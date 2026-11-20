Η Πέγκυ Ζήνα ανέβηκε στη σκηνή για την πρώτη της πρόβα στο MadWalk 2026 by Three Cents, προετοιμάζοντας το act της με τον σχεδιαστή Paris Valtadoros.

Με μια ματιά Η Πέγκυ Ζήνα κάνει πρόβες για το MadWalk 2026 με τον σχεδιαστή Paris Valtadoros.

Η συνεργασία τους βασίζεται στην αισθητική της συλλογής «THE ART OF REBIRTH - A Modern Renaissance».

Η Πέγκυ Ζήνα ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk, εκφράζοντας ενέργεια και άνεση.

Το MadWalk 2026 by Three Cents θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το mad.gr μεταδίδει αποκλειστικά τις πρώτες πρόβες του MadWalk 2026 by Three Cents από το κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do. Στη σκηνή βρέθηκε η Πέγκυ Ζήνα, λίγες στιγμές αφότου ολοκλήρωσε τη δική της δοκιμή για τη συνεργασία της με τον σχεδιαστή Paris Valtadoros και τη συλλογή «THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance».

Στη σκηνή έβγαλε αμέσως ενέργεια και άνεση, δουλεύοντας πάνω στην κίνηση, τη ροή και τον ρυθμό ενός act που δείχνει ήδη πόσο δυναμικό θα είναι. Για εκείνη, η στιγμή έχει και προσωπική βαρύτητα: ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk, με τον οποίο τη συνδέει μια στενή, χρόνια φιλία.

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Όλο το σκηνικό πατάει πάνω στην αισθητική της συλλογής, που φέρνει έναν σύγχρονο αναγεννησιακό αέρα. Ο σχεδιαστής Paris Valtadoros επιστρέφει με δημιουργίες που παίζουν ανάμεσα στο αισθησιακό και το κλασικό, με τη γυναικεία σιλουέτα σε πρώτο πλάνο, έντονα βολάν, δαντέλες, διαφάνειες και γραμμές που παντρεύουν τη διαχρονικότητα με το σήμερα.

Το mad.gr συνεχίζει να καταγράφει τον παλμό από τις πρόβες στο παρασκήνιο, μέχρι να ανοίξουν τα φώτα για το MadWalk 2026 by Three Cents τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

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