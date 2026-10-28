Life 28.10.2026

Γιατί ο χορός μπορεί να βοηθήσει όσους «παλεύουν» με το άγχος – Τι υποστηρίζει η επιστήμη

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Μπορεί ο χορός να βοηθήσει στη μείωση του άγχους; Μελέτη σε 121 νέους ενήλικες εξέτασε τα οφέλη 8 εβδομάδων μαθημάτων σάλσα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ομαδικά μαθήματα χορού, όπως η σάλσα, μειώνουν συμπτώματα έντονου άγχους σε νέους ενήλικες.
  • Η συμμετοχή σε μαθήματα χορού βελτίωσε το κοινωνικό άγχος και την καθημερινή ευχαρίστηση.
  • Η απόλαυση της δραστηριότητας συσχετίζεται άμεσα με τη μείωση του άγχους.
  • Ο χορός προσφέρει κίνηση, μάθηση δεξιοτήτων και κοινωνική επαφή, αλλά δεν θεραπεύει το άγχος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια δραστηριότητα που συνδυάζει σωματική άσκηση, μουσική και κοινωνική αλληλεπίδραση, όπως ο χορός, μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από απλή ψυχαγωγία. Νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Medicine, υποδεικνύει ότι η συμμετοχή σε ομαδικά μαθήματα χορού, και ειδικότερα σε μαθήματα σάλσα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των συμπτωμάτων έντονου άγχους σε νέους ενήλικες, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Pexels
Pexels

Η μελέτη διεξήχθη με τη συμμετοχή 121 νέων ατόμων, ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι παρουσίαζαν ήπια έως μέτρια συμπτώματα έντονου άγχους. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία παρακολούθησε μαθήματα ομαδικής σάλσα για οκτώ εβδομάδες, ενώ η άλλη ομάδα τέθηκε σε λίστα αναμονής, με την προοπτική να παρακολουθήσει τα ίδια μαθήματα αργότερα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες αξιολόγησαν τα συμπτώματα έντονου άγχους και άλλες παραμέτρους της ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων, τόσο στην αρχή της μελέτης όσο και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

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Τα αποτελέσματα μετά τις 8 εβδομάδες έδειξαν μια σαφή βελτίωση στην ομάδα που παρακολούθησε τα μαθήματα σάλσα. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αυτοί παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων έντονου άγχους σε σύγκριση με την ομάδα που βρισκόταν σε αναμονή. Επιπλέον, ανέφεραν βελτίωση στο κοινωνικό άγχος και στην καθημερινή ευχαρίστηση που βίωναν.

Pexels
Pexels

Παρόλο που και οι 2 ομάδες παρουσίασαν κάποια βελτίωση όσον αφορά το γενικευμένο άγχος και το αίσθημα μοναξιάς, η σάλσα δεν φάνηκε να προσφέρει επιπλέον σημαντικά οφέλη σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας ήταν η άμεση συσχέτιση μεταξύ της απόλαυσης που αντλούσαν οι συμμετέχοντες από τα μαθήματα χορού και της βελτίωσης των συμπτωμάτων τους. Όσοι δήλωσαν ότι απολάμβαναν περισσότερο τη δραστηριότητα, παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση στο έντονο άγχος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιλογής μιας δραστηριότητας που προκαλεί πραγματική ευχαρίστηση.

Η επίδραση της κίνησης και της κοινωνικής επαφής

Η σάλσα, ως χορός, συνδυάζει διάφορους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ψυχική υγεία: σωματική δραστηριότητα, την ευκαιρία να μάθει κανείς νέες δεξιότητες και την τακτική επαφή με άλλους ανθρώπους. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια αξιοσημείωτη διαφορά στην κοινωνική συμμετοχή.

Pexels
Pexels

Τα άτομα που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής ανέφεραν σταδιακά μειωμένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αυτό το μοτίβο δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα που συμμετείχε στα μαθήματα σάλσα. Ενώ η κοινωνική απόσυρση συχνά συνδέεται με συμπτώματα έντονου άγχους, η παρούσα μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει οριστικά ότι η διατήρηση της κοινωνικής επαφής ήταν η μοναδική αιτία βελτίωσης της διάθεσης.

Τα ευρήματα της έρευνας δεν περιορίζουν τα οφέλη μόνο στον συγκεκριμένο χορό. Οποιοδήποτε μάθημα χορού, μια ομαδική αθλητική δραστηριότητα ή ακόμα και μια τακτική πεζοπορία μπορούν να συνδυάσουν κίνηση, νέα ερεθίσματα και ανθρώπινη επαφή. Το κλειδί φαίνεται να βρίσκεται στην επιλογή μιας δραστηριότητας που μας ευχαριστεί και στην οποία μπορούμε να συμμετέχουμε με συνέπεια.

Pexels
Pexels

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η σάλσα ή ο χορός γενικότερα μπορούν να θεραπεύσουν το έντονο άγχος ή την κατάθλιψη. Λειτουργούν ως μια ευχάριστη και υποστηρικτική ομαδική δραστηριότητα. Σε περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα επιμένουν ή είναι έντονα, η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας παραμένει απαραίτητη.

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άγχος έρευνα ΧΟΡΟΣ
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