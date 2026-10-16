Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Ανακάλυψε τις viral slang λέξεις του TikTok και μάθε πώς τις χρησιμοποιεί η Gen Z ώστε να μην σε πιάσουν αδιάβαστο

Με μια ματιά Το "6-7" είναι μια viral έκφραση χωρίς συγκεκριμένο νόημα, μέρος ενός inside joke.

"Crash out" σημαίνει απώλεια ψυχραιμίας και υπερβολική αντίδραση.

"Aura farming" είναι η προσπάθεια να φαίνεται κάποιος κουλ ή εντυπωσιακός.

"Clock it" σημαίνει "το κατάλαβες" ή "είπες την αλήθεια". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από το viral «6-7» μέχρι το «crash out» και το «aura farming», αυτές είναι οι internet εκφράσεις που πρέπει να γνωρίζεις για να μη χάνεις το νόημα στα comments. Αν έχεις βρεθεί ποτέ να βλέπεις ένα TikTok ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει αυτό που γράφουν όλοι στα comments, δεν είσαι μόνος/η.

Η internet κουλτούρα έχει δημιουργήσει τη δική της γλώσσα, με λέξεις που εμφανίζονται ξαφνικά παντού, γίνονται memes και περνούν από τα social media στις καθημερινές συζητήσεις. Το πρόβλημα; Μέχρι να μάθεις τι σημαίνει μία έκφραση, μπορεί ήδη να έχει εμφανιστεί η επόμενη. Πάμε, λοιπόν, να αποκωδικοποιήσουμε μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς όρους της Gen Z και της Gen Alpha.

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1. 6-7 (six-seven)

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές viral εκφράσεις της internet κουλτούρας. Το «6-7» συνδέθηκε με το τραγούδι «Doot Doot (6 7)» του Skrilla και εξαπλώθηκε μέσα από memes και βίντεο. Συχνά χρησιμοποιείται χωρίς συγκεκριμένο νόημα, ως inside joke που καταλαβαίνουν όσοι είναι μέσα στο trend.

2. Crash out

Όταν κάποιος κάνει «crash out», χάνει την ψυχραιμία του και αντιδρά υπερβολικά, συχνά με τρόπο που προκαλεί χάος. Μπορεί να αφορά έναν καβγά, μία αποτυχημένη προσπάθεια ή μία στιγμή που κάποιος δεν αντέχει άλλο.

3. Aura farming

Έχεις δει κάποιον να κάνει κάτι απίστευτα cool, σαν να σκηνοθετεί την ίδια του τη ζωή; Αυτό είναι το «aura farming». Περιγράφει την προσπάθεια κάποιου να φαίνεται κουλ, μυστηριώδης ή εντυπωσιακός, κερδίζοντας συμβολικούς «πόντους αύρας».

4. Clock it

Όταν κάποιος λέει «clock it», ουσιαστικά εννοεί «το κατάλαβες», «το εντόπισες» ή «είπες την αλήθεια». Χρησιμοποιείται συχνά όταν κάποιος παρατηρεί κάτι που οι υπόλοιποι αγνοούν ή επισημαίνει μια αλήθεια με εύστοχο τρόπο.

5. Rizz

Το «rizz» είναι η γοητεία και η ικανότητα κάποιου να φλερτάρει αποτελεσματικά. Αν κάποιος έχει rizz, ξέρει πώς να τραβήξει την προσοχή και να κάνει καλή εντύπωση. Αν δεν έχει, μάλλον χρειάζεται λίγη εξάσκηση στο flirting.

6. Cooked

Όταν κάποιος λέει «I’m cooked», εννοεί ότι έχει τελειώσει, ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση ή ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση. Μπορεί να το πει κάποιος πριν από μια δύσκολη εξέταση, μετά από μια άβολη στιγμή ή όταν συνειδητοποιεί ότι έκανε τεράστιο λάθος.

7. Delulu

Συντομογραφία του «delusional», χρησιμοποιείται χιουμοριστικά για κάποιον που πιστεύει κάτι υπερβολικά αισιόδοξο ή μη ρεαλιστικό. Για παράδειγμα, αν είσαι πεπεισμένος/η ότι το crush σου θα σου στείλει μήνυμα επειδή είδε το story σου, οι φίλοι σου μπορεί να σε χαρακτηρίσουν «delulu».

Γιατί αλλάζει τόσο γρήγορα η γλώσσα του TikTok

Το TikTok και οι υπόλοιπες online κοινότητες επιτρέπουν στις λέξεις να εξαπλώνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Ένα meme, ένας δημιουργός περιεχομένου ή ένα viral τραγούδι αρκεί για να κάνει μια έκφραση γνωστή σε εκατομμύρια χρήστες. Το σημαντικό είναι ότι δεν σημαίνουν όλες οι λέξεις το ίδιο σε κάθε περίσταση. Κάποιες χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά, άλλες ειρωνικά και αρκετές υπάρχουν κυρίως για να ενισχύσουν το αστείο ενός meme. Και κάτι τελευταίο: δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς κάθε καινούργια λέξη για να είσαι μέσα στα trends. Αρκεί να ξέρεις τι σημαίνει, ώστε την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί στα comments, να μη χρειαστεί να ψάξεις στο Google.

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