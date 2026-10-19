Celeb News 19.10.2026

Η κόρη του Kobe Bryant έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Natalia Bryant, κόρη του Kobe Bryant, έκανε το ντεμπούτο της στη Victoria’s Secret με ένα εντυπωσιακό look που έκλεψε τις εντυπώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Natalia Bryant έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria's Secret Fashion Show 2026.
  • Η 23χρονη κόρη του Kobe Bryant συμμετείχε για πρώτη φορά σε fashion show.
  • Η εμφάνισή της έγινε στις 18 Οκτωβρίου στην California, με παιχνιδιάρικο look.
  • Η Natalia παρακολουθούσε το show από παιδί και μελετούσε τα μοντέλα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Natalia Bryant έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria’s Secret Fashion Show 2026, ακολουθώντας τα βήματα κορυφαίων μοντέλων και πραγματοποιώντας μια ξεχωριστή εμφάνιση στην πασαρέλα του διάσημου brand εσωρούχων. Η 23χρονη κόρη του θρυλικού μπασκετμπολίστα Kobe Bryant βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion shows της χρονιάς.

https://www.instagram.com/nataliabryant/
https://www.instagram.com/nataliabryant/

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις των Sony Pictures Studios στο Culver City της California. Με ένα παιχνιδιάρικο look, έντονα χρώματα και εντυπωσιακά αξεσουάρ, η Natalia έδωσε τη δική της fashion πινελιά στην πασαρέλα, αποδεικνύοντας ότι η προσωπικότητά της μπορεί να εκφραστεί και μέσα από τη μόδα.

Διάβασε επίσης: Ο Johnny Depp αφήνει για λίγο το Hollywood και αποκαλύπτει τα έργα του σε έκθεση ζωγραφικής

Το σύνολο της Natalia Bryant ξεχώρισε για τον συνδυασμό της ροζ απόχρωσης με το μαύρο και το denim, ενώ οι λαμπερές λεπτομέρειες έδωσαν μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση στην εμφάνισή της. Το ροζ μπολερό πάνω από το μαύρο σουτιέν PINK αποτέλεσε το βασικό στοιχείο του look, ενώ το τζιν με τα πολύχρωμα στρας και η ζώνη με τα κρεμαστά charms ολοκλήρωσαν το σύνολο.

Η συμμετοχή της στο Victoria’s Secret Fashion Show είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της στο Page Six, παρακολουθούσε τη διοργάνωση από τότε που ήταν παιδί.

Η Natalia ανέφερε ότι μελετούσε προσεκτικά τις κινήσεις και τον τρόπο που περπατούσαν τα μοντέλα, παρακολουθώντας επανειλημμένα παλαιότερα shows για να προετοιμαστεί κατάλληλα.

https://www.instagram.com/nataliabryant/
https://www.instagram.com/nataliabryant/

Η πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα του Victoria’s Secret αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για τη νεαρή Bryant, η οποία συνεχίζει να χαράζει τη δική της πορεία μακριά από τα γήπεδα, σε έναν κόσμο όπου η μόδα και η προσωπική έκφραση βρίσκονται στο επίκεντρο.

Κεντρική Εικόνα: @nataliabryant

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kobe Bryant Natalia Bryant Victoria’s Secret Fashion Show 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Alanis Morissette ετοιμάζει το soundtrack των Χριστουγέννων και το πρώτο τραγούδι είναι ήδη εδώ

Η Alanis Morissette ετοιμάζει το soundtrack των Χριστουγέννων και το πρώτο τραγούδι είναι ήδη εδώ

19.10.2026
Επόμενο
«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

19.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε
Celeb News

Το σπίτι της Marilyn Monroe πωλήθηκε για εκατομμύρια – Ποιος το αγόρασε

19.10.2026
«Τουλάχιστον εγώ ήμουν αληθινή»: Η αιχμηρή ανάρτηση της Britney Spears για όσες την αντιγράφουν
Celeb World

«Τουλάχιστον εγώ ήμουν αληθινή»: Η αιχμηρή ανάρτηση της Britney Spears για όσες την αντιγράφουν

19.10.2026
Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες
Celeb News

Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες

19.10.2026
Ο Johnny Depp αφήνει για λίγο το Hollywood και αποκαλύπτει τα έργα του σε έκθεση ζωγραφικής
Celeb News

Ο Johnny Depp αφήνει για λίγο το Hollywood και αποκαλύπτει τα έργα του σε έκθεση ζωγραφικής

19.10.2026
Η τρυφερή ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της Βάσω Λασκαράκη
Celeb News

Η τρυφερή ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της Βάσω Λασκαράκη

19.10.2026
Tyler Perry: Η πολυτελής επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο
Celeb News

Tyler Perry: Η πολυτελής επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο

19.10.2026
Billy Ray Cyrus – Elizabeth Hurley: Αρραβωνιάστηκαν μετά από 1 χρόνο σχέσης – Το δαχτυλίδι που φούντωσε τις φήμες
Celeb News

Billy Ray Cyrus – Elizabeth Hurley: Αρραβωνιάστηκαν μετά από 1 χρόνο σχέσης – Το δαχτυλίδι που φούντωσε τις φήμες

19.10.2026
Σε νέα φυλακή ο P. Diddy μετά από επίθεση και τραυματισμό στο κεφάλι
Celeb News

Σε νέα φυλακή ο P. Diddy μετά από επίθεση και τραυματισμό στο κεφάλι

19.10.2026
Η νέα τολμηρή εμφάνιση της Bianca Censori με τον Kanye West – Το αποκαλυπτικό κόκκινο σύνολο
Celeb News

Η νέα τολμηρή εμφάνιση της Bianca Censori με τον Kanye West – Το αποκαλυπτικό κόκκινο σύνολο

19.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