Το απόλυτο comfort drink για τις κρύες ημέρες είναι αυτή η κρεμώδης ζεστή σοκολάτα

Φτιάξε σπιτική ζεστή σοκολάτα σε μόλις 10 λεπτά με γάλα κουβερτούρα κακάο και ανακάλυψε εύκολα tips και λαχταριστά toppings για τις κρύες ημέρες

Με μια ματιά Η σπιτική ζεστή σοκολάτα είναι ένα πλούσιο, βελούδινο ρόφημα ιδανικό για τις κρύες ημέρες.

Μπορεί να φτιαχτεί εύκολα στο σπίτι σε 10 λεπτά με απλά υλικά.

Το μυστικό για πλούσια γεύση και κρεμώδη υφή είναι ο συνδυασμός γάλακτος, κακάο και πραγματικής σοκολάτας.

Η συνταγή μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορα toppings και αρωματικά για εξατομικευμένη απόλαυση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι ημέρες που το κρύο έξω σε κάνει να θέλεις να μείνεις σπίτι, να φορέσεις τις πιο άνετες πιτζάμες σου, να βάλεις την αγαπημένη σου σειρά και να απολαύσεις κάτι ζεστό. Και αν υπάρχει ένα ρόφημα που ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το mood, αυτό είναι η ζεστή σοκολάτα. Πλούσια, βελούδινη και με έντονη σοκολατένια γεύση, η σπιτική hot chocolate είναι η μικρή απόλαυση που μπορεί να μετατρέψει ένα συνηθισμένο απόγευμα σε μια cozy στιγμή χαλάρωσης.

Δεν χρειάζεται να επισκεφθείς το αγαπημένο σου café ούτε να αγοράσεις έτοιμα μείγματα. Με λίγα υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου, μπορείς να φτιάξεις μια λαχταριστή σοκολάτα μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό γάλακτος, κακάο και πραγματικής σοκολάτας, που χαρίζει πιο πλούσια γεύση και κρεμώδη υφή. Και το καλύτερο; Μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή στα δικά σου γούστα, προσθέτοντας κανέλα, βανίλια, σαντιγί ή marshmallows.

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Η εύκολη συνταγή για σπιτική ζεστή σοκολάτα

Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 5 λεπτά

Μερίδες: 2 κούπες

Υλικά

500 ml γάλα της επιλογής σου

80 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη

1 κουταλιά της σούπας άγλυκο κακάο

1-2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, προαιρετικά

½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, προαιρετικά

1 πρέζα κανέλα, προαιρετικά

Εκτέλεση

Ζέστανε το γάλα. Ρίξε το γάλα σε ένα μικρό κατσαρολάκι και ζέστανέ το σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, χωρίς να το αφήσεις να βράσει.

Πρόσθεσε το κακάο. Σε ένα μικρό μπολ, ανακάτεψε το κακάο με λίγο από το ζεστό γάλα, μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο μείγμα χωρίς σβόλους. Ρίξε το πίσω στο κατσαρολάκι και ανακάτεψε καλά. Πρόσθεσε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα και ανακάτευε συνεχώς με ένα σύρμα, μέχρι να λιώσει εντελώς και να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές, σοκολατένιο ρόφημα.

Ρύθμισε τη γεύση. Αν προτιμάς πιο γλυκιά σοκολάτα, πρόσθεσε λίγη ζάχαρη. Για πιο αρωματικό αποτέλεσμα, βάλε λίγη βανίλια ή κανέλα.

Σέρβιρε και απόλαυσε. Μοίρασε τη ζεστή σοκολάτα σε δύο μεγάλες κούπες και πρόσθεσε τα αγαπημένα σου toppings.

Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια, κρεμώδης ζεστή σοκολάτα που μπορείς να απολαύσεις αμέσως, όσο είναι ακόμη ζεστή.

4 τρόποι να κάνεις τη ζεστή σοκολάτα σου ακόμη πιο απολαυστική

Αν θέλεις να δώσεις μια διαφορετική πινελιά στην κλασική συνταγή, υπάρχουν μερικές εύκολες ιδέες που αξίζει να δοκιμάσεις.

