Η Τάνια Μπρεάζου ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα για το MadWalk 2026 by Three Cents με το 5226 by Celia Kritharioti

Με μια ματιά Η Τάνια Μπρεάζου ετοιμάζει αισθησιακή εμφάνιση για το MadWalk 2026.

Θα εμφανιστεί στη σκηνή με το 5226 by Celia Kritharioti.

Το act αναμένεται να ξεχωρίσει για θηλυκότητα, δυναμισμό και σκηνική ενέργεια.

Η Μπρεάζου θα παρουσιάσει μια νέα, άγνωστη πλευρά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια άκρως αισθησιακή εμφάνιση ετοιμάζει η Τάνια Μπρεάζου για το MadWalk 2026 by Three Cents, καθώς μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do. Η τραγουδίστρια θα βρεθεί στη σκηνή στο πλευρό του 5226 by Celia Kritharioti, σε ένα act που αναμένεται να ξεχωρίσει για τη θηλυκότητα, τον δυναμισμό και την έντονη σκηνική του ενέργεια.

Από τα πρώτα λεπτά της πρόβας έγινε αισθητή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Η Τάνια Μπρεάζου έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει, προμηνύοντας ένα άκρως αισθησιακό performance, μέσα από το οποίο θα την απολαύσουμε σε μια πλευρά της που δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η αυτοπεποίθηση, η εκφραστικότητα και η έντονη σκηνική της παρουσία ανεβάζουν τις προσδοκίες για ένα act που θα συζητηθεί.

Διάβασε επίσης: 5226 by Celia Kritharioti x Τάνια Μπρεάζου: Μια ιστορία φινέτσας και θηλυκότητας έρχεται στο MadWalk 2026 by Three Cents

Η φετινή συνεργασία του 5226 by Celia Kritharioti με την τραγουδίστρια φέρνει μια πιο τολμηρή και θηλυκή διάθεση στη σκηνή, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα act που θα συνδυάζει τη μουσική με την έντονη σκηνική έκφραση.

Το mad.gr συνεχίζει να βρίσκεται στις πρόβες του MadWalk 2026 by Three Cents, μεταφέροντας αποκλειστικές εικόνες και στιγμές από την προετοιμασία των acts, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

Διάβασε επίσης: