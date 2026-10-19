Μουσικά Νέα 19.10.2026

Η Josephine ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο βήμα της – Όσα γνωρίζουμε

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Η Josephine ετοιμάζεται για μια δυναμική χειμερινή σεζόν με συνεργασία και νέα μουσική, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην καριέρα της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Josephine συνεργάζεται με την Heaven Music και ετοιμάζεται για τη χειμερινή σεζόν.
  • Θα εμφανιστεί στο TOKYO Athens Theater μαζί με την Ιουλία Καλλιμάνη από 6 Νοεμβρίου.
  • Πρόσφατες επιτυχίες της είναι τα τραγούδια «Τι Κάνεις» και «Δαχτυλίδι».
  • Φημολογείται νέο άλμπουμ τον Νοέμβριο με διεθνείς συνεργασίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Josephine, μία από τις πιο δημοφιλείς και ενεργές καλλιτέχνιδες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ετοιμάζεται να κατακτήσει τη νέα χειμερινή σεζόν με μια σειρά από ενδιαφέροντα επαγγελματικά βήματα. Μετά τη συμφωνία της με την Heaven Music, η τραγουδίστρια φαίνεται να βρίσκεται σε μια περίοδο ανανέωσης και δημιουργικής έξαρσης, εστιάζοντας σε νέες συνεργασίες και μουσικές εξελίξεις.

Η Ζόζεφιν με εντυπωσιακή εμφάνιση μιλά για την επανασύνδεση με τον Νίνο και τον μεγάλο έρωτα.
www.instagram.com/josephinewendel

Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας

Η Josephine αποκάλυψε ότι η επερχόμενη χειμερινή σεζόν θα τη βρει στη σκηνή του TOKYO Athens Theater. Εκεί, θα συμπράξει καλλιτεχνικά με την Ιουλία Καλλιμάνη, μια συνεργασία που υπόσχεται να συνδυάσει δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για ένα «εκρηκτικό συνδυασμό γεμάτο ένταση, ενέργεια και δυνατές στιγμές», σηματοδοτώντας την πρεμιέρα τους για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

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Η μουσική πορεία και οι επιτυχίες

Η Josephine διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση στην καριέρα της, με πρόσφατες επιτυχίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Το τραγούδι «Τι Κάνεις» σημείωσε μεγάλη απήχηση, κατακτώντας τα ραδιόφωνα και τα digital charts, ενώ λίγες μέρες πριν κυκλοφόρησε και το «Δαχτυλίδι», ένα κομμάτι που γρήγορα έγινε viral.

Οι φήμες αναφέρουν ότι η Josephine ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ μέσα στον Νοέμβριο. Επιπλέον, υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες εκπλήξεις, με τη συμμετοχή δημιουργών και καλλιτεχνών από το εξωτερικό, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει διεθνή αέρα στο νέο της δισκογραφικό εγχείρημα. Η Josephine, με τη νέα της καλλιτεχνική κατεύθυνση, δείχνει έτοιμη να προσφέρει στους θαυμαστές της νέες μουσικές εμπειρίες, ενισχύοντας τη θέση της στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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Josephine
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