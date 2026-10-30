Χάρις Αλεξίου: Πότε κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο»

Η Χάρις Αλεξίου παρουσιάζει το «Απολυτήριο» την αυτοβιογραφία της που κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο και αφηγείται τη ζωή της από την παιδική ηλικία μέχρι σήμερα

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό της την προσωπική της ιστορία, μέσα από την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο». Το βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Πατάκη, υπόσχεται να ξεδιπλώσει τη ζωή της «Χαρούλας» πίσω από τη φωνή της Χάρις Αλεξίου, καλύπτοντας τη διαδρομή της από τα παιδικά της χρόνια στη Θήβα μέχρι τις διεθνείς σκηνές.

Το «Απολυτήριο» δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή της καλλιτεχνικής πορείας της Χάρις Αλεξίου, αλλά μια βαθιά προσωπική αφήγηση. Η σπουδαία ερμηνεύτρια θα μιλήσει για πρώτη φορά με τα δικά της λόγια για τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την ταυτότητά της και την καλλιτεχνική της εξέλιξη. Από τον πρόωρο χαμό του πατέρα της και τη μετακόμιση στην Αθήνα, μέχρι τις οικονομικές και οικογενειακές δυσκολίες, το βιβλίο καταγράφει τα βιώματα που προηγήθηκαν της θριαμβευτικής της πορείας στο ελληνικό τραγούδι.

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Παράλληλα, η Χάρις Αλεξίου αναφέρεται στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, στις καθοριστικές συναντήσεις με ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαδρομή της, στις σημαντικές συνεργασίες, καθώς και στις αμέτρητες συναυλίες που έδωσε σε ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της.

Έρωτες, απώλειες και η απόφαση για ένα νέο κεφάλαιο

Η αυτοβιογραφία της Χάρις Αλεξίου δεν περιορίζεται μόνο στα επαγγελματικά επιτεύγματα. Η ερμηνεύτρια εξομολογείται για τους έρωτες, τις φιλίες, τη μητρότητα, τις απώλειες και τις προσωπικές δοκιμασίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Με ειλικρίνεια, τρυφερότητα και το χαρακτηριστικό της χιούμορ, η Χάρις Αλεξίου ανασύρει από τη μνήμη της πρόσωπα, εικόνες και περιστατικά που συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αναδεικνύοντας πώς η μουσική έγινε ο τρόπος της να επικοινωνεί με τους ανθρώπους.

Η αφήγηση του «Απολυτηρίου» φτάνει μέχρι την απόφαση της Χάρις Αλεξίου να αποχαιρετήσει τη σκηνή, αναζητώντας την ελευθερία να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου αποτελεί για εκείνη την ευκαιρία να αποκαλύψει την «Χαρούλα» πίσω από τη δημόσια εικόνα της σπουδαίας καλλιτέχνιδας, μια γυναίκα που μετέτρεψε τις χαρές και τις δυσκολίες της σε τραγούδι.

Η πολυαναμενόμενη αυτοβιογραφία της Χάρις Αλεξίου, «Απολυτήριο», αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό έργο για τους λάτρεις της ελληνικής μουσικής, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στη ζωή και την πορεία μιας από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες της χώρας.

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