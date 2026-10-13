Τα ρομπότ πιάνουν δουλειά στα σούπερ μάρκετ – Ποιες εργασίες περνούν στα «χέρια» τους

Μάθε πώς λειτουργεί το πρωτοποριακό πείραμα τι σχεδιάζουν οι υπεύθυνοι για το μέλλον και αν τα ρομπότ μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τον τρόπο που εργαζόμαστε

Με μια ματιά Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται στη Δανία για την τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια σούπερ μάρκετ.

Η τεχνολογία στοχεύει στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, απελευθερώνοντας εργαζομένους.

Τα ρομπότ μπορούν να εντοπίζουν κενά, λάθος τοποθετημένα προϊόντα και να παρακολουθούν διαθεσιμότητα.

Η εξέλιξη εγείρει ερωτήματα για το μέλλον των θέσεων εργασίας και την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η εικόνα ενός ανθρωποειδούς ρομπότ να εργάζεται ανάμεσα σε ράφια γεμάτα προϊόντα θα μπορούσε να θεωρηθεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα, όμως, η τεχνολογία φέρνει αυτή την εικόνα όλο και πιο κοντά στην πραγματικότητα, καθώς επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους εξετάζουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έρχεται από τη Δανία, όπου ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε εργασίες μέσα σε σούπερ μάρκετ. Η νέα αυτή προσέγγιση επικεντρώνεται σε μια διαδικασία που απαιτεί αρκετό χρόνο και επαναλαμβανόμενες κινήσεις: την τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια. Το εγχείρημα αναδεικνύει τις αλλαγές που ενδέχεται να φέρει η αυτοματοποίηση στο λιανεμπόριο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πλήρης αντικατάσταση του ανθρώπινου προσωπικού είναι ήδη πραγματικότητα.

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Η νέα γενιά αυτοματισμού φτάνει στα ράφια

Η δοκιμή πραγματοποιείται σε κατάστημα της δανέζικης αλυσίδας Føtex, κοντά στην Κοπεγχάγη, με τη συμμετοχή της εταιρείας τεχνολογίας Hive Robots. Τα ανθρωποειδή μηχανήματα βασίζονται σε ρομποτική τεχνολογία της κινεζικής Unitree και εκπαιδεύονται ώστε να εκτελούν εργασίες ανεφοδιασμού των ραφιών. Η επιλογή ανθρωποειδών ρομπότ δεν είναι τυχαία. Η μορφή τους έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να κινούνται σε χώρους που έχουν οργανωθεί για ανθρώπους και να χειρίζονται αντικείμενα σε διαφορετικά ύψη. Παρ’ όλα αυτά, η εκτέλεση καθημερινών εργασιών σε ένα πραγματικό κατάστημα είναι πολύ πιο σύνθετη από μια ελεγχόμενη επίδειξη τεχνολογίας. Τα ρομπότ χρειάζεται να αναγνωρίζουν προϊόντα, να προσαρμόζουν τις κινήσεις τους και να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές συνθήκες. Για αυτόν τον λόγο, η εκπαίδευση και η επίβλεψη παραμένουν σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας.

Γιατί η νύχτα αποτελεί το ιδανικό πεδίο δοκιμών

Η αναπλήρωση των ραφιών είναι μια εργασία που επαναλαμβάνεται καθημερινά και συχνά απαιτεί πολλές ώρες. Όταν πραγματοποιείται τη νύχτα, πριν από το άνοιγμα του καταστήματος, οι εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμάσουν τον χώρο ώστε οι πελάτες να βρίσκουν τα προϊόντα διαθέσιμα την επόμενη ημέρα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο επιχειρεί να παρέμβει η αυτοματοποίηση. Εφόσον τα ρομπότ καταφέρουν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες με αξιοπιστία, θα μπορούσαν να περιορίσουν τον χρόνο που αφιερώνεται σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.Έτσι, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ασχολούνται με άλλες ανάγκες του καταστήματος, όπως η εξυπηρέτηση των πελατών και η διαχείριση πιο σύνθετων περιστατικών.

Τι μπορούν να αλλάξουν στην καθημερινή λειτουργία ενός καταστήματος

Η αξιοποίηση ρομπότ δεν περιορίζεται απαραίτητα στην τοποθέτηση προϊόντων. Σε βάθος χρόνου, η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει και στον εντοπισμό κενών στα ράφια, στην αναγνώριση προϊόντων που βρίσκονται σε λάθος θέση ή στην παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων. Για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα, ωστόσο, απαιτούνται συστήματα που λειτουργούν με ακρίβεια και μπορούν να ανταποκριθούν στις απρόβλεπτες συνθήκες ενός σούπερ μάρκετ. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και το κόστος λειτουργίας είναι παράγοντες που θα καθορίσουν αν τέτοιες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Παράλληλα, η χρήση τους σε χώρους όπου κινούνται πελάτες προϋποθέτει αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωση με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Τι σημαίνει η εξέλιξη για τους εργαζομένους

Η είσοδος των ανθρωποειδών ρομπότ στον χώρο του λιανεμπορίου φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα σημαντικό ερώτημα: πώς θα διαμορφωθούν οι θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια; Η αυτοματοποίηση μπορεί να μειώσει την ανάγκη για ορισμένες επαναλαμβανόμενες εργασίες, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέες ανάγκες για τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση συστημάτων και διαχείριση της τεχνολογίας. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο κάθε επιχείρηση θα επιλέξει να ενσωματώσει τα νέα εργαλεία στη λειτουργία της. Προς το παρόν, η δοκιμή στη Δανία αποτελεί ένα βήμα προς την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αυτής της τεχνολογίας και όχι απόδειξη ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν ήδη να εκτελούν αυτόνομα κάθε εργασία ενός εργαζομένου. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν μπορούν να περάσουν από το στάδιο των δοκιμών στην ευρύτερη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση: η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική δεν περιορίζονται πλέον στα εργοστάσια ή στα εργαστήρια, αλλά διεκδικούν σταδιακά μια θέση σε χώρους που αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς σου.

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