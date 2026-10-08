Μουσικά Νέα 08.10.2026

Η Celine Dion έπεσε σκηνή και μετά έχασε τα λόγια της – Η συγκινητική στιγμή που τραγούδησαν όλοι για εκείνη

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Η Celine Dion βίωσε μια απρόοπτη πτώση και μια στιγμή αμηχανίας κατά τη διάρκεια συναυλίας, με το κοινό να στέκεται στο πλευρό της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή στο Παρίσι μετά από απουσία λόγω νευρολογικής πάθησης.
  • Η τραγουδίστρια έπεσε στη σκηνή, αλλά σηκώθηκε και συνέχισε την εμφάνισή της.
  • Κατά τη διάρκεια τραγουδιού, ξέχασε στίχους, με το κοινό να τραγουδά για να τη στηρίξει.
  • Η σειρά συναυλιών στο Παρίσι είναι sold out, δείχνοντας την αγάπη του κοινού παρά τις δυσκολίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Celine Dion επέστρεψε πρόσφατα στη σκηνή για μια σειρά από sold out συναυλίες στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την επανεμφάνισή της μετά από μακρά απουσία λόγω της σπάνιας νευρολογικής πάθησης που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας από τις παραστάσεις της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόοπτη στιγμή ατυχίας.

https://www.instagram.com/celinedion/
https://www.instagram.com/celinedion/

Η απρόοπτη πτώση και η αμηχανία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, η Celine Dion υπέστη μια πτώση στη σκηνή. Το περιστατικό, αν και σύντομο, προκάλεσε ανησυχία, καθώς η τραγουδίστρια βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα στο πάτωμα. Ευτυχώς, η Celine Dion σηκώθηκε άμεσα και συνέχισε το πρόγραμμά της, δείχνοντας την ανθεκτικότητά της.

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Λίγο αργότερα, κατά την εκτέλεση της μεγάλης της επιτυχίας «Pour que tu m’aimes encore», η Celine Dion βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη απρόοπτο: ξέχασε μέρος των στίχων. Σε μια στιγμή που θα μπορούσε να είναι δύσκολη, το κοινό ανταποκρίθηκε με συγκίνηση και αλληλεγγύη. Οι θεατές άρχισαν να τραγουδούν μαζί της, καλύπτοντας την παύση και στηρίζοντας την αγαπημένη τους καλλιτέχνιδα. Η Celine Dion δεν έδειξε να έχει τραυματιστεί και συνέχισε την εμφάνισή της, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στη μουσική και το κοινό της.

Η επιστροφή στη σκηνή μετά από περιπέτεια υγείας

Η επιστροφή της Celine Dion στη σκηνή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται μετά από απουσία έξι και πλέον ετών. Η τραγουδίστρια είχε αναγκαστεί να διακόψει τις εμφανίσεις της λόγω της διάγνωσης του συνδρόμου του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μιας σπάνιας νευρολογικής διαταραχής που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς. Η Celine Dion είχε ανακοινώσει τη διάγνωσή της το 2022, οδηγώντας στην αναβολή των προγραμματισμένων της εμφανίσεων.

celine_dion
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περίοδος αυτή σήμανε περιορισμό των δημόσιων εμφανίσεών της. Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτέλεσε η συμμετοχή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου ερμήνευσε το εμβληματικό «L’Hymne a l’amour» της Edith Piaf, μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα.

Η Céline Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με λεπτομέρειες.
https://www.instagram.com/celinedion/

Η τρέχουσα σειρά συναυλιών στο Παρίσι, που περιλαμβάνει 26 παραστάσεις στην Plenitude Arena, είναι εξ ολοκλήρου sold out, αποδεικνύοντας την αμείωτη αγάπη και υποστήριξη του κοινού προς την Celine Dion. Η δυναμικότητα και η θέλησή της να βρίσκεται ξανά κοντά στους θαυμαστές της, παρά τις δυσκολίες, είναι αξιοθαύμαστες. Αυτές οι στιγμές, παρά την απρόοπτη φύση τους, υπογραμμίζουν την ανθρώπινη πλευρά ακόμη και των μεγαλύτερων σταρ, και τη βαθιά σύνδεση που μπορούν να δημιουργήσουν με το κοινό τους, ειδικά σε δύσκολες στιγμές.

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Celine Dion ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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