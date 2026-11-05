City Guide 05.11.2026

4 μέρη στην Αθήνα για προφιτερόλ που δύσκολα θα μοιραστείς με άλλους

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Η πλούσια κρέμα, τα αφράτα σουδάκια και η ρέουσα ζεστή σοκολάτα συνθέτουν την πιο αμαρτωλή γαστρονομική εμπειρία της πρωτεύουσας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το προφιτερόλ είναι δημοφιλές γλυκό στην Αθήνα, με διάφορες εκδοχές.
  • Το Choureal φτιάχνει προφιτερόλ κατά παραγγελία με επιλογή σοκολάτας.
  • Το Mon Chou στο Παγκράτι φημίζεται για την παραδοσιακή, πλούσια σάλτσα σοκολάτας του.
  • Ο Ανδριάς στη Νέα Ιωνία και το Craquelin στα Εξάρχεια προσφέρουν επίσης εξαιρετικό προφιτερόλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύουν ότι η σοκολάτα είναι ο μόνος λόγος για να βγεις από το σπίτι ένα φθινοπωρινό ή χειμωνιάτικο απόγευμα, τότε το προφιτερόλ είναι σίγουρα ο αδυναμία σου. Αυτό το εμβληματικό γαλλικό γλυκό, με τα τραγανά σουδάκια, την αφράτη κρέμα και την πλούσια, ρέουσα σάλτσα σοκολάτας, έχει καταφέρει να κατακτήσει την καρδιά κάθε αληθινού γλυκατζή στην Αθήνα. Η πρωτεύουσα διαθέτει μερικές εκπληκτικές διευθύνσεις που έχουν μετατρέψει την παρασκευή του σε πραγματική ιεροτελεστία.

Pexels
Pexels

Είτε είσαι λάτρης της κλασικής παραδοσιακής συνταγής με την πλούσια, σκούρα σοκολάτα υγείας, είτε προτιμάς τις πιο μοντέρνες εκδοχές με σοκολάτα γάλακτος, λευκή ή ακόμα και παγωτό, η αθηναϊκή ζαχαροπλαστική σκηνή έχει φροντίσει να ικανοποιήσει κάθε σου επιθυμία. Η μαγεία του προφιτερόλ κρύβεται πάντα στη φρεσκάδα των υλικών και στην τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη ζεστή ή χλιαρή σοκολάτα και την δροσερή γέμιση, ένα παιχνίδι θερμοκρασιών και υφών που απογειώνει τις αισθήσεις σου σε κάθε κουταλιά.

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Για να μην χάνεις χρόνο ψάχνοντας στα τυφλά όταν η υπογλυκαιμία σου χτυπήσει την πόρτα, συγκεντρώσαμε τα 4 πιο δημοφιλή και αξιόπιστα μέρη της πόλης που σερβίρουν εγγυημένα το πιο λαχταριστό προφιτερόλ. Σημείωσε τις διευθύνσεις, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για την πιο γλυκιά βόλτα στην Αθήνα.

1. Choureal –  Διομείας 2 & Ερμού 18, Σύνταγμα

Το Choureal είναι ο απόλυτος ναός του φρέσκου προφιτερόλ και η ιδανική στάση αν βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Το μυστικό του έγκειται στο γεγονός ότι το γλυκό σου φτιάχνεται μπροστά στα μάτια σου εκείνη ακριβώς τη στιγμή: τα φρεσκοψημένα σουδάκια γεμίζονται με μεταξένια κρέμα πατισερί ή παγωτό, και στη συνέχεια επιλέγεις εσύ την ποιότητα της σοκολάτας που θα τα καλύψει, από πλούσια bitter μέχρι κρεμώδη γάλακτος ή λευκή.

2. Mon chou – Ευτυχίδου 24, Παγκράτι

Αν αναζητάς την αυθεντική, παραδοσιακή γεύση που ξυπνά αναμνήσεις, το Mon Chou στο Παγκράτι είναι ο ιστορικός προορισμός σου. Με παράδοση δεκαετιών, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο φημίζεται για τη βαριά, συμπυκνωμένη και απόλυτα εθιστική σάλτσα σοκολάτας που καλύπτει τα αφράτα σου, διατηρώντας μια συνταγή που παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο και συγκεντρώνει φανατικούς οπαδούς από κάθε γωνιά της Αττικής.

3. Ανδριάς – Λεωφόρος Καποδιστρίου 92, Νέα Ιωνία

Όταν η συζήτηση έρχεται στο θεϊκό προφιτερόλ, ο Ανδριάς στη Νέα Ιωνία είναι ένα όνομα που ακούγεται σχεδόν νομοτελειακά. Πρόκειται για ένα ζαχαροπλαστείο που έχει χτίσει τον δικό του θρύλο γύρω από το συγκεκριμένο γλυκό, προσφέροντας τεράστιες, λαχταριστές μπολιάρικες μερίδες με πλούσια, βελούδινη σοκολάτα που αγκαλιάζει αφράτα σουδάκια γεμάτα φρέσκια κρέμα, κάνοντας κάθε επίσκεψη εκεί μια αληθινή εμπειρία μύησης.

4. Craquelin – Σολωμού 23, Εξάρχεια

Ένα μικρό, απόλυτα εξειδικευμένο διαμάντι στα Εξάρχεια που έχει κερδίσει τους πάντες με την αυθεντική γαλλική του ταυτότητα. Το Craquelin τιμά την τέχνη της ζαχαροπλαστικής με τα περίφημα τραγανά σου με επικάλυψη craquelin, τα οποία γεμίζονται γενναιόδωρα με πλούσιες κρέμες και συνδυάζονται με απολαυστικές σάλτσες σοκολάτας που απογειώνουν κάθε μπουκιά.

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