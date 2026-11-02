Show τρόμου στη Νέα Υόρκη: Η παρέλαση που μετέτρεψε το Manhattan σε σκηνικό ταινίας

Με μια ματιά Η 53η Village Halloween Parade στο Manhattan μετατρέπει τους δρόμους σε σκηνικό φαντασίας και τρόμου.

Το φετινό θέμα ήταν «Body & Soul», με εντυπωσιακές κατασκευές όπως το «Firehorse» του Basil Twist.

Μια ομάδα 5 ατόμων δημιούργησε viral στολή εμπνευσμένη από τη φωτογραφία «Lunch atop a Skyscraper».

Η παρέλαση χαρακτηρίζεται από ανοιχτό χαρακτήρα, επιτρέποντας σε όλους να συμμετέχουν δωρεάν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι έχεις δει τα πάντα από αποκριάτικες μεταμφιέσεις και θεματικά πάρτυ, η New York έρχεται κάθε χρόνο στο τέλος του Οκτώβρη για να σε διαψεύσει με τον πιο καθηλωτικό τρόπο. Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, η καρδιά του Manhattan χτύπησε στον ρυθμό της 53ης Village Halloween Parade, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε μια αχανή, υπαίθρια σκηνή φαντασίας, τρόμου και ασταμάτητης δημιουργικότητας. Σκελετοί, φαντάσματα, γιγαντιαίες χειροποίητες κατασκευές και στολές που απαιτούσαν εβδομάδες επίμονης προετοιμασίας κατέκλυσαν τη λεωφόρο Sixth Avenue στην ιστορική περιοχή του Greenwich Village, αποδεικνύοντας γιατί αυτό το γεγονός θεωρείται το απόλυτο σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Αμερική.

Η φετινή διοργάνωση είχε ως κεντρικό θεματικό άξονα το «Body & Soul» («Σώμα και Ψυχή»), δίνοντας μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ώθηση στη μουσική, τον χορό και τα πρωτοποριακά σκηνικά στοιχεία που συνόδευαν την πομπή. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές παρουσίες που μαγνήτισαν τα βλέμματα ξεχώρισε το «Firehorse», μια επιβλητική κατασκευή με τη μορφή πύρινου αλόγου, σχεδιασμένη από τον διακεκριμένο καλλιτέχνη Basil Twist. Δεκάδες μουσικά συγκροτήματα, χιλιάδες μεταμφιεσμένοι και δεκάδες τεράστιες μαριονέτες δημιούργησαν μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, όπου τα όρια ανάμεσα στον θεατή και τον καλλιτέχνη εξαφανίστηκαν πλήρως, καθώς όποιος φορούσε στολή μπορούσε να ενταχθεί δωρεάν στην παρέλαση.

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Πίσω από τη σημερινή διεθνή ακτινοβολία της παρέλασης κρύβεται μια απλή, αυθόρμητη ιδέα που γεννήθηκε το 1973 από τον δημιουργό μαριονετών Ralph Lee, όταν αποφάσισε να περπατήσει στους δρόμους της γειτονιάς του μαζί με φίλους και συγγενείς. Αυτή η μικρή βόλτα εξελίχθηκε μέσα στις δεκαετίες σε έναν από τους πιο λαμπερούς θεσμούς στο New York, αποδεικνύοντας ότι όταν η ελευθερία της έκφρασης συναντά το ταλέντο, το αποτέλεσμα μπορεί να γράψει ιστορία. Αν θέλεις να μάθεις τις λεπτομέρειες για τη μεταμφίεση που έκλεψε την παράσταση φέτος και το πώς στήθηκε το πιο συζητημένο σκηνικό, συνέχισε να διαβάζεις.

Η αναπαράσταση της φωτογραφίας «Lunch atop a Skyscraper» που έγινε viral

Ανάμεσα στις εκατοντάδες ευφάνταστες παρουσίες, εκείνη που κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να αναδειχθεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως η New York Post, ήταν η δημιουργία μιας παρέας 5 ατόμων. Εμπνευσμένοι από τη θρυλική φωτογραφία του 1932 που δείχνει τους εργάτες να γευματίζουν πάνω σε μια μεταλλική δοκό στο κενό του New York, έστησαν μια πλήρη τρισδιάστατη κατασκευή. Με τεχνητά πόδια, ένα προσεγμένο σκηνικό ουρανοξυστών και αυθεντικά αντικείμενα της εποχής, χρειάστηκαν μόλις τρεις ημέρες εργασίας και λιγότερα από 100 δολάρια ανά άτομο για να δημιουργήσουν το πιο πολυσυζητημένο group costume της βραδιάς.

Η γοητεία των γιγαντιαίων μαριονετών και του «Firehorse»

Η καλλιτεχνική υπογραφή της Village Halloween Parade στηρίζεται παραδοσιακά στις γιγαντιαίες μαριονέτες που δεσπόζουν πάνω από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων. Η φετινή παρουσίαση του «Firehorse» από τον Basil Twist απογείωσε την αισθητική του θέματος «Body & Soul», συνδυάζοντας την κίνηση των χορευτών με τους φωτισμούς και τη θεατρική κίνηση. Η αίσθηση ότι περπατάς ανάμεσα σε ζωντανά γλυπτά είναι ο κύριος λόγος που η συγκεκριμένη γιορτή προσέλκυσε και φέτος χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μια γιορτή όπου όλοι γίνονται πρωταγωνιστές στη λεωφόρο Sixth Avenue

Το στοιχείο που κάνει την παρέλαση του Greenwich Village μοναδική στο είδος της είναι ο ανοιχτός της χαρακτήρας, καθώς δεν υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα στην εξέδρα και το θέαμα. Ο καθένας μπορεί να φορέσει τη στολή του, να μπει στην πομπή και να περπατήσει δίπλα σε επαγγελματίες χορευτές, ξυλοπόδαρους και μουσικά σύνολα. Αυτή η απόλυτη δημοκρατία της δημιουργικότητας μετατρέπει για λίγες ώρες τους δρόμους στο Manhattan σε έναν παράλληλο κόσμο, όπου κάθε φαντασίωση μπορεί να πάρει σάρκα και οστά.

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