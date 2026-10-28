Social & Tech 28.10.2026

Ο Ed People ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μαθαίνει τους χορούς των ντόπιων – Δες τα viral βίντεό του

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Ένας πρώην DJ και μουσικός παραγωγός ταξιδεύει ανά τον κόσμο, ζητώντας από αγνώστους να του δείξουν τα αγαπημένα τους χορευτικά βήματα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Ed People ταξιδεύει ανά τον κόσμο ζητώντας από αγνώστους να του διδάξουν τους τοπικούς χορούς.
  • Έχει μάθει παραδοσιακούς χορούς σε χώρες όπως Ιαπωνία, Σερβία και Νέα Ζηλανδία.
  • Τα βίντεό του δείχνουν την ποικιλομορφία των χορών και τη χαρά της σύνδεσης μέσω της κίνησης.
  • Ο χορός λειτουργεί ως παγκόσμια γλώσσα που γεφυρώνει πολιτισμικές διαφορές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο χορός αποτελεί μια παγκόσμια γλώσσα, ωστόσο ο τρόπος που εκφραζόμαστε μέσα από αυτόν διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Σε μια προσπάθεια να συνδεθεί με διαφορετικούς ανθρώπους και κουλτούρες μέσω της κίνησης, ο Edouard Jacqmin, γνωστός στα social media ως Ed People, έχει ξεκινήσει ένα μοναδικό ταξίδι ανά τον κόσμο. Ο στόχος του; Να ζητά από αγνώστους να του διδάξουν τα αγαπημένα τους χορευτικά βήματα, καταγράφοντας την εμπειρία σε βίντεο που κερδίζουν ολοένα και περισσότερους ακολούθους.

Η παγκόσμια περιήγηση του Ed People

Ο Edouard Jacqmin, με καταγωγή από το Βέλγιο, έχει επισκεφθεί ήδη χώρες όπως η Ιαπωνία, όπου έμαθε τον παραδοσιακό ιαπωνικό χορό Sōran Bushi, μια θαλασσινή καντάδα που χορεύεται συλλογικά. Στη Σερβία, μια ομάδα νεαρών ανδρών του έδειξε το Štrikanje, ένα παραδοσιακό λαϊκό χορευτικό στυλ που θυμίζει κινήσεις καβουριού. Εντυπωσιακή ήταν και η εμπειρία του στη Νέα Ζηλανδία, όπου μυήθηκε στο Haka, τον τελετουργικό χορό των ιθαγενών Μαορί.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αφρικανικοί παραδοσιακοί χοροί, οι οποίοι είναι βαθιά ριζωμένοι στις τοπικές τους καταβολές. Σε ένα από τα βίντεό του στο TikTok, ο Edouard Jacqmin μαθαίνει χαρακτηριστικά χορευτικά βήματα από άτομα με νιγηριανές, κονγκολέζικες, αγκολέζικες και άλλες πολιτισμικές καταβολές. Η περιήγησή του δεν περιορίζεται σε αυτές τις περιοχές, καθώς έχει χορέψει σε όλη την Ευρώπη, την Ασία, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή, αποσπώντας τις καλύτερες κινήσεις από τους ντόπιους που συναντά στους δρόμους.

Η χαρά της σύνδεσης μέσω του χορού

Τα βίντεο του Edouard Jacqmin αναδεικνύουν την απίστευτη ποικιλομορφία των χορευτικών στυλ παγκοσμίως. Ωστόσο, όλα μοιράζονται ένα κοινό στοιχείο: την ατόφια χαρά που προσφέρει ο χορός, ακόμη και σε εντελώς ξένους. Η διαδικασία του να χορεύεις με κάποιον νέο φαίνεται να είναι ένας φανταστικός τρόπος να αποβάλει κανείς την κοινωνική αμηχανία και να δημιουργήσει άμεσες συνδέσεις.

Ο Edouard Jacqmin ταξιδεύει με αυτόν τον τρόπο από το 2021 και έχει ήδη μάθει εκατοντάδες παραδοσιακές χορευτικές κινήσεις. Η πρωτοβουλία του όχι μόνο προβάλλει την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, αλλά υπογραμμίζει και τη δύναμη του χορού ως καθολική γλώσσα που γεφυρώνει διαφορές και φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

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