Με μια ματιά Τα soft cookies, με τραγανή κρούστα και μαλακό εσωτερικό, είναι δημοφιλή στην Αθήνα.

Το Chunky Cookie Bar στο Γκύζη προσφέρει αυθεντικά, πληθωρικά soft cookies με διάφορες γεμίσεις.

Το My Cookie Spot στο Σύνταγμα φέρνει τη βρετανική φιλοσοφία ζεστών cookies, ιδανικά με παγωτό.

Το KUKI ATH στην Κυψέλη εστιάζει στη μαλακή υφή και πλούσια γεύση, ιδανικό για γλυκές λιγούρες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές μέσα στη μέρα που δεν ζητάς απλώς ένα γλυκό, αλλά κάτι ζεστό, γενναιόδωρο και βαθιά απολαυστικό, που σπάει ελαφρά στο χέρι και αποκαλύπτει στο εσωτερικό του λιωμένη σοκολάτα, πραλίνα ή ρευστή καραμέλα. Τα αυθεντικά soft cookies, με τη χρυσή, ελαφρώς τραγανή κρούστα απ’ έξω και τη μαλακή, σχεδόν μαστιχωτή καρδιά από μέσα, έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια στην πιο αγαπημένη γλυκιά στάση για όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα.

Είτε ψάχνεις το ιδανικό συνοδευτικό για τον πρωινό σου καφέ είτε θέλεις ένα γλυκό στο χέρι για τη βόλτα σου στους δρόμους της πόλης, η Αθήνα διαθέτει πλέον εξειδικευμένα spots που αντιμετωπίζουν το μπισκότο σαν υψηλή τέχνη. Με έμφαση στο καλό βούτυρο, τη σωστή θερμοκρασία ψησίματος και τις ευφάνταστες γεμίσεις, αυτά τα μαγαζιά κάνουν την επιλογή πραγματικά δύσκολη.

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Αν αναρωτήθηκες πού θα βρεις τα πιο λαχταριστά, φρεσκοψημένα soft cookies στην Αθήνα για την επόμενη έξοδό σου για επιδόρπιο, ήρθε η ώρα να σημειώσεις τις διευθύνσεις που ξεχωρίζουν. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα τέσσερα καλύτερα μέρη της πόλης που αξίζει να επισκεφθείς.

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1. Chunky Cookie Bar – Πέτρου Καλλιγά 6, Γκύζη

Στην οδό Πέτρου Καλλιγά στο Γκύζη, το Chunky Cookie Bar αποτελεί έναν απόλυτα εξειδικευμένο προορισμό αφιερωμένο αποκλειστικά στην τέχνη του αυθεντικού, πληθωρικού soft cookie. Εδώ τα μπισκότα ψήνονται καθημερινά ώστε να διατηρούν εκείνη την ακαταμάχητη, τραγανή εξωτερική υφή που κρύβει ένα ζουμερό, λιωμένο κέντρο γεμάτο σοκολάτα, πραλίνες και ευφάνταστους συνδυασμούς υλικών, κάνοντας κάθε επίσκεψη μια εμπειρία που δύσκολα περιορίζεται σε ένα μόνο κομμάτι.

2. My Cookie Dough – Πετράκη 7, Σύνταγμα

Στην καρδιά της Αθήνας, το My Cookie Dough έχει φέρει τη βρετανική φιλοσοφία του ζεστού, φρεσκοψημένου μπισκότου στο κέντρο της πόλης, κερδίζοντας αμέσως όσους λατρεύουν τις πληθωρικές υφές. Εδώ θα απολαύσεις μαλακά cookies που σερβίρονται ζεστά, με λιωμένη σοκολάτα, πλούσιες γεμίσεις και συνδυασμούς που απογειώνονται όταν συνοδεύονται από παγωτό, μετατρέποντας τη βόλτα σου στο κέντρο σε μια ακαταμάχητη γλυκιά στάση.

3. The Cookie Spot – Λεωφ. Κηφισίας 129, Αμπελόκηποι

Στη Λεωφόρο Κηφισίας στην Αθήνα, το The Cookie Spot βάζει στο επίκεντρο εκείνο ακριβώς που αναζητάς όταν θέλεις ένα μπισκότο με έντονο χαρακτήρα και απολαυστική υφή. Με προσεγμένες συνταγές, πλούσια αρώματα και γενναιόδωρες επιλογές γεύσεων, αποτελεί μια εύκολη και χορταστική στάση για όσους κινούνται σε έναν από τους πιο κεντρικούς άξονες της πόλης και θέλουν να κάνουν ένα γλυκό διάλειμμα.

4. KUKI ATH – Ιωάννου Δροσοπούλου 93, Κυψέλη

Στην περιοχή της Κυψέλης, το KUKI ATH φέρνει στη γειτονιά τη φρέσκια ενέργεια του καλού soft cookie, δίνοντας έμφαση στη μαλακή υφή, την πλούσια γεύση και τα λαχταριστά υλικά που κάνουν τη διαφορά. Είναι εκείνη η στάση στην Κυψέλη που ταιριάζει τόσο σε μια χαλαρή απογευματινή βόλτα όσο και σε μια γλυκιά λιγούρα της τελευταίας στιγμής που θέλεις να καλύψεις με ένα ζεστό, χορταστικό μπισκότο.

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