Life 16.10.2026

Πώς με λίγα υλικά φτιάχνεις την πιο λαχταριστή σπιτική τυρόπιτα

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Δες τη συνταγή με φέτα γιαούρτι και φύλλο κρούστας και φτιάξε μια λαχταριστή πίτα με απλά υλικά που θα τους τρελάνεις όλους
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η σπιτική τυρόπιτα φτιάχνεται εύκολα με λίγα υλικά και απλή διαδικασία.
  • Η γέμιση περιλαμβάνει θρυμματισμένη φέτα, αυγά, γιαούρτι, ελαιόλαδο και πιπέρι.
  • Για τραγανό φύλλο, αλείφουμε κάθε στρώση με ελαιόλαδο και προθερμαίνουμε τον φούρνο.
  • Η πίτα ψήνεται στους 180°C για 40-50 λεπτά και αφήνεται να ξεκουραστεί πριν το σερβίρισμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες μυρωδιές που μπορούν να σε ταξιδέψουν κατευθείαν στα παιδικά σου χρόνια και η φρεσκοψημένη τυρόπιτα είναι σίγουρα μία από αυτές. Τραγανό, χρυσαφένιο φύλλο, πλούσια γέμιση με φέτα και εκείνη η πρώτη μπουκιά που δύσκολα μπορείς να ξεχάσεις. Είτε τη θυμάσαι από το πρωινό στο σπίτι είτε από τις πίτες που έφτιαχνε η γιαγιά σου, η αλήθεια είναι πως μια καλή τυρόπιτα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Pexels
Pexels

Και αν πιστεύεις ότι για να πετύχεις την τέλεια σπιτική πίτα πρέπει να περάσεις ώρες στην κουζίνα, έχουμε καλά νέα για εσένα. Με λίγα απλά υλικά και μια εύκολη διαδικασία, μπορείς να φτιάξεις μια λαχταριστή τυρόπιτα που θα μοσχομυρίσει ολόκληρο το σπίτι. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας μάγειρας για να τα καταφέρεις.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για ένα μεσαίο ταψί θα χρειαστείς:

  • 1 πακέτο φύλλο κρούστας
  • 400 γρ. φέτα
  • 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
  • 3 αυγά
  • 100 ml ελαιόλαδο
  • 100 ml γάλα
  • Λίγο πιπέρι
  • Σουσάμι, προαιρετικά
Pexels
Pexels

Πώς θα φτιάξεις την πιο νόστιμη σπιτική τυρόπιτα

1. Ετοίμασε τη γέμιση

Ξεκίνα θρυμματίζοντας τη φέτα σε ένα μεγάλο μπολ με τη βοήθεια ενός πιρουνιού. Πρόσθεσε τα αυγά, το στραγγιστό γιαούρτι και λίγο πιπέρι και ανακάτεψε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα. Αν αγαπάς τις πιο έντονες γεύσεις, μπορείς να προσθέσεις λίγο τριμμένο κίτρινο τυρί.

2. Στρώσε τα φύλλα στο ταψί

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και λάδωσε ελαφρά ένα μεσαίο ταψί. Άπλωσε τα μισά φύλλα κρούστας ένα ένα, αλείφοντας το καθένα με λίγο ελαιόλαδο. Μην ανησυχείς αν περισσεύουν λίγο στις άκρες, καθώς μπορείς να τις γυρίσεις προς τα μέσα για να δημιουργήσεις μια ωραία βάση.

3. Πρόσθεσε τη γέμιση

Άπλωσε ομοιόμορφα το μείγμα της φέτας πάνω στα φύλλα, φροντίζοντας να φτάσει μέχρι τις άκρες. Στη συνέχεια, σκέπασε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας ξανά ενδιάμεσα. Δίπλωσε τις άκρες προς τα μέσα και χάραξε προσεκτικά την πίτα σε κομμάτια πριν τη βάλεις στον φούρνο.

4. Ψήσε μέχρι να γίνει χρυσαφένια

Ανακάτεψε το γάλα με λίγο ελαιόλαδο και περίχυσέ το προσεκτικά πάνω στην πίτα. Αν θέλεις, πασπάλισε με λίγο σουσάμι για επιπλέον γεύση και εμφάνιση. Ψήσε για περίπου 40–50 λεπτά, μέχρι το φύλλο να γίνει τραγανό και να αποκτήσει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

magiriki
pexels

5. Άφησέ την να ξεκουραστεί πριν τη σερβίρεις

Μόλις βγάλεις την τυρόπιτα από τον φούρνο, άφησέ την για περίπου 10–15 λεπτά πριν την κόψεις. Έτσι, η γέμιση θα σταθεροποιηθεί και τα κομμάτια θα σερβίρονται πιο εύκολα.

Pexels
Pexels

Το μυστικό για να πετύχεις την τέλεια τυρόπιτα

Αν θέλεις το φύλλο σου να γίνει πραγματικά τραγανό, το σημαντικότερο είναι να αλείφεις κάθε φύλλο με λίγο ελαιόλαδο και να μην παραλείπεις την προθέρμανση του φούρνου. Επίσης, μην προσθέσεις υπερβολικό αλάτι στη γέμιση, καθώς η φέτα είναι ήδη αρκετά αλμυρή. Μπορείς να απολαύσεις την τυρόπιτά σου ζεστή, μαζί με ένα ποτήρι γάλα ή τον πρωινό σου καφέ, αλλά και κρύα ως ένα γρήγορο σνακ στη δουλειά ή στη σχολή. Το καλύτερο με αυτή τη συνταγή είναι ότι μπορείς να την προσαρμόσεις στα δικά σου γούστα, προσθέτοντας διαφορετικά τυριά ή αρωματικά. Γιατί, τελικά, η σπιτική τυρόπιτα δεν χρειάζεται περίπλοκες τεχνικές και ακριβά υλικά. Χρειάζεται απλώς λίγη όρεξη, καλά υλικά και διάθεση να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά νόστιμο.

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