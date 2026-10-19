Fashion 19.10.2026

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

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Από pop stars μέχρι viral moments, δες τις στολές που αναμένεται να κλέψουν την παράσταση στο Halloween 2026.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η pop κουλτούρα του 2026, συμπεριλαμβανομένων ταινιών, σειρών και μουσικής, προσφέρει έμπνευση για στολές Halloween.
  • Δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν χαρακτήρες από "Wednesday", KPop Demon Hunters, και looks από καλλιτέχνες όπως Bad Bunny και Sabrina Carpenter.
  • Στολές εμπνευσμένες από ταινίες όπως "The Odyssey" (Zendaya ως Athena, Matt Damon ως Odysseus) και σειρές όπως "Bridgerton" είναι επίσης δημοφιλείς.
  • Το Barbiecore και το witchy aesthetic από το "Practical Magic" προσφέρουν εναλλακτικές για ατομικές ή ομαδικές εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Halloween πλησιάζει και η pop κουλτούρα του 2026 έχει προσφέρει μια πληθώρα από εμβληματικές εμφανίσεις και στιγμές που είναι έτοιμες να μεταμορφωθούν σε αποκριάτικες στολές. Φέτος, η έμπνευση αντλείται από ένα ευρύ φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων κινηματογραφικών επιτυχιών, των πιο πολυσυζητημένων τηλεοπτικών σειρών, αλλά και των πιο αξιομνημόνευτων εμφανίσεων από τον χώρο της μουσικής.

maluma_halloween
https://www.instagram.com/maluma/

Οι καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής έχουν για ακόμη μία φορά την τιμητική τους, με looks που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε Halloween costumes. Harry Styles, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Dolly Parton και Bad Bunny είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που μπορούν να σου δώσουν την έμπνευση που ψάχνεις, είτε ετοιμάζεις solo εμφάνιση είτε ψάχνεις μια πρωτότυπη ιδέα για όλη την παρέα.

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Και φυσικά, οι επιλογές δεν σταματούν στη μουσική. Οι μεγαλύτερες ταινίες και σειρές του 2026 φέρνουν μαζί τους χαρακτήρες και looks που μπορούν να γίνουν οι πιο ξεχωριστές στολές της βραδιάς. Αν λοιπόν δεν έχεις αποφασίσει ακόμα τι θα ντυθείς στο Halloween, παρακάτω θα βρεις τις ιδέες που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου.

1. Οι θάμνοι του Bad Bunny 

Ο Bad Bunny σηκώνεται από το πλήθος φορώντας λευκό κοστούμι, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης που σχετίζεται με το Super Bowl.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν ψάχνεις μια στολή που θα κάνει την παρέα σου να γελάσει, δύσκολα θα βρεις πιο απρόσμενη επιλογή από τους… θάμνους του Bad Bunny. Η εμφάνιση του καλλιτέχνη στο Super Bowl έγινε viral και το συγκεκριμένο concept λειτουργεί τέλεια ως ομαδική μεταμφίεση. Πράσινα ρούχα, ψεύτικα φύλλα, λίγη δημιουργικότητα και είστε έτοιμοι να γίνετε το πιο random αλλά αναγνωρίσιμο Halloween group της βραδιάς.

2. «Wednesday» 

Wednesday
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Η Lady Gaga μπήκε στο σύμπαν του «Wednesday» και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από μια λίστα με τις πιο hot στολές του 2026. Το gothic styling, το dramatic makeup και η σκοτεινή αισθητική δημιουργούν ένα look που μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα στο δικό σου στιλ. Bonus points αν προσθέσεις και τη χαρακτηριστική χορευτική διάθεση της Gaga.

3. KPop Demon Hunters 

KPOP DEMON HUNTERS
Εικαστικό concept art για animated ταινία δράσης με τίτλο Demon Hunters II.

Αν υπάρχει ένα pop-culture trend που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει κανείς το 2026, αυτό είναι το «KPop Demon Hunters». Οι χαρακτήρες της ταινίας προσφέρουν αμέτρητες επιλογές για solo αλλά και ομαδικές στολές, με εντυπωσιακά outfits, έντονο makeup και φυσικά πολύ K-pop attitude. Ιδανική επιλογή για παρέες που θέλουν να κάνουν matching costumes χωρίς να φοβούνται το extra.

4. Nikki από το «Obsession» 

block_buster_obsession
https://www.instagram.com/obsessionthemovie/

Για όσους θέλουν κάτι πιο σκοτεινό αλλά ταυτόχρονα fashion, η Nikki από το «Obsession» είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Η κόκκινη και μαύρη ριγέ μπλούζα, το μαύρο παντελόνι και τα χρυσά κοσμήματα δημιουργούν ένα look που μπορεί να αναδημιουργηθεί εύκολα, χωρίς να χρειάζεσαι περίπλοκα props ή υπερβολικό makeup.

