Μουσικά Νέα 20.10.2026

Οι Swedish House Mafia και Lykke Li στην κορυφή του Billboard με το «Happiness Is So Sad»

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Το «Happiness Is So Sad» ανεβαίνει στο Νο. 1 του Billboard Dance Airplay, σημειώνοντας την 4η κορυφή του σουηδικού συγκροτήματος
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το «Happiness Is So Sad» των Swedish House Mafia με τη Lykke Li κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard Dance Airplay chart.
  • Το τραγούδι ανέβηκε στην κορυφή μετά από αύξηση 28% στις μεταδόσεις, σύμφωνα με τη Luminate.
  • Αυτή είναι η τέταρτη φορά που οι Swedish House Mafia φτάνουν στην κορυφή του Billboard Dance Airplay chart.
  • Το «Happiness Is So Sad» βρίσκεται επίσης επτά συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του WARM Global Dance Radio chart.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική επιτυχία σημειώνουν οι Swedish House Mafia, καθώς το «Happiness Is So Sad», στο οποίο συμμετέχει η Lykke Li, κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard Dance Airplay chart, στην κατάταξη με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου. Το τραγούδι ανέβηκε από την τέταρτη θέση στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη dance μουσική σκηνή και την αυξανόμενη απήχησή του στα ραδιοφωνικά playlists.

https://www.instagram.com/swedishhousemafia/
https://www.instagram.com/swedishhousemafia/

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, οι μεταδόσεις του κομματιού αυξήθηκαν κατά 28% την εβδομάδα από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου, εξέλιξη που συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδό του στην πρώτη θέση. Το single κυκλοφόρησε στις 30 Ιουλίου από την DANSA, την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος.

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Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί την τέταρτη φορά που οι Swedish House Mafia φτάνουν στην κορυφή του Billboard Dance Airplay chart, προσθέτοντας ακόμη μία επιτυχία στη μακρά πορεία τους στην ηλεκτρονική μουσική. Το σουηδικό τρίο είχε προηγουμένως κατακτήσει την πρώτη θέση με το «Save the World», το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για επτά εβδομάδες το 2011, αλλά και με το «Don’t You Worry Child», στο οποίο συμμετέχει ο John Martin και το οποίο διατήρησε την πρωτιά για συνολικά 16 εβδομάδες την περίοδο 2012-2013.

Το 2025, το συγκρότημα είχε επιστρέψει στην κορυφή με το «Wait So Long», το οποίο παρέμεινε στην πρώτη θέση για μία εβδομάδα. Με το «Happiness Is So Sad», οι Swedish House Mafia επιβεβαιώνουν τη διαχρονική παρουσία τους στα dance charts, συνεχίζοντας να προσελκύουν το ενδιαφέρον του ραδιοφωνικού κοινού με νέες κυκλοφορίες.

https://www.instagram.com/swedishhousemafia/
https://www.instagram.com/swedishhousemafia/

Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί, παράλληλα, τη 15η συνολικά συμμετοχή του συγκροτήματος στο Dance Airplay chart, καθώς είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην κατάταξη τον Αύγουστο. Τα επιμέρους στοιχεία των μελών αναδεικνύουν επίσης τη σταθερή δραστηριότητά τους στη μουσική βιομηχανία: ο Sebastian Ingrosso έχει καταγράψει 13 τραγούδια στο συγκεκριμένο chart, είτε ως σόλο καλλιτέχνης είτε ως μέλος των Axwell & Ingrosso, ενώ ο Axwell έχει συγκεντρώσει 14 συμμετοχές, επίσης μέσα από προσωπικές κυκλοφορίες και συνεργασίες. Από την πλευρά του, ο Steve Angello έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές με προσωπικά τραγούδια. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την ευρύτερη επιρροή των μελών του συγκροτήματος στη dance μουσική και τη συνεχή παρουσία τους στις ραδιοφωνικές κατατάξεις.

7 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του WARM Global Dance Radio

Η επιτυχία του «Happiness Is So Sad» δεν περιορίζεται στην αμερικανική αγορά, καθώς το τραγούδι συμπληρώνει παράλληλα επτά συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του WARM Global Dance Radio chart. Η συγκεκριμένη κατάταξη παρακολουθεί τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις σε περισσότερους από 200 σταθμούς με επίκεντρο τη dance μουσική σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια ευρύτερη εικόνα της διεθνούς απήχησης των τραγουδιών του είδους.

Η παραμονή του single στην κορυφή για επτά διαδοχικές εβδομάδες, σε συνδυασμό με την άνοδό του στο Billboard Dance Airplay chart, επιβεβαιώνει τη δυναμική του σε διαφορετικές αγορές και ραδιοφωνικά δίκτυα. Για τους Swedish House Mafia, η νέα διάκριση προσθέτει ακόμη μία επιτυχία στη δισκογραφία τους, ενώ για τη Lykke Li σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της, καθώς αποκτά την πρώτη της πρωτιά σε αμερικανικό chart του Billboard.

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Happiness Is So Sad Swedish House Mafia
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