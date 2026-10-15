Social & Tech 15.10.2026

Το νέο πληκτρολόγιο της Google δεν θυμίζει τίποτα από όσα έχεις δει μέχρι σήμερα

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Η Google Japan παρουσιάζει το Gboard Kurukuru, ένα πειραματικό πληκτρολόγιο με 116 πλήκτρα σε τέσσερις κινούμενους ιμάντες που φέρνουν τα γράμματα στα δάχτυλά σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η Google Japan παρουσίασε το Gboard Kurukuru, ένα πληκτρολόγιο με κινούμενα πλήκτρα σε ιμάντες.
  • Τα πλήκτρα κινούνται προς τον χρήστη, επιτρέποντας πληκτρολόγηση με ένα χέρι ή δάχτυλο.
  • Στόχος είναι η μείωση της μετακίνησης των δαχτύλων και η εναλλακτική αλληλεπίδραση με συσκευές.
  • Το Gboard Kurukuru δεν θα κυκλοφορήσει εμπορικά, αλλά τα σχέδιά του διατίθενται ως open source.
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Κι αν, αντί να μετακινείς τα δάχτυλά σου πάνω στο πληκτρολόγιο, ερχόταν το ίδιο το πληκτρολόγιο σε εσένα; Η Google Japan αποφάσισε να πειραματιστεί με αυτή την ιδέα και παρουσίασε ένα από τα πιο ασυνήθιστα τεχνολογικά concepts της χρονιάς. Ονομάζεται Gboard Kurukuru Version και διαθέτει πλήκτρα που κινούνται πάνω σε τέσσερις μικρούς ιμάντες μεταφοράς, σαν μια μίνι γραμμή παραγωγής που έχει στηθεί πάνω στο γραφείο σου.

Pexels
Pexels

Αν σου φαίνεται ότι κάποιος πήρε ένα συνηθισμένο πληκτρολόγιο και το μετέτρεψε σε μηχανισμό εργοστασίου, δεν είσαι ο μόνος. Πίσω από τον ασυνήθιστο σχεδιασμό, ωστόσο, κρύβεται μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις συσκευές μας.

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Ένα πληκτρολόγιο που φέρνει τα γράμματα σε εσένα

Το Gboard Kurukuru διαθέτει τέσσερις κινούμενους ιμάντες, καθένας από τους οποίους μεταφέρει 29 πλήκτρα, φτάνοντας συνολικά τα 116. Αντί να απλώνεις τα χέρια σου πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, περιμένεις το γράμμα που χρειάζεσαι να φτάσει στο κατάλληλο σημείο και το πατάς τη στιγμή που περνά μπροστά σου. Με άλλα λόγια, εδώ δεν κινείσαι εσύ προς τα πλήκτρα. Είναι τα πλήκτρα που κινούνται προς εσένα. Ο σχεδιασμός επιτρέπει την άμεση επιλογή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, χωρίς να χρειάζεται να βασίζεσαι στον κλασικό συνδυασμό με το Shift. Παράλληλα, η διάταξη έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορείς να πληκτρολογείς χρησιμοποιώντας ακόμη και το ένα χέρι ή ένα μόνο δάχτυλο. Η Google Japan παρουσιάζει αυτή την προσέγγιση ως μια εναλλακτική στον παραδοσιακό τρόπο πληκτρολόγησης, με στόχο να περιορίσει την ανάγκη για συνεχείς μετακινήσεις των δαχτύλων. Βέβαια, το αν τελικά θα γράφεις πιο γρήγορα ή πιο άνετα με αυτή τη μέθοδο μένει να αποδειχθεί.

Γιατί να θέλεις ένα τέτοιο πληκτρολόγιο

Η ιδέα δεν αφορά μόνο την πρωτοτυπία. Ένα από τα σενάρια χρήσης που προτείνει η Google είναι η πληκτρολόγηση με το ένα χέρι, αφήνοντας το άλλο ελεύθερο για το ποντίκι ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Φαντάσου, για παράδειγμα, να δουλεύεις στον υπολογιστή σου και να μπορείς να πληκτρολογείς χωρίς να μετακινείς συνεχώς το χέρι σου από το ένα άκρο του πληκτρολογίου στο άλλο. Στη θεωρία, η ιδέα ακούγεται ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα για όσους αναζητούν διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία. Υπάρχει, βέβαια, και μια μικρή λεπτομέρεια: θα πρέπει να περιμένεις το γράμμα που θέλεις να φτάσει μπροστά σου. Έτσι, η πρόκληση δεν εξαφανίζεται, αλλά αλλάζει μορφή. Αντί να εξασκείς την ακρίβεια των κινήσεων των δαχτύλων σου, καλείσαι να συγχρονιστείς με την κίνηση των πλήκτρων. Και κάπου εδώ γεννιέται το εύλογο ερώτημα: μήπως ένα απλό πληκτρολόγιο εξακολουθεί να είναι πιο πρακτικό.

Η Google Japan και η αγάπη της για τα ασυνήθιστα πληκτρολόγια

Το Kurukuru δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ιδέα. Εντάσσεται στη μακροχρόνια παράδοση της ομάδας Gboard της Google Japan να παρουσιάζει εναλλακτικές, συχνά παιχνιδιάρικες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό πληκτρολογίων. Αυτή είναι η 15η σχετική δημιουργία της σειράς, η οποία έχει πειραματιστεί στο παρελθόν με ασυνήθιστες διατάξεις και διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής κειμένου. Η φετινή πρόταση συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία: παίρνει κάτι τόσο οικείο όσο το πληκτρολόγιο και το επανασχεδιάζει με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Η παρουσίασή του έγινε την 1η Οκτωβρίου, μια ημερομηνία που συνδέεται με το παιχνίδι της ομάδας γύρω από τη διάταξη των 101 πλήκτρων. Η συγκεκριμένη παράδοση δείχνει πώς ένα καθημερινό τεχνολογικό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πειραματισμό, δημιουργικότητα και νέες ιδέες.

Pexels
Pexels

Εδώ τα νέα δεν είναι ακριβώς αυτά που θα περίμενε κάποιος που θέλει να το δοκιμάσει στο γραφείο του. Η Google δεν σχεδιάζει να διαθέσει το Gboard Kurukuru ως εμπορικό προϊόν. Αντί γι’ αυτό, έχει δημοσιεύσει τα σχέδια του project ως open source, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τον κατάλληλο εξοπλισμό να επιχειρήσουν να κατασκευάσουν τη δική τους εκδοχή. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα και μηχανικά μέρη, επομένως δεν πρόκειται για μια συσκευή που απλώς συνδέεις στον υπολογιστή σου και αρχίζεις να χρησιμοποιείς. Η απάντηση δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ένα πληκτρολόγιο με κινούμενους ιμάντες. Βρίσκεται, όμως, στην προθυμία να επανεξετάζουμε ακόμη και τις πιο συνηθισμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και ποιος ξέρει; Ίσως κάποια από αυτές τις παράξενες ιδέες να αποτελέσει την αφετηρία για κάτι πραγματικά χρήσιμο στο μέλλον. Μέχρι τότε, το Kurukuru μάς θυμίζει ότι η καινοτομία δεν χρειάζεται πάντα να παίρνει τον εαυτό της υπερβολικά σοβαρά.

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