Ο 22χρονος που ξόδεψε 40.000 δολάρια για να ζήσει στη ζούγκλα

Με μια ματιά Ένας 22χρονος Δανός ξόδεψε 40.000 δολάρια για να αγοράσει τροπικό δάσος στην Κολομβία.

Ο Robert Lennox-Hvenekilde θέλει να ζήσει σε αρμονία με τη φύση, μακριά από το άγχος της πόλης.

Η απόφασή του προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στο TikTok, με κάποιους να την επικροτούν και άλλους να την κατηγορούν για "ψηφιακή αποικιοκρατία".

Η ζωή στη ζούγκλα ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως καρτέλ ναρκωτικών και άγρια ζώα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σκέφτεσαι την ηλικία των 22 ετών, το μυαλό σου πηγαίνει συνήθως στα πρώτα επαγγελματικά βήματα, την ολοκλήρωση των σπουδών ή την προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων για το πρώτο ενοίκιο σε κάποιο αστικό κέντρο. Στον σύγχρονο δυτικό κόσμο, η πορεία φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένη από νωρίς: σπουδάζεις, βρίσκεις μια δουλειά γραφείου, μαζεύεις κεφάλαιο και μπαίνεις στη βάσανο των στεγαστικών δανείων για να αποκτήσεις κάποτε το δικό σου σπίτι. Ωστόσο, οι εξωφρενικές τιμές των ακινήτων και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής έχουν μετατρέψει αυτό το παραδοσιακό όνειρο σε έναν αληθινό εφιάλτη για τη Gen Z, οδηγώντας πολλούς νέους στην αναζήτηση εντελώς διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων.

Ο 22χρονος Robert Lennox-Hvenekilde από τη Δανία αποφάσισε να σπάσει κάθε καλούπι και να απορρίψει πλήρως την πεπατημένη. Αντί να εγκλωβιστεί σε μια καθημερινότητα με εξαντλητικά δρομολόγια στην κίνηση και οικονομικό άγχος, πήρε την απόφαση να ξοδέψει ολόκληρες τις οικονομίες του για να αγοράσει 7,5 αρκτικά στρέμματα (3 εκτάρια) παρθένου, ανεξερεύνητου τροπικού δάσους στην Κολομβία. Με το ποσό των 40.000 δολαρίων, ο νεαρός λάτρης της περιπέτειας εξασφάλισε μια έκταση που ισοδυναμεί με 5 έως 6 γήπεδα ποδοσφαίρου, επιλέγοντας να ζήσει σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, περιτριγυρισμένος από άγρια ζώα, ρυάκια με φρέσκο νερό και αιωνόβια δέντρα.

Διάβασε επίσης: Τι ανακάλυψε ένας 10χρονος μέσα από ένα πείραμα με πεταλούδες στην Ιαπωνία

Η ιστορία του έχει γίνει αστραπιαία viral στα μέση κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας μια τεράστια συζήτηση για τα όρια της προσωπικής ελευθερίας, την οικολογική συνείδηση αλλά και τις παγίδες της ζωής μακριά από τον πολιτισμό. Αν θέλεις να μάθεις πώς ένας νέος κατάφερε να χτίσει το δικό του καταφύγιο στη μέση της ζούγκλας, ποιες ήταν οι σφοδρές αντιδράσεις του κοινού για την αγορά γης σε μια ξένη χώρα, αλλά και ποιες είναι οι πραγματικές απειλές που παραμονεύουν σε κάθε του βήμα, συνέχισε να διαβάζεις.

Η απόφαση να επενδύσει στην απόλυτη ελευθερία

Ο Robert Lennox-Hvenekilde, γνωστός για τα βίντεο περιπέτειας που δημοσιεύει στο TikTok, εμπνεύστηκε αυτό το εγχείρημα μετά από ένα ταξίδι του στην Κολομβία. Όπως ο ίδιος δήλωσε στο Newsweek, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές μπορεί να μην διέθεταν οικονομικό πλούτο, αλλά είχαν μια απίστευτη αίσθηση ελευθερίας και μια ασύγκριτα υψηλή ποιότητα ζωής. Στην έκταση που αγόρασε υπάρχουν ήδη δέντρα με αβοκάντο, ζαχαροκάλαμα και άλλα εξωτικά φρούτα, ενώ διέρχεται και ένα φυσικό ρυάκι με πόσιμο νερό. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζει μόνος του ένα μικρό ξύλινο οίκημα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ξυλεία από δέντρα που είχαν φυτευτεί στο κτήμα ειδικά για αυτόν τον σκοπό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κόψει ούτε ένα δέντρο από το φυσικό τροπικό δάσος.

Οι αντιδράσεις στο TikTok και οι κατηγορίες για gentrification

Το βίντεο που δημοσίευσε συγκέντρωσε γρήγορα σχεδόν δύο εκατομμύρια προβολές, διχάζοντας τους χρήστες. Από τη μία πλευρά, χιλιάδες άνθρωποι εκδήλωσαν τον ενθουσιασμό τους για μια ζωή μακριά από τους υπολογιστές, την κίνηση και το καθημερινό άγχος, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα ως το «απόλυτο όνειρο». Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν τα επικριτικά σχόλια από χρήστες που εξέφρασαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι ένας δυτικός αγοράζει γη σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, παρομοιάζοντας την πράξη του με μια μορφή ψηφιακής αποικιοκρατίας. Ο 22χρονος απάντησε ότι η δική του παρουσία προστατεύει τη γη, καθώς οι μεγάλες γεωργικές βιομηχανίες στην Κολομβία καίνε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα ζούγκλας κάθε χρόνο για καλλιέργειες, ενώ ο ίδιος φροντίζει και προστατεύει τα προστατευόμενα είδη πιθήκων που ζουν στο κτήμα του.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι της επιβίωσης στη ζούγκλα

Παρά την ειδυλλιακή εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη του κινητού, η ζωή off-grid κρύβει τεράστιες δυσκολίες και σοβαρούς κινδύνους. Οι ακόλουθοί του εξέφρασαν την ανησυχία τους για την παρουσία των κακόφημων κολομβιανών καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία συχνά δραστηριοποιούνται στις πυκνές δασικές εκτάσεις για την καλλιέργεια κόκας. Παράλληλα, η άγρια πανίδα της περιοχής αποτελεί μια διαρκή πρόκληση, αφού στην περιοχή ζουν τζάγκουαρ, αρκούδες και αμέτρητα δηλητηριώδη έντομα. Όταν ένας χρήστης τον ρώτησε πώς είναι οι αράχνες εκεί, ο 22χρονος αρκέστηκε να απαντήσει με μία μόνο λέξη: «τεράστιες». Η εμπειρία του δείχνει ότι η επιστροφή στη φύση απαιτεί τεράστιο σθένος, υπομονή και προσαρμοστικότητα.

Διάβασε επίσης: