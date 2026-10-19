Τι συνέβη με τη Miley Cyrus στο Hollywood Bowl; Η τραγουδίστρια απαντά στις επικρίσεις

Μάθε πώς η Miley Cyrus απαντά στις επικρίσεις για την εμφάνισή της στο Hollywood Bowl και τι λέει για όσους την κατηγορούν

Με μια ματιά Η Miley Cyrus απάντησε σε επικρίσεις για τις εμφανίσεις της στο Hollywood Bowl, χαρακτηρίζοντας τα βίντεο «clickbait».

Η τραγουδίστρια δήλωσε έκπληκτη από τα σχόλια, τονίζοντας ότι βάζει την καρδιά της στις ερμηνείες της.

Η Miley Cyrus ανέφερε ότι η προσέγγισή της στη μουσική και η σκηνική της παρουσία έχουν εξελιχθεί.

Η ίδια τόνισε ότι οι εμφανίσεις της είναι προσωπική εμπειρία και ότι είναι πλήρως παρούσα στη σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus απάντησε στις επικρίσεις που δέχτηκε για τις πρόσφατες εμφανίσεις της στο Hollywood Bowl, χαρακτηρίζοντας «clickbait» βίντεο που την κατηγορούν ότι δεν αφοσιώθηκε πλήρως στις ερμηνείες της, επειδή δεν τραγούδησε κάθε λέξη των τραγουδιών. Η τραγουδίστρια, η οποία επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από τέσσερα χρόνια, εξέφρασε την έκπληξή της για τα σχόλια αυτά, κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της στο Bowl την Κυριακή βράδυ.

«Ποτέ δεν άκουσα ότι δεν βάζω την καρδιά μου σε κάτι», δήλωσε η Miley Cyrus στο κοινό, αναφερόμενη στα σχόλια που είδε σε βίντεο με σκοπό την προσέλκυση κλικ. «Είμαι πολλά πράγματα, αλλά δεν πρόκειται καν να ασχοληθώ με αυτό», πρόσθεσε, υπονοώντας ότι δεν θα δώσει περαιτέρω έκταση σε τέτοιες κριτικές.

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Η Miley Cyrus τόνισε ότι κάθε φορά που έχει κάνει κάτι που αποτελεί ένα «σκαλοπάτι» για τη ζωή ή την καριέρα της, αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. «Και η αντίδραση, παλιά ήταν πολύ διασκεδαστική», παραδέχτηκε. «Ακόμα μπορεί να είναι. Μπορώ να είμαι αρκετά… χαοτική. Μου αρέσει αυτό σε μένα. Στην πραγματικότητα, παλιά ζούσα τη ζωή μου αρκετά σκληρά. Επειδή η ζωή είναι σκληρή, νόμιζα ότι έπρεπε να γίνω κι εγώ σκληρή. … Όμως, ξέρετε, δεν απολάμβανα τη ζωή μου όσο όταν την ζούσα σκληρά. Λατρεύω να δίνω τον εαυτό μου σε κάτι».

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η σκηνική της παρουσία έχει εξελιχθεί και ότι πλέον η προσέγγισή της στη μουσική έχει αλλάξει. «Είναι δύσκολο για μένα να σταθώ εδώ και να κάνω αυτή τη συναυλία», παραδέχτηκε. «Δεν έρχεται τόσο φυσικά όσο παλιά. Επειδή, όπως όλοι μας, αλλάζουμε, εξελισσόμαστε, μεγαλώνουμε, και βρίσκουμε τι μπορεί να έρθει μαζί μας. Τι συνεχίζει να ταιριάζει».

Η Miley Cyrus διευκρίνισε ότι η παράσταση δεν είναι ένα πείραμα για το κοινό, αλλά μια προσωπική εμπειρία. «Αυτή είναι μια εμπειρία για μένα», δήλωσε η τραγουδίστρια. «Και εσείς όλοι καθιστάτε την εμπειρία εφικτή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να δοκιμάσω τα προσωπικά μου όρια, τα όριά μου, τι πιστεύω ότι μπορώ να κάνω».

Η ίδια κατέληξε λέγοντας: «Μπορώ να αντέξω πολλά, αλλά ένα πράγμα που δεν θα ανεχτώ είναι οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το πού βρίσκεται η καρδιά μου όταν βρίσκομαι στη σκηνή. Ούτε μία. Είμαι πλήρως παρούσα». Η Miley Cyrus αναφέρθηκε επίσης στο θέμα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του πρόσφατου single της «Bass Persuades».

Η τραγουδίστρια δεν έχει αυτή τη στιγμή προγραμματίσει περαιτέρω περιοδείες. Το τελευταίο της άλμπουμ, «Bass Persuades», κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο. Το άλμπουμ αυτό έχει χαρακτηριστεί ως μια απόδειξη της ανεξαρτησίας της Miley Cyrus από τις επιταγές του μουσικού στερεότυπου, με το περιοδικό Rolling Stone να σημειώνει ότι η καλλιτέχνιδα δεν επηρεάζεται πλέον από τις απόψεις του κοινού, αλλά από την αγάπη που λαμβάνει στο τέλος της ημέρας.

Η Miley Cyrus έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για την επιστροφή της στην υποκριτική, κάτι που είχε αναφερθεί παλαιότερα. Ωστόσο, επί του παρόντος, η εστίασή της φαίνεται να είναι στη μουσική της πορεία και στις ζωντανές εμφανίσεις της.

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