1. Με marshmallows για extra cozy διάθεση

Πρόσθεσε μερικά μικρά marshmallows πάνω από τη ζεστή σοκολάτα σου και άφησέ τα να μαλακώσουν ελαφρώς από τη θερμότητα. Αν θέλεις, πασπάλισε με λίγο κακάο για ένα αποτέλεσμα που θυμίζει τις πιο λαχταριστές φωτογραφίες από το Pinterest.

2. Με σαντιγί και τριμμένη σοκολάτα

Αν θέλεις να μετατρέψεις το ρόφημά σου σε μια μικρή café-style απόλαυση, βάλε από πάνω λίγη σαντιγί και τρίψε μερικά κομματάκια κουβερτούρας. Είναι η ιδανική επιλογή για ένα χαλαρό απόγευμα στο σπίτι ή για ένα movie night με φίλους.

3. Με κανέλα και μια πρέζα τσίλι

Αν σου αρέσουν οι πιο έντονες γεύσεις, δοκίμασε να προσθέσεις λίγη κανέλα και ελάχιστο τσίλι. Η κανέλα χαρίζει ζεστό άρωμα, ενώ το τσίλι προσθέτει μια διακριτική πικάντικη ένταση που ταιριάζει ιδιαίτερα με τη μαύρη σοκολάτα.

4. Με φυτικό γάλα για μια διαφορετική εκδοχή

Μπορείς να αντικαταστήσεις το αγελαδινό γάλα με γάλα βρώμης ή σόγιας. Το γάλα βρώμης προσφέρει μια φυσικά γλυκιά γεύση, ενώ το γάλα σόγιας αποτελεί μια επιλογή με περισσότερη πρωτεΐνη σε σχέση με πολλά άλλα φυτικά ροφήματα. Έλεγξε την ετικέτα και προτίμησε, αν το επιθυμείς, προϊόν χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

Τα μυστικά για την τέλεια σπιτική hot chocolate

Αν θέλεις η ζεστή σοκολάτα σου να έχει υφή που θυμίζει εκείνη του αγαπημένου σου café, κράτησε μερικά απλά tips. Μην αφήσεις το γάλα να βράσει. Ζέστανέ το σταδιακά και ανακάτευε συχνά, ώστε να μην κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας. Επίλεξε σοκολάτα που σου αρέσει. Η κουβερτούρα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε κακάο δίνει πιο έντονη και λιγότερο γλυκιά γεύση. Μην προσθέσεις όλη τη ζάχαρη από την αρχή. Δοκίμασε πρώτα το ρόφημα, καθώς η σοκολάτα περιέχει ήδη ζάχαρη. Θέλεις πιο πηχτή υφή; Πρόσθεσε λίγο περισσότερη σοκολάτα και ανακάτεψε καλά μέχρι να λιώσει. Προτίμησε φρεσκοτριμμένη κανέλα ή ξύσμα πορτοκαλιού. Μικρές αρωματικές πινελιές μπορούν να αλλάξουν εντελώς το αποτέλεσμα.

Η μικρή απόλαυση που κάνει τον χειμώνα πιο όμορφο

Δεν χρειάζεται να περιμένεις μια ιδιαίτερη περίσταση για να απολαύσεις μια κούπα ζεστή σοκολάτα. Μπορεί να γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια μετά από μια κουραστική ημέρα, το συνοδευτικό ενός καλού βιβλίου ή η αφορμή για να καλέσεις τις φίλες σου στο σπίτι για μια χαλαρή βραδιά. Και αν θέλεις να κάνεις τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή, σέρβιρε τη σοκολάτα σε μεγάλες κούπες, χαμήλωσε τα φώτα, βάλε την αγαπημένη σου playlist και άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της ημέρας. Γιατί, τελικά, ο χειμώνας δεν χρειάζεται να είναι μόνο κρύος και μουντός. Μερικές φορές, αρκεί μια ζεστή κούπα σοκολάτας για να σου θυμίσει πόσο όμορφες μπορούν να γίνουν οι μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας.

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