Social & Tech 17.10.2026

Κάνε την καθημερινότητά σου πιο εύκολη: 3 πράγματα που μπορεί να κάνει το AI για σένα

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Από το πρόγραμμα της ημέρας μέχρι το διάβασμα και τις καθημερινές αποφάσεις, δες 3 τρόπους να χρησιμοποιήσεις το AI πιο έξυπνα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το AI μπορεί να δημιουργήσει ημερήσια προγράμματα και να ταξινομήσει εργασίες βάσει προτεραιότητας.
  • Μπορεί να απλοποιήσει το διάβασμα, εξηγώντας δύσκολους όρους ή δημιουργώντας κουίζ.
  • Το AI προσφέρει λύσεις για καθημερινά διλήμματα, όπως ιδέες για μαγειρική ή λίστες για ταξίδια.
  • Η αποτελεσματικότητα του AI εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και το παρεχόμενο πλαίσιο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το AI έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όμως οι περισσότεροι από εμάς το χρησιμοποιούμε μόνο για τα απολύτως βασικά. Μια ερώτηση εδώ, ένα κείμενο εκεί και… τέλος. Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει πολύ πιο χρήσιμη όταν της δώσεις έναν πιο συγκεκριμένο ρόλο.

Pexels
Pexels

Από το να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου μέχρι να καταλάβεις ένα δύσκολο θέμα ή να αποφασίσεις τι θα κάνεις με τον ελεύθερο χρόνο σου, υπάρχουν δεκάδες μικρές εφαρμογές που μπορούν να σου εξοικονομήσουν χρόνο. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι tech expert για να τις χρησιμοποιήσεις.

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Αν, λοιπόν, έχεις ήδη ένα εργαλείο AI στο κινητό ή τον υπολογιστή σου, ίσως ήρθε η στιγμή να το αξιοποιήσεις λίγο πιο έξυπνα και να ανακαλύψεις δυνατότητες που μέχρι τώρα μπορεί να μην είχες καν σκεφτεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας digital βοηθός για αρκετές καθημερινές ανάγκες, από την οργάνωση του χρόνου σου και το διάβασμα μέχρι μικρές αποφάσεις που σου τρώνε χρόνο και ενέργεια. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις περίπλοκες εντολές ή να είσαι expert στην τεχνολογία· με τις σωστές ερωτήσεις μπορείς να πάρεις πολύ πιο χρήσιμες και συγκεκριμένες απαντήσεις. Δες, λοιπόν, τρεις πρακτικούς τρόπους να αξιοποιήσεις το AI στην καθημερινότητά σου, τους οποίους μπορείς να δοκιμάσεις ακόμη και σήμερα.

Pexels
Pexels

1. Φτιάξε πρόγραμμα για τη μέρα σου σε λίγα λεπτά

Pexels
Pexels

Έχεις δουλειά, διάβασμα, γυμναστήριο, υποχρεώσεις και ένα σωρό πράγματα στο κεφάλι σου; Αντί να προσπαθείς να τα χωρέσεις όλα μόνος σου, μπορείς να ζητήσεις από το AI να σου φτιάξει ένα πρόγραμμα με βάση τον χρόνο που πραγματικά διαθέτεις.

Για παράδειγμα, μπορείς να του γράψεις ότι δουλεύεις μέχρι τις 17:00, θέλεις να κάνεις μία ώρα γυμναστική, πρέπει να διαβάσεις για δύο ώρες και έχεις ακόμη κάποιες προσωπικές υποχρεώσεις. Ζήτησέ του να τα βάλει σε σειρά, αφήνοντας παράλληλα μικρά διαλείμματα.

Μπορείς ακόμη να του δώσεις μια ολόκληρη λίστα με όσα πρέπει να κάνεις μέσα στην εβδομάδα και να ζητήσεις να τα χωρίσει σε επείγοντα, σημαντικά και λιγότερο σημαντικά. Έτσι, αντί να βλέπεις μία τεράστια to-do list που σε αγχώνει, έχεις ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης.

