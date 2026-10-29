Life 29.10.2026

No Bake Latte Cake από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η πιο εύκολη συνταγή που θα σε κάνει να κολλήσεις!

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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επιστρέφει με ακόμη μία απολαυστική συνταγή μαζί με τη Sugar Skin και παρουσιάζει ένα πανεύκολο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Εύκολη συνταγή για No Bake Latte Cake από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, χωρίς φούρνο και περίπλοκες τεχνικές.
  • Συνδυάζει μπισκότα κανέλας, κρέμα τυριού, σοκολατένια ganache και σιρόπι καραμέλας χωρίς ζάχαρη.
  • Απαιτεί λίγα υλικά, ένα σκεύος και χρόνο στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει εναλλαγή στρώσεων κρέμας και μπισκότων, επικάλυψη σοκολάτας και καραμέλας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που λατρεύουν τα γλυκά, αλλά δεν θέλουν να περνούν ολόκληρο το απόγευμα στην κουζίνα, τότε η νέα συνταγή της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη μαζί με τη Sugar Skin είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Το No Bake Latte Cake έρχεται να αποδείξει ότι δεν χρειάζεσαι ούτε φούρνο ούτε περίπλοκες τεχνικές για να δημιουργήσεις ένα γλυκό που δείχνει εντυπωσιακό και συνδυάζει αγαπημένες γεύσεις. Μπισκότα κανέλας, βελούδινη κρέμα τυριού, σοκολατένια ganache και σιρόπι καραμέλας χωρίς ζάχαρη δημιουργούν ένα λαχταριστό αποτέλεσμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ποζάρει με μαντήλι στο κεφάλι και δερμάτινο μπουφάν, εμπνέοντας για συνταγές με γιαούρτι.
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε το βίντεο με την εκτέλεση της συνταγής, δίνοντας έμπνευση σε όσους αγαπούν τα εύκολα γλυκά και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, χωρίς να μπλέξουν με μίξερ, φούρνους και ατελείωτες ώρες προετοιμασίας. Το καλύτερο; Χρειάζεσαι λίγα υλικά, ένα σκεύος και λίγο χώρο στο ψυγείο, ενώ η τελική πινελιά με τη σοκολάτα και την καραμέλα κάνει το γλυκό να μοιάζει σαν να βγήκε από βιτρίνα ζαχαροπλαστείου.

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Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το γλυκό χωρίς ψήσιμο που συνδυάζει σοκολάτα και καραμέλα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συνεχίζει να δίνει ιδέες για γλυκές δημιουργίες, με τη βοήθεια της Sugar Skin και μια συνταγή που έχει όλα όσα θέλεις από ένα εύκολο επιδόρπιο. Το No Bake Latte Cake βασίζεται σε απλά υλικά, τα οποία συνδυάζονται σε στρώσεις, δημιουργώντας διαφορετικές υφές και μια ιδιαίτερα απολαυστική γεύση. Η κρέμα τυριού προσφέρει βελούδινη υφή, τα μπισκότα κανέλας δίνουν αρωματικό χαρακτήρα, ενώ η ganache σοκολάτας ολοκληρώνει το γλυκό με πλούσια γεύση. Το σιρόπι καραμέλας χωρίς ζάχαρη έρχεται να προσθέσει την τελευταία πινελιά, τόσο στη γεύση όσο και στην εμφάνιση.

Λαχταριστό σπιτικό κέικ σε πιατέλα, έτοιμο για σερβίρισμα μετά από τις συμβουλές των ζαχαροπλαστών.
pexels.com

Και επειδή το όνομα No Bake δεν είναι τυχαίο, δεν χρειάζεται να ανάψεις τον φούρνο ή να ασχοληθείς με περίπλοκες παρασκευές. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ετοιμάσεις την κρέμα, να δημιουργήσεις τις στρώσεις και να αφήσεις το γλυκό στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί. Αν, λοιπόν, ψάχνεις μια εύκολη συνταγή για τις ημέρες που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς ιδιαίτερο κόπο, κράτησε σημειώσεις, γιατί το συγκεκριμένο cake αξίζει μια θέση στη λίστα σου.

https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Τα υλικά για το No Bake Latte Cake της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Για να ετοιμάσεις το γλυκό που παρουσίασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μαζί με τη Sugar Skin, θα χρειαστείς λίγα και απλά υλικά. Η ποσότητα εξαρτάται από το μέγεθος του σκεύους που θα χρησιμοποιήσεις, καθώς στη συνταγή δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες αναλογίες.

  • Μπισκότα κανέλας
  • Cream cheese
  • Γλυκαντικό ή στέβια
  • Λίγο γάλα, εφόσον χρειαστεί για να αποκτήσει η κρέμα την επιθυμητή υφή
  • Σοκολάτα για τη ganache
  • Λίγη κρέμα γάλακτος για τη ganache
  • Σιρόπι καραμέλας χωρίς ζάχαρη

Το μυστικό εδώ βρίσκεται στον συνδυασμό των υλικών. Τα μπισκότα κανέλας δίνουν μια ζεστή, αρωματική νότα, η κρέμα τυριού εξισορροπεί τη γλυκύτητα και η σοκολάτα με την καραμέλα ολοκληρώνουν το αποτέλεσμα.

Πώς θα φτιάξεις το No Bake Latte Cake βήμα προς βήμα

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, ακόμη κι αν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία στην κουζίνα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσεις τη σειρά των στρώσεων και να δώσεις λίγη προσοχή στην τελική διακόσμηση.

