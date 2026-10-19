Η κόρη του Kobe Bryant έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

Η Natalia Bryant, κόρη του Kobe Bryant, έκανε το ντεμπούτο της στη Victoria’s Secret με ένα εντυπωσιακό look που έκλεψε τις εντυπώσεις

Με μια ματιά Η Natalia Bryant έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Η 23χρονη κόρη του Kobe Bryant συμμετείχε για πρώτη φορά σε fashion show.

Η εμφάνισή της έγινε στις 18 Οκτωβρίου στην California, με παιχνιδιάρικο look.

Η Natalia παρακολουθούσε το show από παιδί και μελετούσε τα μοντέλα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Natalia Bryant έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria’s Secret Fashion Show 2026, ακολουθώντας τα βήματα κορυφαίων μοντέλων και πραγματοποιώντας μια ξεχωριστή εμφάνιση στην πασαρέλα του διάσημου brand εσωρούχων. Η 23χρονη κόρη του θρυλικού μπασκετμπολίστα Kobe Bryant βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion shows της χρονιάς.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις των Sony Pictures Studios στο Culver City της California. Με ένα παιχνιδιάρικο look, έντονα χρώματα και εντυπωσιακά αξεσουάρ, η Natalia έδωσε τη δική της fashion πινελιά στην πασαρέλα, αποδεικνύοντας ότι η προσωπικότητά της μπορεί να εκφραστεί και μέσα από τη μόδα.

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Το σύνολο της Natalia Bryant ξεχώρισε για τον συνδυασμό της ροζ απόχρωσης με το μαύρο και το denim, ενώ οι λαμπερές λεπτομέρειες έδωσαν μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση στην εμφάνισή της. Το ροζ μπολερό πάνω από το μαύρο σουτιέν PINK αποτέλεσε το βασικό στοιχείο του look, ενώ το τζιν με τα πολύχρωμα στρας και η ζώνη με τα κρεμαστά charms ολοκλήρωσαν το σύνολο.

Η συμμετοχή της στο Victoria’s Secret Fashion Show είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της στο Page Six, παρακολουθούσε τη διοργάνωση από τότε που ήταν παιδί.

Η Natalia ανέφερε ότι μελετούσε προσεκτικά τις κινήσεις και τον τρόπο που περπατούσαν τα μοντέλα, παρακολουθώντας επανειλημμένα παλαιότερα shows για να προετοιμαστεί κατάλληλα.

Η πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα του Victoria’s Secret αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για τη νεαρή Bryant, η οποία συνεχίζει να χαράζει τη δική της πορεία μακριά από τα γήπεδα, σε έναν κόσμο όπου η μόδα και η προσωπική έκφραση βρίσκονται στο επίκεντρο.

Κεντρική Εικόνα: @nataliabryant

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