Διατροφή 17.10.2026

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις στην παραγγελία του καφέ σου

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Ποιος είναι ο πιο υγιεινός καφές για να παραγγείλεις έξω, τι να αποφύγεις και πώς να κάνεις το αγαπημένο σου ρόφημα σύμμαχο της ευεξίας σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο σκέτος εσπρέσο ή ριστρέτο, χωρίς ζάχαρη και γάλα, είναι η ιδανική επιλογή για την υγεία.
  • Ο στιγμιαίος καφές και τα ροφήματα με σιρόπια πρέπει να αποφεύγονται λόγω επεξεργασίας και ζάχαρης.
  • Αν προσθέτεις γάλα, προτίμησε πλήρες, ενώ στις φυτικές εναλλακτικές, τα προϊόντα ξηρών καρπών είναι καλύτερα από αυτά της βρώμης.
  • Προτίμησε κεραμικά ή γυάλινα σκεύη και απόφυγε τα πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια για τον καφέ σου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και, όταν καταναλώνεται σωστά, μπορεί να μετατραπεί σε έναν εξαιρετικό σύμμαχο για τον οργανισμό. Ωστόσο, η επιλογή στο μπαρ δεν αφορά μόνο την ποσότητα αλλά κυρίως τον τρόπο παρασκευής, καθώς λεπτομέρειες όπως η θερμοκρασία, η επεξεργασία των κόκκων και τα συνοδευτικά υλικά καθορίζουν την επίδρασή του στην υγεία μας. Είτε προτιμάς εσπρέσο είτε κάποιο ρόφημα με γάλα, η γνώση των σωστών επιλογών σού επιτρέπει να απολαμβάνεις την αγαπημένη σου συνήθεια χωρίς περιττές επιβαρύνσεις.

Ποτήρι με freddo cappuccino ή espresso και καλαμάκι σε πράσινο τραπέζι
Πηγή: Pexels

Για να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και να αποφύγουμε την αλόγιστη κατανάλωση καφεΐνης, οι ειδικοί εξηγούν τι ακριβώς πρέπει να ζητάς. Από την αποφυγή των κρυφών σακχάρων μέχρι την επιλογή του κατάλληλου σκεύους, κάθε μικρή αλλαγή στη συνήθειά σου μπορεί να θωρακίσει τον οργανισμό σου και να μετατρέψει το διάλειμμά σου σε μια πραγματικά συνειδητή και υγιεινή εμπειρία ευεξίας.

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Ποιος είναι ο ιδανικός καφές;

Η κορυφαία επιλογή για την υγεία είναι ένας κλασικός σκέτος εσπρέσο ή ριστρέτο, χωρίς ζάχαρη και χωρίς γάλα. Και οι δύο επιλογές είναι πλούσιες σε πολυφαινόλες, ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες φυτικής προέλευσης που προστατεύουν τα κύτταρα και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Επιπλέον, ο περιορισμένος όγκος υγρού προστατεύει το ευαίσθητο στομάχι και το έντερο.

Ποτήρι με freddo espresso και πάγο πάνω σε ξύλινο τραπέζι.
Πηγή: Pexels

Στον αντίποδα, ο στιγμιαίος καφές συγκεντρώνει τις περισσότερες επιφυλάξεις εξαιτίας της έντονης επεξεργασίας του, η οποία αυξάνει την παρουσία ακρυλαμιδίου και μειώνει τα ευεργετικά αντιοξειδωτικά συστατικά. Προσοχή χρειάζεται και στα ροφήματα τύπου latte με διάφορα αρώματα και σιρόπια, τα οποία λειτουργούν ουσιαστικά ως «βόμβες ζάχαρης» που προκαλούν απότομες διακυμάνσεις στο σάκχαρο.

Γάλα και ζάχαρη: Τι να προσέχεις

Αν δεν μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου εντελώς σκέτο, η επιλογή των υλικών παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο συνδυασμός καφέ και λακτόζης μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, γι’ αυτό αν θες οπωσδήποτε λίγο γάλα, προτίμησε ποιοτικό πλήρες γάλα. Όσον αφορά τις φυτικές εναλλακτικές, απαιτείται προσοχή, καθώς πολλές ποικιλίες περιέχουν κρυφά σάκχαρα, κάνοντας τα προϊόντα από ξηρούς καρπούς, όπως αμύγδαλο, προτιμότερα σε σύγκριση με εκείνα από δημητριακά όπως η βρώμη.

Κούπα καφέ με αφρόγαλα δίπλα σε βιβλία και μια vintage τσαγιέρα με λουλούδια
Πηγή: Pexels

Το ίδιο ισχύει και για τη ζάχαρη, η οποία προκαλεί απότομη αύξηση της γλυκόζης και των επιπέδων κορτιζόλης. Το ιδανικό είναι να συνηθίσεις τον καφέ σου χωρίς γλυκαντικές ουσίες, ώστε να απολαμβάνεις την αυθεντική του γεύση χωρίς αρνητικές συνέπειες στην ενέργειά σου.

Το κατάλληλο σκεύτος και η αξία της στιγμής

Ακόμη και το ποτήρι από το οποίο πίνεις έχει σημασία. Τα κεραμικά σκεύτη από πορσελάνη και το γυαλί αποτελούν τις πιο ασφαλείς και χημικά ουδέτερες επιλογές, διασφαλίζοντας ότι δεν αλλοιώνεται η γεύση. Αντιθέτως, καλό είναι να αποφεύγονται τα πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια μίας χρήσης, ειδικά όταν έρχονται σε επαφή με πολύ καυτά υγρά.

kafes
unsplash

Πέρα από τα θρεπτικά συστατικά, ο καφές στο μπαρ παραμένει μια μικρή, πολύτιμη τελετουργία αποσύνδεσης από την καθημερινότητα, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά ψυχολογικά οφέλη που αξίζει να απολαμβάνεις όποτε σου δίνεται η ευκαιρία.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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