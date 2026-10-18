Μιλού: «Έφυγε» από τη ζωή το αγαπημένο σκυλάκι του TikTok – Το συγκινητικό «αντίο» του Γρηγόρη

Η Μιλού του TikTok έφυγε από τη ζωή μετά από 16 χρόνια με τον Greg Corpidis και το αντίο του συγκινεί

Με μια ματιά Η Μιλού, δημοφιλής σκυλίτσα του TikTok, έφυγε από τη ζωή μετά από 16 χρόνια με τον ιδιοκτήτη της.

Ο Greg Corpidis ανακοίνωσε τον θάνατό της με συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρετώντας τη σύντροφό του.

Η Μιλού ήταν γνωστή για τα βίντεό της, όπου έδειχνε την αγάπη της για τη θάλασσα και τον χαρούμενο χαρακτήρα της.

Ο ιδιοκτήτης της είχε μοιραστεί τις δυσκολίες υγείας της Μιλού λίγο πριν τον θάνατό της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μιλού, το αγαπημένο Τζακ Ράσελ του TikTok, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της πολλές όμορφες στιγμές και έναν άνθρωπο που τη λάτρευε. Ο Greg Corpidis, με τον οποίο πέρασε 16 χρόνια μαζί, ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η μικρή Μιλού είχε γίνει γνωστή μέσα από τα βίντεο του Greg, στα οποία την έβλεπαν να απολαμβάνει τις βόλτες της, να κάνει βουτιές στη θάλασσα και να γνωρίζει νέους φίλους. Η αγάπη της για το νερό και ο χαρούμενος χαρακτήρας της την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή στους χρήστες του TikTok, που παρακολουθούσαν τις καθημερινές περιπέτειές της.

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Το τελευταίο διάστημα, ο Greg είχε μοιραστεί με τους ακολούθους του τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Μιλού με την υγεία της. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, μάλιστα, την πήγε για μια τελευταία βόλτα στο αγαπημένο της μέρος, τη θάλασσα, καθώς οι εξετάσεις της δεν είχαν βγει καλές.

Το Σάββατο, ο Greg ανακοίνωσε πως η αγαπημένη του σκυλίτσα έφυγε από τη ζωή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο την κρατά στην αγκαλιά του. Τα λόγια του ήταν γεμάτα αγάπη για τη μικρή σύντροφό του, με την οποία μοιράστηκε 16 χρόνια από τη ζωή του.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου. Πέτα ψηλά κοριτσάκι μου, εκεί που τα ποδαράκια σου δεν θα πονάνε πια και θα μπορείς να τρέχεις και να κολυμπάς όπως παλιά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε. Μακάρι να βρίσκουμε ο ένας τον άλλο σε κάθε ζωή», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Greg αποχαιρέτησε τη Μιλού με ακόμη μία αναφορά στη θάλασσα, το μέρος που αγαπούσε περισσότερο. «Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…», έγραψε στη λεζάντα, συγκινώντας όσους είχαν αγαπήσει τη μικρή σκυλίτσα μέσα από τα βίντεό της.

Η Μιλού μπορεί να μην βρίσκεται πια κοντά του, όμως οι στιγμές που μοιράστηκαν θα μείνουν για πάντα στις αναμνήσεις του. Και για όσους την είχαν γνωρίσει μέσα από το TikTok, τα βίντεό της θα θυμίζουν πάντα τη χαρά που έφερνε σε κάθε της βόλτα.

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