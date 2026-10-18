Social & Tech 18.10.2026

Μιλού: «Έφυγε» από τη ζωή το αγαπημένο σκυλάκι του TikTok – Το συγκινητικό «αντίο» του Γρηγόρη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μιλού του TikTok έφυγε από τη ζωή μετά από 16 χρόνια με τον Greg Corpidis και το αντίο του συγκινεί
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μιλού, δημοφιλής σκυλίτσα του TikTok, έφυγε από τη ζωή μετά από 16 χρόνια με τον ιδιοκτήτη της.
  • Ο Greg Corpidis ανακοίνωσε τον θάνατό της με συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρετώντας τη σύντροφό του.
  • Η Μιλού ήταν γνωστή για τα βίντεό της, όπου έδειχνε την αγάπη της για τη θάλασσα και τον χαρούμενο χαρακτήρα της.
  • Ο ιδιοκτήτης της είχε μοιραστεί τις δυσκολίες υγείας της Μιλού λίγο πριν τον θάνατό της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μιλού, το αγαπημένο Τζακ Ράσελ του TikTok, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της πολλές όμορφες στιγμές και έναν άνθρωπο που τη λάτρευε. Ο Greg Corpidis, με τον οποίο πέρασε 16 χρόνια μαζί, ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

https://www.instagram.com/greg.corpidis
https://www.instagram.com/greg.corpidis

Η μικρή Μιλού είχε γίνει γνωστή μέσα από τα βίντεο του Greg, στα οποία την έβλεπαν να απολαμβάνει τις βόλτες της, να κάνει βουτιές στη θάλασσα και να γνωρίζει νέους φίλους. Η αγάπη της για το νερό και ο χαρούμενος χαρακτήρας της την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή στους χρήστες του TikTok, που παρακολουθούσαν τις καθημερινές περιπέτειές της.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στο 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια – Τα μέτρα ασφαλείας και οι θαυμαστές

Το τελευταίο διάστημα, ο Greg είχε μοιραστεί με τους ακολούθους του τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Μιλού με την υγεία της. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, μάλιστα, την πήγε για μια τελευταία βόλτα στο αγαπημένο της μέρος, τη θάλασσα, καθώς οι εξετάσεις της δεν είχαν βγει καλές.

https://www.instagram.com/greg.corpidis
https://www.instagram.com/greg.corpidis

Το Σάββατο, ο Greg ανακοίνωσε πως η αγαπημένη του σκυλίτσα έφυγε από τη ζωή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο την κρατά στην αγκαλιά του. Τα λόγια του ήταν γεμάτα αγάπη για τη μικρή σύντροφό του, με την οποία μοιράστηκε 16 χρόνια από τη ζωή του.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου. Πέτα ψηλά κοριτσάκι μου, εκεί που τα ποδαράκια σου δεν θα πονάνε πια και θα μπορείς να τρέχεις και να κολυμπάς όπως παλιά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε. Μακάρι να βρίσκουμε ο ένας τον άλλο σε κάθε ζωή», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Greg αποχαιρέτησε τη Μιλού με ακόμη μία αναφορά στη θάλασσα, το μέρος που αγαπούσε περισσότερο. «Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…», έγραψε στη λεζάντα, συγκινώντας όσους είχαν αγαπήσει τη μικρή σκυλίτσα μέσα από τα βίντεό της.

https://www.instagram.com/greg.corpidis
https://www.instagram.com/greg.corpidis

Η Μιλού μπορεί να μην βρίσκεται πια κοντά του, όμως οι στιγμές που μοιράστηκαν θα μείνουν για πάντα στις αναμνήσεις του. Και για όσους την είχαν γνωρίσει μέσα από το TikTok, τα βίντεό της θα θυμίζουν πάντα τη χαρά που έφερνε σε κάθε της βόλτα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

TikTok Μιλού ΣΚΥΛΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί η ακαταστασία σε κουράζει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις; 6 λόγοι που εξηγούν τι συμβαίνει

Γιατί η ακαταστασία σε κουράζει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις; 6 λόγοι που εξηγούν τι συμβαίνει

18.10.2026
Επόμενο
Πώς η ψυχολογία του «chunking» θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις το σπίτι και το μυαλό σου

Πώς η ψυχολογία του «chunking» θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις το σπίτι και το μυαλό σου

18.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πράσινη κουκίδα στο κινητό: Τι σημαίνει και πότε πρέπει να ανησυχήσεις
Social & Tech

Πράσινη κουκίδα στο κινητό: Τι σημαίνει και πότε πρέπει να ανησυχήσεις

18.10.2026
Το viral trend του Instagram που αλλάζει τον τρόπο που ανεβάζουμε posts
Social & Tech

Το viral trend του Instagram που αλλάζει τον τρόπο που ανεβάζουμε posts

17.10.2026
Group chat etiquette: 5 πράγματα που όλοι κάνουμε αλλά κανείς μας δεν παραδέχεται
Social & Tech

Group chat etiquette: 5 πράγματα που όλοι κάνουμε αλλά κανείς μας δεν παραδέχεται

17.10.2026
Smart TV shopping: 5 πράγματα που πρέπει να τσεκάρεις πριν την αγορά
Social & Tech

Smart TV shopping: 5 πράγματα που πρέπει να τσεκάρεις πριν την αγορά

17.10.2026
Κάνε την καθημερινότητά σου πιο εύκολη: 3 πράγματα που μπορεί να κάνει το AI για σένα
Social & Tech

Κάνε την καθημερινότητά σου πιο εύκολη: 3 πράγματα που μπορεί να κάνει το AI για σένα

17.10.2026
Η Μαρίζα Καρύδη στο Mad Restart: «Η ζωή στην επαρχία με βοήθησε περισσότερο επαγγελματικά»
Mad TV News

Η Μαρίζα Καρύδη στο Mad Restart: «Η ζωή στην επαρχία με βοήθησε περισσότερο επαγγελματικά»

16.10.2026
Elon Musk: Παρουσίασε το νέο Tesla Roadster που απογειώνεται και κινείται ανάποδα
Social & Tech

Elon Musk: Παρουσίασε το νέο Tesla Roadster που απογειώνεται και κινείται ανάποδα

16.10.2026
Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok
Social & Tech

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

16.10.2026
Πώς τα «αθώα» trends των social media αναπαράγουν στερεότυπα χωρίς να το καταλαβαίνεις
Social & Tech

Πώς τα «αθώα» trends των social media αναπαράγουν στερεότυπα χωρίς να το καταλαβαίνεις

15.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία