Μουσική 20.10.2026

Νέα δικαστική διαμάχη για το «Alien Superstar» της Beyoncé – Τι ζητά η δισκογραφική της

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Η δισκογραφική της Beyoncé κατηγορεί έναν διεκδικητή πνευματικών δικαιωμάτων, ζητώντας την οριστική απόρριψη της υπόθεσης και επιβολή οικονομικών κυρώσεων
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Parkwood Entertainment ζητά την απόρριψη δεύτερης αγωγής για το sample του «Alien Superstar».
  • Ο ενάγων, Shuji Hirose, κατηγορείται για αντικρουόμενους ισχυρισμούς σχετικά με πνευματικά δικαιώματα.
  • Η Parkwood είχε λάβει άδεια χρήσης του sample από τον John Holiday, πληρώνοντάς τον.
  • Η Parkwood ζητά κυρώσεις για κατάχρηση του δικαστικού συστήματος από τον ενάγοντα και τον δικηγόρο του.
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Η Parkwood Entertainment, η εταιρεία διαχείρισης και δισκογραφική της Beyoncé, ζήτησε από δικαστή την οριστική απόρριψη μιας δεύτερης αγωγής που αφορά το εισαγωγικό τμήμα του τραγουδιού «Alien Superstar», κομματιού που είχε φτάσει στο Νο. 19 του Billboard Hot 100 το 2022. Η εταιρεία επισημαίνει ότι ο ενάγων, Shuji Hirose, συνεχίζει να προβάλλει «μπερδεμένους και αντικρουόμενους» ισχυρισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων.

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https://www.instagram.com/beyonce/

Το επίμαχο sample αποτελεί ένα σύντομο φωνητικό κομμάτι από το τραγούδι «Moonraker» του John Holiday του 1998, το οποίο λέει: «Παρακαλώ, μην πανικοβάλλεστε, παραμείνετε ήρεμοι / Μην προσπαθήσετε να φύγετε από τον χορό / Το DJ booth πραγματοποιεί έλεγχο ολόκληρου του συστήματος».

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Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Parkwood είχε λάβει άδεια για τη χρήση του sample απευθείας από τον John Holiday, καταβάλλοντάς του 10.000 δολάρια και εξασφαλίζοντας του ένα 0,5% των δικαιωμάτων από το «Alien Superstar». Ωστόσο, για περισσότερο από ένα χρόνο, ο Shuji Hirose, ιδιοκτήτης καταλόγου μουσικής, ισχυρίζεται σε αγωγές ότι αυτός είναι ο πραγματικός δικαιούχος του «Moonraker» και, ως εκ τούτου, έπρεπε να είχε συμμετάσχει στη διαδικασία αδειοδότησης.

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https://www.instagram.com/beyonce/

Η αρχική αγωγή του Shuji Hirose απορρίφθηκε τον Ιούνιο για τυπικούς λόγους, αλλά ο ίδιος την επανέφερε δύο μήνες αργότερα. Η Parkwood υποστηρίζει τώρα ότι ο Shuji Hirose έχει αλλάξει την εκδοχή του, γεγονός που αποτελεί βάση για την οριστική παύση της υπόθεσης, αλλά και για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στον Shuji Hirose και τον δικηγόρο του, DaShawn Hayes.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν από την Parkwood, η αρχική αγωγή του Shuji Hirose ανέφερε ότι ο John Holiday του είχε πωλήσει μόνο το ήμισυ των δικαιωμάτων του «Moonraker» το 1998. Η Parkwood επισημαίνει ότι αυτό ήταν μοιραίο για τους ισχυρισμούς του Shuji Hirose, καθώς η νομοθεσία επέτρεπε σε έναν μερικό κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, όπως ο John Holiday, να αδειοδοτήσει τη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή του συνιδιοκτήτη του. Ωστόσο, στη νέα εκδοχή της αγωγής, ο Shuji Hirose ισχυρίζεται ότι αγόρασε το 100% των πνευματικών δικαιωμάτων από τον John Holiday.

https://www.instagram.com/beyonce/
https://www.instagram.com/beyonce/

«Αυτοί οι νέοι ισχυρισμοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τις προηγούμενες ένορκες δηλώσεις του κ. Hirose», έγραψαν οι δικηγόροι της Parkwood στα δικαστικά έγγραφα. «Είναι αυτονόητο ότι η εν γνώσει ή η απερίσκεπτη κατάθεση ψευδών ισχυρισμών ή αβάσιμων διεκδικήσεων συνιστά κακή πίστη και δικαιολογεί τερματικές και χρηματικές κυρώσεις».

Οι δικηγόροι της Parkwood, ομάδα από το δικηγορικό γραφείο Latham & Watkins, πρόσθεσαν: «Ακόμη και με μια γενναιόδωρη παραδοχή ότι ο κ. Hirose και ο κ. Hayes δεν γνώριζαν ότι η αγωγή Hirose II ήταν αβάσιμη, οι κυρώσεις εξακολουθούν να είναι κατάλληλες. Υπό το πρίσμα των παραδοχών του κ. Hirose και του κ. Hayes ότι ο κ. Holiday διατηρεί συνιδιοκτησία και δικαιώματα αδειοδότησης στο «Moonraker», οι αξιώσεις των Ενάγοντων – που βασίζονται σε άμεσα αντίθετους ισχυρισμούς – είναι αντικειμενικά αβάσιμες».

Ο DaShawn Hayes δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τα επιχειρήματα της Parkwood. Αναμένεται να απαντήσει στις αιτήσεις γραπτώς πριν από την ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.

Η Beyoncé με καουμπόικο καπέλο και λευκό φόρεμα τραγουδάει στο μικρόφωνο, γιορτάζοντας την 20ετία του άλμπουμ «B’Day».
https://www.instagram.com/beyonce/

Η αγωγή εγείρει αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά της Parkwood, καθώς και κατά των Sony Music, Warner Chappell Music και της ίδιας της Beyoncé. Ο Shuji Hirose μηνύει επίσης τον John Holiday για αθέτηση συμβολαίου.

Η Parkwood Entertainment, μέσω των νομικών της εκπροσώπων, επιδιώκει να τερματίσει οριστικά αυτή τη διαμάχη, τονίζοντας την έλλειψη βάσης των ισχυρισμών και ζητώντας την επιβολή κυρώσεων για την κατάχρηση του δικαστικού συστήματος.

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