Shanghai». Η Nuimet Bunyasirisith από την Ταϊλάνδη αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Southeast Asia Open Photographer of the Year» με το «The Emerald Arch Over Lofoten», ενώ ο Francesco Dall’Olmo από την Ιταλία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Aerial» με το «Boreal Wings».

Όταν μια φωτογραφία σε κάνει να δεις τον κόσμο διαφορετικά

Τα Epson International Pano Awards αποδεικνύουν για ακόμη μία χρονιά ότι η πανοραμική φωτογραφία δεν περιορίζεται στην αποτύπωση ενός μεγάλου τοπίου. Είναι ένας τρόπος να αναδείξεις λεπτομέρειες, χρώματα και φυσικά φαινόμενα που μπορεί να περνούσαν απαρατήρητα μέσα από ένα συνηθισμένο κάδρο. Από το ηφαιστειακό τοπίο της Χιλής μέχρι το βόρειο σέλας της Ισλανδίας, οι νικητήριες εικόνες σε προσκαλούν να σταθείς για λίγο και να παρατηρήσεις τον κόσμο γύρω σου.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής διοργάνωσης: δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη για να εντυπωσιαστείς από την ομορφιά του. Μερικές φορές, αρκεί η ματιά ενός φωτογράφου που ξέρει πότε να πατήσει το κλείστρο και πώς να μετατρέψει μια μοναδική στιγμή σε εικόνα που μένει στη μνήμη σου.

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