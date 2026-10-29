Μουσική 29.10.2026

Ozzy Osbourne: Το ιστορικό τελευταίο live με τους Black Sabbath αποκτά νέα ζωή σε βινύλιο

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Η τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne με τους Black Sabbath κυκλοφορεί στις 11 Δεκεμβρίου σε βινύλιο, CD, Blu-ray και 4K Ultra HD, μαζί με backstage υλικό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η συναυλία-αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne, με τους Black Sabbath, θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή και φυσική μορφή.
  • Η εκδήλωση στο Birmingham, με 44.000 θεατές, ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Osbourne και επανένωση των Black Sabbath.
  • Η ταινία «Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning» θα κυκλοφορήσει σε 4K, Blu-ray, CD και βινύλιο στις 11 Δεκεμβρίου.
  • Ο Ozzy επέλεξε να κάνει τη συναυλία παρά τις ιατρικές προειδοποιήσεις για την υγεία του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θρυλική συναυλία-αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών και την επανένωση των Black Sabbath, θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή και φυσική μορφή, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους φανς να ξαναζήσουν τη μαγεία της βραδιάς.

Ο Ozzy Osbourne στη φιλανθρωπική συναυλία Back to the Beginning των Black Sabbath.
https://www.instagram.com/rosshalfin

Η μουσική κοινότητα αποχαιρετά τον Ozzy Osbourne, έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της heavy metal, όμως η κληρονομιά του ζει μέσα από στιγμές όπως η συγκινητική συναυλία-αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τον θάνατό του. Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο Villa Park του Birmingham, προσέλκυσε πάνω από 44.000 θεατές και σηματοδότησε όχι μόνο την τελευταία δημόσια εμφάνιση του ίδιου του Osbourne, αλλά και την πρώτη επανένωση της αυθεντικής σύνθεσης των Black Sabbath μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η βραδιά, που κράτησε 10 ώρες, μετατράπηκε σε μια κινηματογραφική εμπειρία με τον τίτλο «Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning». Το ντοκιμαντέρ, που έχει ήδη προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες, θα γίνει πλέον διαθέσιμο σε όλους τους φανς. Η Mercury Studios ανακοίνωσε ότι η πλήρης εκδοχή της ταινίας, μαζί με το soundtrack, θα κυκλοφορήσουν στις 11 Δεκεμβρίου σε ψηφιακή και φυσική μορφή, περιλαμβάνοντας εκδόσεις σε 4K Ultra HD, Blu-ray, CD, και βινύλιο. Οι φυσικές εκδόσεις θα συνοδεύονται από αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια, καθώς και βίντεο-αφιερώματα από καλλιτέχνες όπως η Dolly Parton και οι AC/DC.

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Η σύζυγος του Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, μιλώντας στο Rolling Stone, εξέφρασε την περηφάνια της για τη συναυλία, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «γλυκόπικρο» αλλά «εξαιρετικό» γεγονός που θα μείνει χαραγμένο στην ιστορία της μουσικής. «Είναι κάτι που θα αντέξει στον χρόνο. Ήταν πρωτοποριακό για ό,τι αντιπροσώπευε, όπως άλλωστε όλα τα πράγματα με τον Ozzy, ήταν ο πρώτος», δήλωσε η Sharon.

Ο Ozzy Osbourne σε μια τρυφερή στιγμή από την εμφάνισή του στο σόου Lego Masters Jr.
www.instagram.com/ozzyosbourne

Η διοργάνωση της συναυλίας ήταν μια απόφαση που πάρθηκε παρά τις ιατρικές συμβουλές. Σύμφωνα με τη Sharon, η ιατρική ομάδα του Osbourne τον είχε προειδοποιήσει ότι η εμφάνιση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Ωστόσο, ο θρύλος της heavy metal ήταν ανένδοτος. «Δεν είναι επιλογή, είναι αυτό που θέλω», φέρεται να είπε ο Ozzy, γνωρίζοντας την κατάσταση της υγείας του.

Οι Post Malone, Slash και Duff McKagan στη σκηνή των Grammy 2026 για τον φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ξέρω ότι πεθαίνω. Αν χάσω μερικούς μήνες από τη ζωή μου, θέλω να φύγω έτσι. Αυτό θέλω». Η απόφασή του, αν και δύσκολη για τους οικείους του, υλοποιήθηκε, προσφέροντας μια συγκινητική «αποχαιρετιστήρια βολή» με τον τρόπο που ο ίδιος επέλεξε, όπως περιέγραψε η σύζυγός του, «σαν ένας Βίκινγκ».

Ο θρύλος της metal μουσικής Ozzy Osbourne σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
https://www.instagram.com/ozzyosbourne/

Η κυκλοφορία του «Back to the Beginning» σε βινύλιο αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τους φανς, επιτρέποντάς τους να απολαύσουν ξανά την ενέργεια και το πάθος μιας βραδιάς που αποτύπωσε την αφοσίωση του Ozzy Osbourne στη μουσική και το κοινό του.

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Black Sabbath ozzy osbourne Βινύλιο Νέα Κυκλοφορία ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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