Τα 5 πιο hot Halloween makeup trends που βλέπω συνέχεια στο feed μου

Με μια ματιά Το Halloween makeup φέτος αντλεί έμπνευση από pop κουλτούρα, μυθολογία και ’90s/’00s αισθητική.

Δημιουργήστε looks εμπνευσμένα από χαρακτήρες όπως η Jessie, η Queen of Hearts/Joker, κλόουν, μάγισσες ή Betty Boop.

Η προετοιμασία της επιδερμίδας με primer και η χρήση κατάλληλων προϊόντων είναι απαραίτητη για διάρκεια.

Αποφύγετε κοινά υλικά χειροτεχνίας και χρησιμοποιήστε ασφαλή προϊόντα, ειδικά κοντά στα μάτια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Halloween πλησιάζει και ήρθε η στιγμή να αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη και να πειραματιστείς με το μακιγιάζ σου. Αν αγαπάς την ομορφιά, αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία να ξεφύγεις από την καθημερινή σου ρουτίνα και να δοκιμάσεις looks που δύσκολα θα τολμούσες σε μια συνηθισμένη έξοδο. Από σκοτεινά, μυστηριώδη makeup μέχρι παιχνιδιάρικες μεταμορφώσεις εμπνευσμένες από την pop κουλτούρα, οι επιλογές είναι αμέτρητες.

Οι τάσεις του Halloween για το 2026 αντλούν έμπνευση από αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες, τη μυθολογία, την αισθητική των ’90s και των ’00s, αλλά και τις διαχρονικές φιγούρες τρόμου, όπως οι βρικόλακες και οι μάγισσες. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας makeup artist για να δημιουργήσεις ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Με λίγα προϊόντα, φαντασία και τις σωστές τεχνικές, μπορείς να μεταμορφώσεις το πρόσωπό σου και να ξεχωρίσεις στο Halloween party. Παρακάτω θα βρεις 11 ιδέες για να επιλέξεις εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στο στιλ σου.

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1. Jessie από το «Toy Story»

Αν θέλεις ένα χαριτωμένο και εύκολο Halloween look, εμπνεύσου από την Jessie, την αγαπημένη cowgirl του «Toy Story». Πιάσε τα μαλλιά σου σε δύο πλεξούδες, πρόσθεσε ένα καπέλο καουμπόισσας και δώσε ένταση στις βλεφαρίδες σου με αρκετές στρώσεις μάσκαρα. Για να πετύχεις την παιχνιδιάρικη αισθητική του χαρακτήρα, άπλωσε ρουζ σε έντονη ροζ ή ροδακινί απόχρωση στα μάγουλα και σχημάτισε μερικές φακίδες στη μύτη. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή σου με ένα κόκκινο μαντήλι ή ένα σύνολο εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό western στιλ της Jessie.

2. Queen of Hearts meets Joker

Σου αρέσουν οι αντιθέσεις ανάμεσα στο ρομαντικό και το σκοτεινό; Τότε συνδύασε την αισθητική της Βασίλισσας της Καρδιάς με στοιχεία εμπνευσμένα από τον Joker. Δημιούργησε ένα έντονο ρουζ στα μήλα των μάγουλων, επιλέγοντας μια βαθιά κόκκινη ή raspberry απόχρωση, και σβήσε απαλά τις άκρες για πιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά είναι οι μικρές καρδιές κάτω από τα μάτια, σαν δάκρυα. Σχεδίασέ τες με ένα λεπτό πινέλο ή χρησιμοποίησε ένα στένσιλ για μεγαλύτερη ακρίβεια. Για το τελείωμα, προτίμησε ένα κόκκινο κραγιόν και κράτησε το υπόλοιπο μακιγιάζ αρκετά έντονο, χωρίς να χάσεις τη θεατρικότητα του look.

3. Vintage κλόουν

Το μακιγιάζ κλόουν παραμένει μία από τις πιο διαχρονικές επιλογές για το Halloween, καθώς μπορείς να το προσαρμόσεις εύκολα στο προσωπικό σου στιλ. Αν προτιμάς μια πιο χαριτωμένη εκδοχή, χρησιμοποίησε λευκή βάση, έντονο ρουζ και κόκκινα χείλη. Για μια πιο σκοτεινή προσέγγιση, δημιούργησε ένα δραματικό eyeliner, σβήσε μαύρη σκιά γύρω από τα μάτια και πρόσθεσε ασύμμετρες γραμμές που θα κάνουν το βλέμμα σου πιο ανατριχιαστικό. Μην προσπαθήσεις να πετύχεις την απόλυτη συμμετρία: οι ακανόνιστες λεπτομέρειες είναι εκείνες που δίνουν χαρακτήρα σε αυτό το look.

