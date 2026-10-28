Beauty 28.10.2026

Η Beyoncé κατακτά και τον κόσμο της ομορφιάς – Το προϊόν μαλλιών που έγινε best-seller

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Μάθε πώς η Beyoncé μιλάει για την επιτυχία της Cécred και την απρόσμενη εμπιστοσύνη από όσους δεν αγαπούν τη μουσική της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Beyoncé λάνσαρε τη σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών Cécred, η οποία έγινε άμεσα επιτυχημένη.
  • Το προϊόν Edge Drops serum της Cécred έγινε best-seller, αποδεικνύοντας την επιρροή της Beyoncé πέρα από τη μουσική.
  • Η Cécred βασίζεται σε δεκαετίες εμπειρίας και αφοσίωσης, με την Beyoncé να είναι ιδρύτρια και μοναδική επενδυτής.
  • Η σειρά προϊόντων της Cécred, διαθέσιμη μέσω Ulta Beauty, προσφέρει λύσεις για διάφορες ανάγκες περιποίησης μαλλιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé, η παγκόσμια υπερ-σταρ της μουσικής, έχει επεκτείνει την αυτοκρατορία της και στον χώρο της ομορφιάς με την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών, Cécred. Η έναρξη της εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2024 στέφθηκε με άμεση επιτυχία, με το προϊόν Edge Drops serum να ξεχωρίζει και να γίνεται best-seller, αποδεικνύοντας την ισχύ της «Beyhive» και πέρα από τη μουσική σκηνή.

Μια γυναίκα με κόκκινες μπότες και φόρεμα με κρόσσια τραγουδάει σε συναυλία, ενώ ένας κιθαρίστας παίζει στο πλάι.
https://www.instagram.com/beyonce

Η δημιουργία της Cécred δεν ήταν μια βιαστική κίνηση, αλλά αποτέλεσμα δεκαετιών εμπειρίας, παράδοσης και αφοσίωσης, όπως αποκάλυψε η ίδια η Beyoncé σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό i-D. «Η μητέρα μου και εγώ ρίξαμε δεκαετίες εμπειρίας, παράδοσης και αγάπης στην Cécred», δήλωσε η τραγουδίστρια, τονίζοντας πόσο ικανοποιητική είναι η απήχηση της σειράς σε ένα τόσο ευρύ κοινό, που περιλαμβάνει άτομα κάθε εθνικότητας, υφής μαλλιών, γενιάς και φύλου.

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Η «απρόσμενη» επιτυχία και η στρατηγική της Cécred

Αυτό που κάνει την επιτυχία της Cécred ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση της Beyoncé ως ιδρύτρια, οραματίστρια και μοναδικός επενδυτής, αποστασιοποιημένη από τον ρόλο του προσώπου της μάρκας. Αυτή η στρατηγική, όπως φαίνεται, έχει αποδώσει καρπούς. Σε μια σπάνια στιγμή αυτοσαρκασμού και ειλικρίνειας, η Beyoncé σχολίασε: «Είχα ένα όραμα να χτίσω κάτι που έλυνε πραγματικά προβλήματα και αποδίδει τόσο απίστευτα, που ακόμα και οι άνθρωποι που δεν αντέχουν τη μουσική μου χρησιμοποιούν Cécred, χαχα! …επειδή απλώς λειτουργεί».

Η σειρά προϊόντων της Cécred, η οποία διατίθεται αποκλειστικά μέσω της Ulta Beauty, περιλαμβάνει συλλογές όπως η Foundation Collection, η Protection Collection και η Styling Collection, προσφέροντας λύσεις για διάφορες ανάγκες περιποίησης μαλλιών.

Πέρα από τη μουσική: Η πολυδιάστατη καριέρα της Beyoncé

Ενώ οι θαυμαστές της Beyoncé περιμένουν με ανυπομονησία το φημολογούμενο «Act III», η καλλιτέχνιδα δεν σταματά να εκπλήσσει. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το remix του τραγουδιού «Morning Dew (Donk)», στο οποίο συμμετέχει και ο σύζυγός της, Jay-Z. Το κομμάτι κατάφερε να φτάσει στην 26η θέση του Billboard Hot 100, δείχνοντας ότι η μουσική της δυναμική παραμένει αδιαμφισβήτητη. Η Beyoncé έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν περιορίζεται σε έναν μόνο τομέα.

Η Beyoncé με εντυπωσιακό outfit μιλάει στο τηλέφωνο, ενώ η εξομολόγηση του Jay-Z για εκείνη προκαλεί συζητήσεις.
https://www.instagram.com/beyonce/

Από τις εκρηκτικές της εμφανίσεις, όπως αυτή στο Met Gala, όπου παρευρέθηκε μαζί με την κόρη της Blue Ivy, μέχρι τις καινοτόμες επιχειρηματικές της κινήσεις, η Beyoncé συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα επιτυχίας. Η πορεία της Beyoncé στον χώρο της ομορφιάς, με την Cécred, ενισχύει τη θέση της ως μιας από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της εποχής μας, αποδεικνύοντας ότι η αφοσίωση, η ποιότητα και ένα καλά μελετημένο όραμα μπορούν να γεφυρώσουν ακόμα και τις πιο απρόσμενες διαφορές.

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Beyonce Cécred
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