2. Κάνε το διάβασμα πιο εύκολο και κατανοητό

Pexels
Pexels

Έχεις μπροστά σου ένα τεράστιο κεφάλαιο, σημειώσεις ή ένα θέμα που δεν καταλαβαίνεις με τίποτα; Το AI μπορεί να σε βοηθήσει να το «σπάσεις» σε μικρότερα και πιο εύκολα κομμάτια.

Μπορείς να του δώσεις ένα κείμενο και να ζητήσεις να σου βγάλει τα 5 βασικότερα σημεία, να σου εξηγήσει έναν δύσκολο όρο με απλά λόγια ή να μετατρέψει τις σημειώσεις σου σε ερωτήσεις και απαντήσεις για επανάληψη.

Ακόμη καλύτερα, μπορείς να του ζητήσεις να λειτουργήσει σαν… καθηγητής σου. Για παράδειγμα, αφού διαβάσεις ένα κεφάλαιο, ζήτησέ του να σου κάνει ένα μικρό quiz χωρίς να σου αποκαλύπτει αμέσως τις απαντήσεις. Έτσι, δεν διαβάζεις απλώς ξανά και ξανά την ίδια πληροφορία, αλλά ελέγχεις αν πραγματικά την έχεις κατανοήσει.

Φυσικά, το AI δεν αντικαθιστά το διάβασμα, την προσωπική σου κρίση ή τις αξιόπιστες πηγές. Είναι όμως ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει τη διαδικασία πιο οργανωμένη και διαδραστική.

3. Άφησέ το να σου λύσει τα μικρά καθημερινά «διλήμματα»

Νεαρή γυναίκα με κόκκινα γυαλιά ηλίου και μαντήλι στο κεφάλι χαμογελάει, ενώ αποκαλύπτεται ένα απλό hack για βραστά αυγά.
Pexels

«Τι να μαγειρέψω;», «Τι να πάρω μαζί μου σε ένα ταξίδι;», «Πώς θα χωρέσουν όλα αυτά στη βαλίτσα;» ή «Τι μπορώ να κάνω με όσα έχω ήδη στο σπίτι;». Αυτά είναι τα μικρά καθημερινά προβλήματα στα οποία το AI μπορεί να αποδειχθεί surprisingly χρήσιμο.

Αν έχεις, για παράδειγμα, πέντε υλικά στο ψυγείο, μπορείς να τα γράψεις και να ζητήσεις τρεις διαφορετικές ιδέες για φαγητό. Αν οργανώνεις ένα ταξίδι, μπορείς να δώσεις τον προορισμό, τις ημέρες, το budget και τα ενδιαφέροντά σου και να ζητήσεις ένα ενδεικτικό πλάνο.

Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με μία βαλίτσα. Δώσε του τις ημέρες του ταξιδιού, τον καιρό και τις δραστηριότητες που έχεις προγραμματίσει και ζήτησέ του να σου προτείνει μια λίστα πραγμάτων που χρειάζεται να πάρεις μαζί σου. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες του δίνεις, τόσο πιο συγκεκριμένη μπορεί να γίνει η απάντηση.

Το μυστικό είναι το πώς θα του μιλήσεις

Το AI μπορεί να γίνει πραγματικά χρήσιμο όταν σταματήσεις να του κάνεις γενικές ερωτήσεις και αρχίσεις να του δίνεις context. Όσο περισσότερα στοιχεία γνωρίζει για αυτό που θέλεις, τόσο πιο κοντά σε αυτό που χρειάζεσαι μπορεί να είναι η απάντησή του.

Pexels
Pexels

Οπότε, την επόμενη φορά που θα ανοίξεις ένα AI εργαλείο, μη σκεφτείς μόνο «τι μπορεί να μου γράψει;». Σκέψου «τι μπορώ να του αναθέσω;». Από το πρόγραμμα της ημέρας σου μέχρι το διάβασμα και τα καθημερινά διλήμματα, μπορεί να γίνει ένας αρκετά χρήσιμος digital βοηθός, αρκεί να ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις.

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