5. Zendaya ως Athena στο «The Odyssey» 

Ο Matt Damon και η Zendaya σε σκηνή από την ταινία Dune, για την οποία ο Elon Musk έκανε επίθεση στον Christopher Nolan.


Το «The Odyssey» είναι μία από τις ταινίες που έχουν τραβήξει περισσότερο την προσοχή το 2026 και η Zendaya ως Athena αποτελεί μια πολύ δυνατή επιλογή για Halloween. Ξέχνα τον κλασικό λευκό χιτώνα και πήγαινε σε ένα πιο κινηματογραφικό look, με λινά υφάσματα, δερμάτινες λεπτομέρειες και μεταλλικά αξεσουάρ. Είναι η επιλογή για όσους θέλουν κάτι πιο elegant και λιγότερο… Halloween cliché.

6. Matt Damon ως Odysseus 

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Matt Damon is Odysseus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Για ένα costume που μπορεί να γίνει και τέλειο couple look, ο Odysseus του Matt Damon είναι το ιδανικό ταίρι για την Athena της Zendaya. Με ένα πιο rough, πολεμικό styling, δερμάτινες λεπτομέρειες και αξεσουάρ εμπνευσμένα από την αρχαιότητα, μπορείς να δημιουργήσεις ένα costume που μοιάζει βγαλμένο κατευθείαν από blockbuster.

7. Sabrina Carpenter και το pop-star aesthetic 

Η Sabrina Carpenter σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter

Αν θέλεις κάτι που να φωνάζει «pop star», η Sabrina Carpenter είναι από τις πιο εύκολες επιλογές. Mini φόρεμα, ψηλές μπότες, glam makeup, retro-inspired μαλλιά και φυσικά αρκετό attitude είναι όλα όσα χρειάζεσαι. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να αντιγράψεις ένα συγκεκριμένο outfit της, αφού μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου Sabrina-inspired εκδοχή.

8. «Practical Magic» 

Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock πρωταγωνιστούν στην ταινία Practical Magic 2, με την Sandra Bullock να κρατά ένα φλιτζάνι.
https://www.instagram.com/whowhatwear/


Αν είσαι fan του witchy aesthetic, το «Practical Magic» είναι ιδανική πηγή έμπνευσης για το Halloween 2026. Μαύρα ή boho φορέματα, chunky κοσμήματα, boots και λίγο πιο μυστηριώδες makeup μπορούν να δημιουργήσουν το look των αδελφών Owens. Και φυσικά, ως duo με την κολλητή σου γίνεται ακόμη καλύτερο.

9. Το «Bridgerton» glam 

regancy
https://www.instagram.com/bridgertonnetflix/


Για όσους θέλουν να μετατρέψουν το Halloween σε… βασιλική εμφάνιση, το «Bridgerton» παραμένει μια εύκολη πηγή έμπνευσης. Φουσκωτά φορέματα, γάντια, πέρλες, statement κοσμήματα και ένα περίτεχνο χτένισμα μπορούν να δημιουργήσουν ένα Regency-inspired look που θα ξεχωρίσει. Ιδανικό και για παρέα, αφού κάθε άτομο μπορεί να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή.

10. Το απόλυτο Barbiecore look 

Η Barbie με ροζ καρό καπέλο και φόρεμα σε καλοκαιρινό σκηνικό
https://www.instagram.com/barbiethemovie/


Αν δεν θέλεις να υποδυθείς συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλά θέλεις ένα look που όλοι θα καταλάβουν αμέσως, το Barbiecore είναι πάντα μια ασφαλής pop επιλογή. Total pink outfit, glitter, ψηλές μπότες, μεγάλα γυαλιά και έντονα αξεσουάρ δημιουργούν ένα costume που μπορεί να γίνει από super glam μέχρι full-on camp. Και φυσικά, λειτουργεί τέλεια για παρέες που θέλουν να εμφανιστούν όλες σαν διαφορετικές Barbie.

Εσύ τι θα ντυθείς φέτος;

Από viral εμφανίσεις και pop stars μέχρι ταινίες, σειρές και looks που έγιναν θέμα στα social media, το Halloween 2026 έχει άπειρες επιλογές για κάθε στιλ. Είτε θέλεις κάτι εντυπωσιακό και glam, είτε μια αστεία ομαδική στολή που θα γίνει viral, η έμπνευση βρίσκεται παντού.

justin_bieber_halloween
https://www.instagram.com/lilbieber/

Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις ποιο viral moment θα μετατρέψεις σε Halloween costume. Και αν ακόμα δεν έχεις καταλήξει, μην αγχώνεσαι: ρίξε μια δεύτερη ματιά στη λίστα, στείλε τις αγαπημένες σου ιδέες στην παρέα σου και ξεκινήστε να ετοιμάζετε το πιο memorable look της φετινής βραδιάς.

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