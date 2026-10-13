Μουσικά Νέα 13.10.2026

Shakira: Το φαντασμαγορικό φινάλε της περιοδείας της στη Μαδρίτη που θα μείνει στην ιστορία

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Η Shakira ολοκλήρωσε την περιοδεία της στη Μαδρίτη με 13 συναυλίες, 700.000 θεατές, εντυπωσιακά εφέ και διάσημους guests στη σκηνή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Shakira ολοκλήρωσε την περιοδεία της «Las Mujeres Ya No Lloran» με μια φαντασμαγορική συναυλία στη Μαδρίτη.
  • Στη σκηνή εμφανίστηκαν πολλοί καλλιτέχνες, όπως Maluma, Laura Pausini, Beéle, Dani Martín και Bizarrap.
  • Η Shakira εξέφρασε τη συγκίνησή της και την αγάπη της για την Ισπανία και το κοινό της.
  • Η περιοδεία, που προσέλκυσε περίπου 700.000 θεατές, θεωρείται ένα ιστορικό επίτευγμα στην καριέρα της.
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Η Shakira έριξε την αυλαία της εξαιρετικά επιτυχημένης ευρωπαϊκής της περιοδείας, «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», με μια ξεχωριστή, 13η συναυλία στη Μαδρίτη. Η βραδιά, που συνέπεσε με την Εθνική Ημέρα της Ισπανίας, εξελίχθηκε σε μια γιορτή της λατινοαμερικανικής κουλτούρας, με την Κολομβιανή σούπερ σταρ να μοιράζεται τη σκηνή με φίλους, να προσφέρει εντυπωσιακά οπτικά εφέ και να συγκινεί το κοινό με τα λόγια της.

Η Shakira στο κέντρο, με εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνει τη φαντασμαγορική περιοδεία της στη Μαδρίτη.
https://www.instagram.com/shakira

Η Shakira είχε προετοιμάσει πολλές εκπλήξεις για το κοινό της, θέλοντας να κλείσει την περιοδεία της «στην υψηλότερη νότα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η εμφάνιση της στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, που περιλάμβανε τέσσερις συνεχόμενες συναυλίες από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου, αποτέλεσε ένα κορυφαίο γεγονός. Στην τελευταία της βραδιά, η σκηνή γέμισε με την παρουσία σημαντικών ονομάτων της μουσικής σκηνής, όπως ο Maluma, η Laura Pausini, ο Beéle, ο Dani Martín και ο Bizarrap. Επιπλέον, στο σόου συμμετείχαν χορευτές από το Καρναβάλι της Barranquilla, ενώ ένα εντυπωσιακό drone show φώτισε τον ουρανό, σχηματίζοντας ένα λύκο και το ψηφίο «12+1», σηματοδοτώντας το τέλος της «The Last Dance».

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Η Shakira δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, δηλώνοντας στο κοινό: «Έχει υπάρξει ένα πριν και ένα μετά για μένα. Όλα έμοιαζαν με όνειρο, και ειλικρινά, δεν θέλω να φύγω. Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο να αφήσω την Ισπανία ξανά». Η αγάπη του κοινού φάνηκε να της δίνει δύναμη, με την ίδια να τονίζει: «Μου δώσατε τη δύναμη να ανεβαίνω στη σκηνή κάθε βράδυ με απόλυτη χαρά και γεμάτη καρδιά. Με κάνατε να νιώσω σαν να ξεκινάω τώρα την καριέρα μου, και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Η τραγουδίστρια με κόκκινο φόρεμα στη σκηνή κατά το φινάλε της περιοδείας της στη Μαδρίτη.
https://www.instagram.com/shakira

Ο Maluma, ο οποίος είχε εμφανιστεί και την προηγούμενη βραδιά, ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μαζί με την Shakira τα τραγούδια «Chantaje» και «Agua». Η χημεία τους ήταν εμφανής, με την Shakira να αστειεύεται: «Έχουμε ήδη κάνει τέσσερα τραγούδια μαζί, πρέπει να σχηματίσουμε ένα γκρουπ που θα λέγεται Shaluma».

Η τραγουδίστρια στη σκηνή με τα χέρια ανοιχτά, στο φαντασμαγορικό φινάλε της περιοδείας της στη Μαδρίτη.
https://www.instagram.com/shakira

Η Laura Pausini επανήλθε στη σκηνή, χαρακτηριζόμενη από την Shakira ως «το κερασάκι στην τούρτα», για να ερμηνεύσουν μαζί το «Antología», ένα ντουέτο που είχαν απολαύσει οι θεατές και σε προηγούμενη συναυλία. Η Ιταλίδα καλλιτέχνιδα μίλησε για την τεράστια επιρροή της Shakira στις νεότερες γενιές καλλιτεχνών, τονίζοντας: «Είσαι ένα μάθημα για πολλούς. Φανταστείτε τους νεότερους συναδέλφους μας που βλέπουν το τεράστιο παράδειγμα που είσαι για μια μακρά και πολύ σταθερή καριέρα».

Η Shakira στη σκηνή της Μαδρίτης με φαντασμαγορικό κοστούμι και φόντο ένα γιγάντιο λυκόμορφο πλάσμα.
https://www.instagram.com/shakira

Ο Dani Martín, πρώην frontman των El Canto del Loco, συνόδευσε την Shakira στο «Te Dejo Madrid», με την ερμηνεύτρια να τον παρουσιάζει με χιουμοριστική διάθεση: «Σήμερα, θα τραγουδήσω αυτό με έναν Madrileño που δεν θα μου σπάσει την καρδιά». Ο Beéle συμμετείχε στην ερμηνεία του «Algo Tú», ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με την εμφάνιση του Bizarrap για το «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53», κλείνοντας τη συναυλία με απόλυτη επιτυχία.

Η τραγουδίστρια σε φαντασμαγορική εμφάνιση κατά το φινάλε της περιοδείας της στη Μαδρίτη.
https://www.instagram.com/shakira

Ένα ιστορικό εγχείρημα

Η Shakira δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του «ιστορικού» project, όπως το χαρακτήρισε. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της περιοδείας, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων υγείας του πατέρα της, και τόνισε τη στήριξη που έλαβε από το κοινό. Επίσης, ευχαρίστησε την ομάδα παραγωγής, τους μουσικούς, τους χορευτές, καθώς και τον πρώην σύντροφό της, Antonio de la Rúa, για τη συνεργασία και την υποστήριξή του στη δημιουργία και τις λεπτομέρειες του έργου.

Η ολοκλήρωση της περιοδείας στη Μαδρίτη, με περίπου 700.000 θεατές συνολικά, σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της Shakira. Η «πόλη» που δημιουργήθηκε γύρω από το στάδιο, γνωστή ως Macondo Park, αποτέλεσε ένα μοναδικό σκηνικό που αναδείκνυε την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Μια καλλιτέχνης στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φαντασμαγορικού φινάλε της περιοδείας της στη Μαδρίτη, με το κοινό να κρατά αναμμένα κινητά.
https://www.instagram.com/shakira

Η Shakira έκλεισε τη βραδιά με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και χαράς, δηλώνοντας: «Όταν μου πρότειναν να κάνω οκτώ συναυλίες εδώ στη Μαδρίτη, νόμιζα ότι θα ήταν αδύνατο. Και κοιτάξτε, σήμερα είναι η 13η μας συναυλία. Κάποιος να με τσιμπήσει, σε παρακαλώ, για να ξέρω αν είναι αληθινό ή όχι».

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Shakira Ισπανία ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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