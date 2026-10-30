Μουσικά Νέα 30.10.2026

Οι U2 επιστρέφουν στα στάδια της Ευρώπης με την περιοδεία «The Greatest Show On Earth»

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Μάθε για τη νέα παγκόσμια περιοδεία των U2, «The Greatest Show On Earth», που θα κατακτήσει Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο το 2027
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι U2 ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία «The Greatest Show On Earth» για το 2027, με συναυλίες σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 26 Απριλίου 2027 στη Στοκχόλμη και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιουλίου στο Μιλάνο.
  • Αναμένονται ανακοινώσεις για ημερομηνίες στην Ισπανία και νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.
  • Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα μέσω προπώλησης για συνδρομητές του U2.com και κατόχους καρτών Visa.
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Οι U2 ετοιμάζονται να προσφέρουν μια ακόμη αξέχαστη εμπειρία στους θαυμαστές τους, ανακοινώνοντας την παγκόσμια περιοδεία τους με τίτλο «The Greatest Show On Earth» για το 2027. Η περιοδεία, που περιλαμβάνει μια εκτενή σειρά συναυλιών σε στάδια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 και να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Ο The Edge παίζει κιθάρα στη σκηνή, ενώ οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία με σενάρια για την Αθήνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περιοδεία, η οποία παρουσιάζεται ως «Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth», θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Απριλίου στη Στοκχόλμη, στο Strawberry Arena, με τη συμμετοχή των Βρετανών Wolf Alice ως support act. Το πρόγραμμα των εμφανίσεων περιλαμβάνει πόλεις όπως το Παρίσι, η Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Βερολίνο και το Μιλάνο. Η περιοδεία θα κορυφωθεί με δύο συναυλίες στο Stadio San Siro του Μιλάνου, στις 5 και 6 Ιουλίου 2027.

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Οι U2 θα δώσουν επίσης δύο συναυλίες στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου, στις 18 και 19 Ιουνίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις για ημερομηνίες στην Ισπανία, καθώς και για μια νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Ο Bono των U2 με γυαλιά ηλίου, χαμογελάει και κάνει νόημα με το χέρι του, μπροστά από κάμερα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιτυχία των αρχικών εμφανίσεων στη Λατινική Αμερική, οι οποίες ξεκινούν στις 23 Φεβρουαρίου στο Estadio GNP Seguros της Πόλης του Μεξικού και συνεχίζονται στη Βραζιλία και την Αργεντινή, με τον Beck να συνοδεύει το συγκρότημα σε αυτές τις συναυλίες.

Πρόσβαση στα εισιτήρια και οι δηλώσεις των μελών

Τα εισιτήρια για τις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη θα είναι αρχικά διαθέσιμα μέσω της προπώλησης για τους συνδρομητές του U2.com, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 10 π.μ. τοπική ώρα. Οι κάτοχοι καρτών Visa θα έχουν πρόσβαση σε ξεχωριστή προπώληση την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τοπική ώρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πώληση των εισιτηρίων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συγκροτήματος.

https://www.instagram.com/u2/?hl=el
https://www.instagram.com/u2/?hl=el

Σε μια νέα δήλωση, που αποδίδεται στα μέλη Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen, το συγκρότημα ανέφερε: ««The Greatest Show on Earth»; Αυτό είναι μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση, προς εμάς τους ίδιους όσο και προς οποιονδήποτε άλλον, να προσπαθήσουμε να ζήσουμε τη νύχτα της ζωής μας. Λίγη από τη λάμψη ενός showman, λίγη από τη μαγεία ενός σαμάνου, μια έκρηξη χρωμάτων, αχαλίνωτη κιθάρα, μπάσο και ντραμς, και μελωδίες που μπορείς να κρατήσεις. Γιατί αν ο κόσμος θα είναι εκεί, σίγουρα θα είμαστε κι εμείς».

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Το U2 μετά την επιτυχία στο The Sphere

Η περιοδεία «The Greatest Show On Earth» ακολουθεί την επιτυχημένη σειρά συναυλιών των U2 στο The Sphere του Λας Βέγκας, όπου το συγκρότημα έδωσε 40 παραστάσεις σε διάστημα έξι μηνών, από τον Σεπτέμβριο, επανεξετάζοντας το άλμπουμ του 1991 «Achtung Baby» μέσα από μια καθηλωτική, υψηλής τεχνολογίας παραγωγή.

Η εμπειρία στο The Sphere περιγράφηκε από την Billboard ως κάτι μαγικό, με τη μουσική και το μήνυμα των U2 να παραμένουν στο επίκεντρο, ακόμα και όταν ένα καλειδοσκόπιο εικόνων περνούσε με ταχύτατους ρυθμούς στην τεράστια οθόνη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον προηγούμενο μήνα, οι U2 σημάδεψαν την 50ή επέτειό τους με μια μεσημεριανή συναυλία για μαθητές και καθηγητές στο Mount Temple Comprehensive, το σχολείο του Δουβλίνου που παρακολούθησαν τα μέλη, ακολουθούμενη από μια έκπληξη εμφάνιση στην Grafton Street της πόλης.

Επιπλέον, το συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για τη νέα τους παράσταση που αναμένεται να έρθει στην Ιρλανδία το 2028. Ο The Edge δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το επόμενο σκέλος του «The Greatest Show On Earth» – ακόμα το επεξεργαζόμαστε – αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα το ολοκληρώσουμε στην Ιρλανδία. Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα θέλαμε να είμαστε για αυτό το πάρτι».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πριν από τις εμφανίσεις τους σε στάδια, οι U2 θα πραγματοποιήσουν μια ιδιαίτερα κλειστή συναυλία για το BBC Music την επόμενη εβδομάδα, σε έναν μη ανακοινωθέντα χώρο στο κέντρο του Λονδίνου, για μια επιλεγμένη ομάδα θαυμαστών.

Οι U2 παραμένουν ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα, με οκτώ άλμπουμ τους να έχουν φτάσει στο Νο. 1 του Billboard 200, ξεκινώντας με το «The Joshua Tree» το 1987. Στο Billboard Hot 100, το συγκρότημα έχει φτάσει στο top 10 με πολλά singles, συμπεριλαμβανομένου του «With Or Without You», το οποίο βρέθηκε στο Νο. 1 για τρεις εβδομάδες το 1987, και του «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», το οποίο επίσης έφτασε στο Νο. 1 την ίδια χρονιά.

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Πρόγραμμα συναυλιών U2 για το 2027:

  • 26 Απριλίου: Στοκχόλμη, Σουηδία @ Strawberry Arena
  • 28 Απριλίου: Στοκχόλμη, Σουηδία @ Strawberry Arena
  • 5 Μαΐου: Παρίσι, Γαλλία @ Stade de France
  • 8 Μαΐου: Παρίσι, Γαλλία @ Stade de France
  • 27 Μαΐου: Λισαβόνα, Πορτογαλία @ Estádio da Luz
  • 5 Ιουνίου: Άμστερνταμ, Ολλανδία @ Johan Cruijff ArenA
  • 6 Ιουνίου: Άμστερνταμ, Ολλανδία @ Johan Cruijff ArenA
  • 18 Ιουνίου: Λονδίνο, Αγγλία @ Tottenham Hotspur Stadium
  • 19 Ιουνίου: Λονδίνο, Αγγλία @ Tottenham Hotspur Stadium
  • 30 Ιουνίου: Βερολίνο, Γερμανία @ Olympiastadion
  • 5 Ιουλίου: Μιλάνο, Ιταλία @ Stadio San Siro
  • 6 Ιουλίου: Μιλάνο, Ιταλία @ Stadio San Siro

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