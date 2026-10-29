Υπάρχει ένα νέο red flag στο dating και μάλλον το έχεις ζήσει!

Με μια ματιά Ο "performative man" προβάλλει μια τέλεια, προοδευτική εικόνα στα social media, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η συμπεριφορά του αυτή συχνά πηγάζει από ανασφάλειες και ανάγκη για επιβεβαίωση, όχι απαραίτητα από κακία.

Η δημόσια εικόνα του διαφέρει από τον πραγματικό του χαρακτήρα, όπως φαίνεται σε ραντεβού ή ιδιωτικές στιγμές.

Αναγνωρίζεται από την υπερβολική προσπάθεια να αποδείξει τα πιστεύω του και την αίσθηση σύγχυσης που προκαλεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν κινείσαι έστω και λίγο στα social media, αποκλείεται να μην έχεις πέσει πάνω στον όρο «performative man». Πρόκειται για το viral trend του internet που περιγράφει εκείνον τον τύπο που πουλάει μια τέλεια, προοδευτική προσωπικότητα και γεμάτες ενσυναίσθηση αξίες για να κερδίσει την αποδοχή και τα likes, την ώρα που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προβάλλει. Είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει το προσωπείο του επάγγελμα, φροντίζοντας να δείχνει δημόσια ακριβώς αυτό που θέλει να δει ο κόσμος.

Το πρόβλημα με αυτόν τον τύπο δεν είναι απλώς ότι προσπαθεί να το παίξει κάποιος άλλος, αλλά ότι η ψευδαίσθηση αυτή μπορεί να σε ξεγελάσει πολύ εύκολα αν δεν προσέξεις τα σημάδια. Από τα post συμπερίληψης στο Instagram μέχρι τα ευαίσθητα TikTok video, η βιτρίνα δείχνει αψεγάδιαστη, όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες ή στη συμπεριφορά του στα ραντεβού, το έργο αλλάζει δραματικά. Ας δούμε τι ακριβώς παίζει με αυτή την κατηγορία ανδρών και πώς μπορείς να τους εντοπίσεις πριν πέσεις στην παγίδα.

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1. Τι είναι ακριβώς ένας «performative man»;

Ο performative man είναι αυτός που στήνει ένα τεχνητό προφίλ για το κοινό του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν ευγενικό, ανοιχτόμυαλο και συναισθηματικά ώριμο άνδρα. Στην πράξη, όμως, η πραγματικότητα απέχει έτη φωτός. Για παράδειγμα, μπορεί να βγαίνεις ραντεβού με κάποιον που αυτοπροσδιορίζεται ως «το καλό παιδί» και υποστηρικτικός φεμινιστής, αλλά λίγο αργότερα να αποκαλεί όλες τις πρώην του «τρελές» ή να χρησιμοποιεί υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τις γυναίκες. Η δημόσια εικόνα του διαφωνεί κάθετα με τον πραγματικό του χαρακτήρα.

2. Γιατί το κάνουν;

Παρόλο που η συμπεριφορά αυτή φαίνεται χειριστική, συχνά δεν πηγάζει από καθαρή κακία, αλλά από βαθιές ανασφάλειες και τεράστια έλλειψη αυτογνωσίας. Πολλοί άνδρες υιοθετούν αυτό το προσωπείο για να κρύψουν τα κόμπλεξ τους ή τα συναισθήματα ντροπής τους, προβάλλοντας μια εξιδανικευδμένη εικόνα για να «κερδίσουν» εύκολα την προσοχή ή την αποδοχή που αποζητούν απεγνωσμένα. Είναι μια άμυνα που τροφοδοτείται από την ανάγκη για επιβεβαίωση, συχνά παγιδευμένη στα στερεότυπα που οι ίδιοι προσπαθούν δήθεν να γκρεμίσουν.

3. Πώς να τον αναγνωρίσεις πριν την πατήσεις;

Ευτυχώς, όσο καλοί κι αν είναι στο να το παίζουν τέλειοι, υπάρχουν πάντα ρωγμές στη μάσκα τους. Οι πραγματικά αυθεντικοί άνθρωποι δεν νιώθουν την ανάγκη να αποδείξουν σε κανέναν πόσο «υπέροχοι» είναι. Αντίθετα, ένας performative man έχει πάντα μια κρυφή ατζέντα στον τρόπο που μιλάει για τα πιστεύω του, επιδιώκοντας να τα «πασάρει» στους άλλους με υπερβολικό ζήλο. Το μεγαλύτερο καμπανάκι; Η αίσθηση σύγχυσης που νιώθεις: τα λόγια του μπορεί να λένε το ένα, αλλά το ένστικτό σου και η ενέργειά του σου φωνάζουν ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά.

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