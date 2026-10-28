Ζώδια 28.10.2026

Αυτά τα 4 ζώδια θα πρωταγωνιστήσουν στα ερωτικά τον Νοέμβριο

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Ο Νοέμβριος φέρνει ανανεωμένη ερωτική διάθεση, απρόσμενες γνωριμίες και πιθανές επιστροφές για 4 ζώδια, σύμφωνα με τον Astrojason
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Δίδυμοι: Περισσότερο φλερτ, ραντεβού και ξεκαθαρίσματα, με πιθανότητα νέας αρχής σε στάσιμες καταστάσεις.
  • Κριός: Αυξημένη αυτοπεποίθηση και γοητεία, με πιθανότητα νέας γνωριμίας ή αναθέρμανσης παλιάς κατάστασης.
  • Ζυγός: Επιστροφή γοητείας και αυτοπεποίθησης, με νέες γνωριμίες και ευκαιρίες για φλερτ.
  • Λέων: Ενισχυμένος μαγνητισμός και όρεξη για φλερτ, με πιθανότητα νέας γνωριμίας ή απρόσμενης εξέλιξης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποια ζώδια θα έχουν την τύχη με το μέρος τους στον έρωτα τον Νοέμβριο; Ο Astrojason επιστρέφει στο «Mad Έχεις Άστρο» και ξεχωρίζει τα τέσσερα ζώδια που αναμένεται να ζήσουν έναν μήνα γεμάτο φλερτ, νέες γνωριμίες και ερωτικές εξελίξεις. Οι Δίδυμοι, οι Κριοί, οι Ζυγοί και οι Λέοντες βρίσκονται στο επίκεντρο, με την αυτοπεποίθηση να ανεβαίνει και τις πιθανότητες για νέα ξεκινήματα να πληθαίνουν.

Ένα ζευγάρι αγκαλιάζεται τρυφερά, με τη γυναίκα να χαμογελάει πλατιά, καθώς τα μαλλιά της ανεμίζουν, σε σκηνή που παραπέμπει στα ζώδια και τον έρωτα.
Pexels

Είτε περιμένεις να προχωρήσει μια κατάσταση που έχει μείνει στάσιμη είτε θέλεις να γνωρίσεις ένα νέο πρόσωπο, ο Νοέμβριος μπορεί να φέρει αλλαγές στην προσωπική σου ζωή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Astrojason, κάποια ζώδια θα δουν το φλερτ να επιστρέφει δυναμικά, ενώ άλλα ενδέχεται να ζήσουν μια απρόσμενη ερωτική εξέλιξη. Δες ποια είναι τα τέσσερα ζώδια που ξεχωρίζουν αυτόν τον μήνα.

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1. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι αφήνουν πίσω τους μια περίοδο ερωτικής σύγχυσης και υποδέχονται έναν Νοέμβριο με περισσότερο φλερτ, ραντεβού και ξεκαθαρίσματα. Αν υπάρχει ένα πρόσωπο με το οποίο τα πράγματα είχαν κολλήσει, τώρα μπορεί να γίνει μια νέα αρχή και η επικοινωνία να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον. Οι συνθήκες ευνοούν τις συζητήσεις και τις γνωριμίες, δίνοντας την ευκαιρία να καταλάβεις καλύτερα τι θέλεις και προς τα πού μπορεί να οδηγηθεί μια ερωτική ιστορία.

Ένα ζευγάρι σχεδιάζει το επόμενο ρομαντικό του ταξίδι, εξετάζοντας έναν χάρτη δίπλα σε μια λίμνη.
Pexels

2. Κριός

Οι Κριοί δεν περιμένουν απλώς να τους χτυπήσει την πόρτα ο έρωτας, αλλά παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Η αυτοπεποίθησή τους ανεβαίνει, η γοητεία τους γίνεται πιο έντονη και το φλερτ αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά τους. Ιδιαίτερα μετά τα μέσα Νοεμβρίου, μπορεί να εμφανιστεί ένα νέο πρόσωπο που θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον ή να αναθερμανθεί μια κατάσταση που είχε μείνει στη μέση. Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση για διεκδίκηση επιστρέφει δυναμικά.

Μια γυναίκα κάθεται σε παγκάκι με ένα βιβλίο και ένα λουλούδι, ενώ ένας άντρας στέκεται πίσω της, καθώς το παρελθόν χτυπά την πόρτα.
Pexels

3. Ζυγός

Για τους Ζυγούς, ο Νοέμβριος σηματοδοτεί την επιστροφή της γοητείας και της ερωτικής τους αυτοπεποίθησης. Αν το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μπέρδεμα στα αισθηματικά ή η ανταπόκριση από ένα πρόσωπο δεν ήταν αυτή που περίμεναν, το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει. Περισσότερες προσεγγίσεις, νέες γνωριμίες μέσα από παρέες και ευκαιρίες για φλερτ τούς βοηθούν να αφήσουν πίσω την αβεβαιότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά προς το μέρος τους και οι πιθανότητες για μια νέα ερωτική εξέλιξη αυξάνονται.

Unsplash
Unsplash

4. Λέων

Οι Λέοντες μπαίνουν στον Νοέμβριο με διάθεση να τραβήξουν τα βλέμματα και να θυμίσουν σε όλους τη γοητεία τους. Ο μαγνητισμός τους ενισχύεται, η όρεξη για φλερτ επιστρέφει και η ερωτική τους ζωή αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον. Το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα ξεχωρίζει, καθώς μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία ή μια εξέλιξη που θα τους βγάλει από τη ρουτίνα. Είτε πρόκειται για ένα απρόσμενο φλερτ είτε για μια κατάσταση που αλλάζει ξαφνικά, ο Νοέμβριος υπόσχεται να τους κρατήσει σε εγρήγορση.

Ζευγάρι απολαμβάνει ρομαντικό πικνίκ, καθώς έρχεται νέο crush και τα ζώδια έχουν τύχη στα ερωτικά τους τον Σεπτέμβριο.
Pexels

Αν ανήκεις στους Διδύμους, τους Κριούς, τους Ζυγούς ή τους Λέοντες, ο Νοέμβριος μπορεί να αποδειχθεί ένας μήνας γεμάτος ερωτικές ευκαιρίες. Ο Astrojason μέσα από το «Mad Έχεις Άστρο» δίνει το δικό του αστρολογικό update, με το φλερτ, τις νέες γνωριμίες και τις ανανεώσεις στις υπάρχουσες καταστάσεις να έχουν την τιμητική τους. Το αν θα προκύψει ένας νέος έρωτας ή θα αναθερμανθεί μια παλιά ιστορία, μένει να φανεί στην πορεία του μήνα.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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Mad Εχεις άστρο ζώδια
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