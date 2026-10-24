Beauty 24.10.2026

Αυτό είναι το makeup look της Hailey Bieber που πρέπει να δοκιμάσεις τώρα!

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Η Hailey Bieber υιοθέτησε ένα φρέσκο beauty look με ροδαλά μάγουλα και glowy βάση, αποδεικνύοντας πως το ροζ ρουζ μπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το μακιγιάζ της Hailey Bieber εστιάζει σε λαμπερή επιδερμίδα, ροζ μάγουλα και διακριτικά τονισμένα χαρακτηριστικά.
  • Η βάση του μακιγιάζ περιλαμβάνει ενυδάτωση, ελαφρύ foundation και διακριτικό highlighter για λάμψη.
  • Το έντονο ροζ κρεμώδες ρουζ στα μάγουλα είναι το κύριο στοιχείο που χαρίζει φρεσκάδα.
  • Τα μάτια τονίζονται διακριτικά με σκιά και καφέ μάσκαρα, ενώ τα χείλη έχουν απαλή ροζ απόχρωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν beauty looks που ξεχωρίζουν χωρίς να χρειάζονται έντονα χρώματα, περίπλοκες τεχνικές ή υπερβολές. Το μακιγιάζ της Hailey Bieber στην εκπομπή Quotidien είναι ένα από αυτά, καθώς συνδυάζει τη λαμπερή επιδερμίδα με ροζ μάγουλα και διακριτικά τονισμένα χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, φωτεινό και ανεπιτήδευτο, σαν εκείνο το makeup look που δείχνει όμορφο τόσο κάτω από τα φώτα μιας τηλεοπτικής εκπομπής όσο και στις φωτογραφίες που ανεβάζεις στο Instagram.

Μια γυναίκα με ροζ μακρύ φόρεμα στέκεται σε μπαλκόνι με θέα την πόλη, αναδεικνύοντας ένα από τα ξεχωριστά looks του Academy Museum Gala.
https://www.instagram.com/haileybieber/

Η εμφάνισή της αναδεικνύει μια από τις πιο αγαπημένες προσεγγίσεις στο σύγχρονο μακιγιάζ, όπου η επιδερμίδα παραμένει στο επίκεντρο και το χρώμα χρησιμοποιείται μελετημένα. Το μυστικό δεν βρίσκεται σε δεκάδες προϊόντα, αλλά στην ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη, τη ζεστασιά και το ροδαλό χρώμα στα μάγουλα. Αν θέλεις να πετύχεις ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα, η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι.

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Πριν περάσεις στο foundation, δώσε λίγη παραπάνω προσοχή στην ενυδάτωση. Μια ενυδατική mist ή μια ελαφριά τονωτική λοσιόν με γαλακτώδη υφή μπορούν να βοηθήσουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο φρέσκια και να δημιουργήσουν μια καλή βάση για το μακιγιάζ. Αν θέλεις επιπλέον λάμψη, μπορείς να εφαρμόσεις μικρή ποσότητα υγρού highlighter πριν από το foundation, στα σημεία όπου το φως πέφτει φυσικά στο πρόσωπο.

Για να διατηρήσεις το αποτέλεσμα ανάλαφρο, προτίμησε ένα foundation με λεπτή υφή και φυσικό τελείωμα, αντί για μια πολύ καλυπτική σύνθεση. Η ιδέα είναι να εξισορροπήσεις τον τόνο της επιδερμίδας χωρίς να καλύψεις εντελώς τη φυσική της όψη. Λίγο concealer κάτω από τα μάτια και στα σημεία όπου υπάρχουν δυσχρωμίες αρκεί για να ολοκληρώσει τη βάση, χωρίς να δημιουργήσει ένα βαρύ αποτέλεσμα.

Η Hailey Bieber με ροζ γούνα και τζιν ποζάρει με τον iconic τρόπο της, ακούγοντας το τραγούδι «LUX».
https://www.instagram.com/haileybieber/

Στη συνέχεια, ένα κρεμώδες bronzer μπορεί να προσθέσει διακριτική ζεστασιά στο πρόσωπο. Εφάρμοσέ το με φειδώ στους κροτάφους, στο μέτωπο και ψηλά στα ζυγωματικά, ώστε να δώσει διάσταση χωρίς να ανταγωνιστεί το ρουζ που ακολουθεί.

Το έντονο ροζ ρουζ είναι ο πρωταγωνιστής

Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο μακιγιάζ να ξεχωρίζει είναι το ζωηρό ροζ χρώμα στα μάγουλα. Σε αντίθεση με τις πιο ουδέτερες αποχρώσεις που συχνά επιλέγονται για ένα καθημερινό look, εδώ το ρουζ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, χαρίζοντας στο πρόσωπο μια υγιή, φρέσκια όψη.

rhode_hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Για να το πετύχεις, επίλεξε ένα κρεμώδες ρουζ σε φωτεινή ροζ απόχρωση και άπλωσέ το στα μήλα των μάγουλων, σβήνοντας απαλά προς τα πάνω. Η κρεμώδης υφή βοηθά το χρώμα να ενσωματωθεί στην επιδερμίδα και να διατηρήσει τη φυσική, λαμπερή όψη της βάσης. Αν θέλεις το αποτέλεσμα να είναι πιο έντονο και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, μπορείς να περάσεις από πάνω μια μικρή ποσότητα ρουζ σε μορφή πούδρας, στην ίδια χρωματική οικογένεια.

hailey_bieber_rhode
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Το σημαντικό είναι να μην περιορίσεις υπερβολικά την ένταση. Το ροζ πρέπει να φαίνεται και να δίνει χαρακτήρα στο μακιγιάζ, χωρίς να δημιουργεί σκληρές γραμμές. Όσο πιο ομαλά σβήνει το χρώμα στην επιδερμίδα, τόσο πιο φυσικό δείχνει το τελικό αποτέλεσμα.

Διακριτικά μάτια και απαλά ροζ χείλη

Αφού το ρουζ τραβά την προσοχή, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν πιο ήσυχα. Μια σκιά σε ταμπά ή ψυχρό καφέ τόνο αρκεί για να δώσει βάθος στα βλέφαρα, χωρίς να κάνει το μακιγιάζ να δείχνει υπερβολικά δουλεμένο. Αντί για μαύρη μάσκαρα, μια καφέ σύνθεση μπορεί να προσφέρει πιο απαλό ορισμό στις βλεφαρίδες, διατηρώντας τη συνολική εικόνα ανάλαφρη.

Η Hailey Bieber ποζάρει με το μπικίνι που έχει γίνει ανάρπαστο, σε μια καλοκαιρινή φωτογράφιση.
https://www.instagram.com/haileybieber/

Στα χείλη, ένα μολύβι σε ανοιχτή καφέ απόχρωση βοηθά να τονιστεί διακριτικά το περίγραμμα. Στο κέντρο μπορείς να προσθέσεις ένα ματ κραγιόν σε ροζ τόνο, δουλεύοντας το χρώμα με τα δάχτυλα για ένα πιο διάχυτο, ανεπιτήδευτο τελείωμα. Έτσι, τα χείλη συμπληρώνουν το ρουζ χωρίς να αποσπούν την προσοχή από αυτό.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Το beauty look της Hailey Bieber αποδεικνύει πως ένα μακιγιάζ δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να δείχνει προσεγμένο. Μια φωτεινή βάση, έντονο ροζ ρουζ και ουδέτερες αποχρώσεις στα μάτια και τα χείλη αρκούν για να δημιουργήσεις ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και την κομψότητα.

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Hailey Bieber μακιγιάζ
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