1. Ετοίμασε τη βελούδινη κρέμα

Σε ένα μπολ, ανακάτεψε το cream cheese με λίγη στέβια ή το γλυκαντικό της επιλογής σου, μέχρι να αποκτήσεις μια λεία και ομοιόμορφη κρέμα. Αν το μείγμα είναι πολύ σφιχτό, πρόσθεσε λίγο γάλα, σταδιακά, μέχρι να αποκτήσει την υφή που θέλεις. Μην το παρακάνεις, καθώς η κρέμα πρέπει να παραμείνει αρκετά σταθερή ώστε να συγκρατεί τις στρώσεις του γλυκού.

2. Δημιούργησε τις στρώσεις με τα μπισκότα κανέλας

Άπλωσε μια πρώτη στρώση κρέμας στον πάτο του σκεύους σου και πρόσθεσε από πάνω σπασμένα μπισκότα κανέλας. Συνέχισε με ακόμη μία στρώση κρέμας και επανάλαβε τη διαδικασία, εναλλάσσοντας μπισκότα και κρέμα. Ολοκλήρωσε με μια τελική στρώση κρέμας, ώστε να δημιουργήσεις μια λεία επιφάνεια για την επικάλυψη. Δεν χρειάζεται να πετύχεις απόλυτα συμμετρικές στρώσεις. Το ζητούμενο είναι να μοιραστούν ομοιόμορφα τα υλικά, ώστε κάθε κουταλιά να περιλαμβάνει λίγο από όλα.

Αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη, ιδανικό για ένα απολαυστικό πρωινό ή απογευματινό.
Πηγή: Unsplash

3. Ετοίμασε τη σοκολατένια ganache

Ήρθε η ώρα για το πιο απολαυστικό μέρος της συνταγής. Ετοίμασε μια γρήγορη ganache, αναμειγνύοντας τη σοκολάτα με λίγη κρέμα γάλακτος, μέχρι να αποκτήσεις ένα λείο και γυαλιστερό μείγμα. Άφησέ τη να κρυώσει ελαφρώς, ώστε να μην είναι υπερβολικά ζεστή όταν την απλώσεις πάνω στην κρέμα. Στη συνέχεια, κάλυψε ομοιόμορφα την επιφάνεια του γλυκού.

4. Πρόσθεσε την καραμέλα και κάνε τη διαφορά

Για το τελικό φινίρισμα, πρόσθεσε σιρόπι καραμέλας χωρίς ζάχαρη πάνω από τη ganache. Με μια οδοντογλυφίδα, δημιούργησε μικρά σχέδια στην επιφάνεια, τραβώντας απαλά το σιρόπι μέσα στη σοκολάτα. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια είναι που κάνει το γλυκό να δείχνει ιδιαίτερα εντυπωσιακό, χωρίς να χρειάζεται να έχεις γνώσεις ζαχαροπλαστικής. Μερικές απλές κινήσεις αρκούν για να δημιουργήσεις ένα όμορφο σχέδιο που θυμίζει γλυκό από επαγγελματική βιτρίνα.

Αφράτο κέικ με ζάχαρη άχνη σε γυάλινη βάση πάνω σε τραπέζι.
Πηγή: Unsplash

5. Βάλε το γλυκό στο ψυγείο και κάνε λίγη υπομονή

Μόλις ολοκληρώσεις την προετοιμασία, τοποθέτησε το No Bake Latte Cake στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί. Ο χρόνος εξαρτάται από το μέγεθος και το βάθος του σκεύους, καθώς και από τη σύσταση της κρέμας. Μην παραλείψεις αυτό το βήμα, καθώς η ψύξη βοηθά τις στρώσεις να διατηρήσουν το σχήμα τους και κάνει το γλυκό πιο εύκολο στο σερβίρισμα.

Το γλυκό που θα θέλεις να έχεις πάντα στο ψυγείο

Το No Bake Latte Cake της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και της Sugar Skin είναι μια πρόταση που συνδυάζει την ευκολία με την απόλαυση, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες ή εξοπλισμό. Η κρέμα τυριού, τα μπισκότα κανέλας, η σοκολάτα και η καραμέλα δημιουργούν ένα επιδόρπιο με διαφορετικές υφές, ενώ η εμφάνισή του το κάνει ιδανικό ακόμη και για ένα τραπέζι με φίλους. Μπορείς να το ετοιμάσεις όταν θέλεις κάτι γλυκό μετά το φαγητό, να το προσφέρεις σε μια χαλαρή συνάντηση στο σπίτι ή απλώς να έχεις ένα έτοιμο επιδόρπιο στο ψυγείο για τις στιγμές που σε πιάνει λιγούρα.

https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να περιμένεις κάποια ιδιαίτερη περίσταση για να το δοκιμάσεις. Με λίγα υλικά, απλά βήματα και μια σοκολατένια επικάλυψη με καραμέλα, έχεις ένα γλυκό που αποδεικνύει ότι οι πιο απολαυστικές δημιουργίες δεν χρειάζεται να είναι και οι πιο περίπλοκες. Το μόνο που μένει είναι να το αφήσεις να κρυώσει καλά, να πάρεις ένα κουτάλι και να απολαύσεις την πρώτη μπουκιά!

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Sugar Skin Γαρυφαλλιά Καληφώνη συνταγή
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