4. Σκοτεινή μάγισσα με gothic glam αισθητική

Για μια εμφάνιση που συνδυάζει το μυστήριο με τη λάμψη, δημιούργησε ένα witch makeup με gothic διάθεση. Ξεκίνησε με ένα έντονο smoky eye σε μαύρες και γκρι αποχρώσεις και πρόσθεσε μια σκούρα σκιά κοντά στις κάτω βλεφαρίδες. Αν θέλεις να δώσεις στο look μια πιο μαγική διάσταση, σχεδίασε ένα μικρό φεγγάρι στο μέτωπο ή χρησιμοποίησε ένα στένσιλ για να πετύχεις καθαρό σχήμα. Μερικές ασημί λεπτομέρειες, ένα σκούρο μπορντό κραγιόν και μαλλιά με όγκο θα ολοκληρώσουν την εμφάνισή σου. Μπορείς, επίσης, να προσθέσεις διακριτικό glitter για μια πιο σύγχρονη και glamorous εκδοχή της κλασικής μάγισσας.

5. Betty Boop και retro glam

Αν αγαπάς το vintage στιλ, η Betty Boop είναι μια εξαιρετική επιλογή για το φετινό Halloween. Το συγκεκριμένο look βασίζεται σε χαρακτηριστικά στοιχεία της παλιάς αισθητικής των κινουμένων σχεδίων: έντονα κόκκινα χείλη, καλοσχηματισμένο eyeliner, μεγάλες βλεφαρίδες και λεπτά φρύδια. Δώσε έμφαση στο περίγραμμα των χειλιών σου και χρησιμοποίησε ένα μαύρο eyeliner για να δημιουργήσεις μια ανοδική γραμμή που θα αναδείξει τα μάτια σου. Αν έχεις κοντό καρέ, μπορείς να γυρίσεις τις άκρες των μαλλιών σου με ένα ψαλίδι για μπούκλες. Διαφορετικά, δημιούργησε ένα χτένισμα με γυριστές άκρες και πρόσθεσε ένα μικρό αξεσουάρ για να ολοκληρώσεις τη μεταμόρφωσή σου.

Πώς θα κάνεις το Halloween makeup σου να διαρκέσει περισσότερο

Αφού επιλέξεις το look που σου ταιριάζει, φρόντισε να προετοιμάσεις σωστά την επιδερμίδα σου. Ξεκίνησε με καθαρό πρόσωπο και την ενυδατική κρέμα που χρησιμοποιείς συνήθως και πρόσθεσε primer, αν χρειάζεται, για να βοηθήσεις το μακιγιάζ να παραμείνει σταθερό. Για έντονα χρώματα και ειδικά εφέ, προτίμησε προϊόντα σχεδιασμένα για χρήση στο πρόσωπο και ακολούθησε τις οδηγίες εφαρμογής τους. Αν δοκιμάζεις κάποιο καινούργιο προϊόν, κάνε πρώτα μια δοκιμή σε μικρή περιοχή του δέρματος, ενώ απόφυγε να χρησιμοποιήσεις κοινά υλικά χειροτεχνίας ή προϊόντα που δεν προορίζονται για την επιδερμίδα.

Για μεγαλύτερη διάρκεια, σταθεροποίησε το μακιγιάζ σου με πούδρα όπου χρειάζεται και ολοκλήρωσε με ένα setting spray κατάλληλο για τον τύπο της επιδερμίδας σου. Αν χρησιμοποιήσεις glitter ή στρας κοντά στα μάτια, βεβαιώσου ότι είναι ασφαλή για τη συγκεκριμένη περιοχή και εφάρμοσέ τα με το κατάλληλο προϊόν. Στο τέλος της βραδιάς, αφαίρεσε προσεκτικά όλο το μακιγιάζ, χωρίς να τρίβεις έντονα το πρόσωπό σου.

Κεντρική Εικόνα: @laurapolko

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