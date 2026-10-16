Life 16.10.2026

Η μέθοδος των 2 βημάτων που «ξεκλειδώνει» όσους δεν παραδέχονται ποτέ το λάθος τους

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Η επιστημονική αλήθεια πίσω από την πεισματική άρνηση και ο τρόπος να δημιουργήσεις έναν ασφαλή χώρο διαλόγου στην καθημερινότητά σου
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Άτομα που δεν παραδέχονται ποτέ το λάθος τους συνδέουν την ταυτότητά τους με το να έχουν πάντα δίκιο.
  • Η μέθοδος του Jefferson Fisher περιλαμβάνει δύο βήματα για τη διαχείριση τέτοιων ατόμων.
  • Το πρώτο βήμα είναι η χρήση φράσεων όπως «ίσως να έχεις δίκιο» για να μειωθεί η αμυντική στάση.
  • Το δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία ασφαλούς πλαισίου επικοινωνίας, εκτιμώντας την άποψη του άλλου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι γύρω σου που φαίνεται να έχουν θέσει ως μοναδικό σκοπό της ζωής τους να έχουν πάντοτε δίκιο, σε κάθε συζήτηση, για κάθε θέμα. Ακόμη κι αν τους παρουσιάσεις όλα τα αδιάσειστα στοιχεία, τις αποδείξεις και τα γεγονότα που πιστοποιούν πως σφάλλουν, εκείνοι θα επιστρατεύσουν κάθε πιθανό ρητορικό ελιγμό για να φανούν νικητές. Αν μάλιστα τα επιχειρήματά τους καταρρεύσουν, δεν θα διστάσουν να καταφύγουν σε προσωπικές επιθέσεις, καθιστώντας την επικοινωνία μαζί τους μια εξαιρετικά εξαντλητική εμπειρία που μοιάζει με το να φωνάζεις σε έναν άδειο τοίχο.

Pexels
Pexels

Η επικοινωνία με τέτοια άτομα μπορεί να σε φτάσει στα όριά σου, όμως ο δημοφιλής ειδικός επικοινωνίας Jefferson Fisher μοιράστηκε στο TikTok μια απλή μέθοδο 2 βημάτων για να διαχειρίζεσαι αυτούς τους «δύσκολους» ανθρώπους. Ο Fisher, ο οποίος έχει αποκτήσει τεράστιο κοινό στο διαδίκτυο προσφέροντας συμβουλές για να μαλώνουμε λιγότερο και να συζητάμε περισσότερο, εξηγεί πως η πεισματική άρνηση κάποιου να παραδεχτεί το λάθος του συνδέεται στενά με την ίδια του την ταυτότητα. Όταν η εικόνα που έχει χτίσει για τον εαυτό του βασίζεται στο να έχει πάντα δίκιο, η παραδοχή ενός σφάλματος εκλαμβάνεται ως απειλή για την ίδια του την αξία.

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Η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει πως όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι δέχεται επίθεση η ταυτότητά τους, ενεργοποιείται μια σωματική αντίδραση γνωστή ως πειρατεία της αμυγδαλής (amygdala hijack), κάνοντάς τους να αισθάνονται ότι απειλούνται σωματικά. Επιπλέον, το ψυχολογικό φαινόμενο του backfire effect εξηγεί γιατί όσο περισσότερο προσπαθείς να αποδείξεις σε κάποιον ότι κάνει λάθος, τόσο περισσότερο εκείνος πείθεται ότι έχει δίκιο, προσκολλώμενος στα συναισθήματά του και όχι στα γεγονότα. Αν θέλεις να μάθεις πώς να «σπάσεις» αυτό το αόρατο τείχος και να διεξάγεις επιτέλους μια ήρεμη συζήτηση, συνέχισε να διαβάζεις.

Unsplash
Unsplash

Το πρώτο βήμα για την εκτόνωση της έντασης

Το πρώτο βήμα της μεθόδου του Jefferson Fisher εστιάζει στην άμεση εξουδετέρωση της αμυντικής στάσης του συνομιλητή σου. Ο ειδικός τονίζει πως όσο σκληρότερα προσπαθείς να αποδείξεις πως ο άλλος σφάλλει, τόσο εκείνος οχυρώνεται πίσω από την άποψή του. Για να σπάσεις αυτόν τον κύκλο, η λύση είναι να χρησιμοποιήσεις μια απλή φράση όπως «ίσως να έχεις δίκιο» ή «μπορεί να είναι κι έτσι». Αυτή η απλή υποχώρηση αφαιρεί αμέσως την αίσθηση της απειλής, χαλαρώνει τις εντάσεις και σταματά την αμυντική αντίδραση του εγκεφάλου του.

Pexels
Pexels

Το δεύτερο βήμα που ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικό διάλογο

Αφού η κατάσταση εκτονωθεί, το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει το άνοιγμα της συζήτησης χωρίς να θίγεται ο εγωισμός του άλλου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φράση: «Με βοηθάει πολύ να ξέρω ότι τουλάχιστον σκέφτεσαι τις ιδέες μου, ακόμη κι αν δεν συμφωνείς μαζί μου». Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας που δεν αμφισβητεί την ταυτότητα του συνομιλητή σου. Ο άλλος νιώθει ότι η άποψή του εκτιμάται, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ πιο δεκτικός στο να ακούσει τη δική σου πλευρά χωρίς να νιώθει την ανάγκη να επιτεθεί.

Unsplash
Unsplash

Η σημασία του να μαθαίνεις από τα λάθη σου

Η εφαρμογή αυτής της τακτικής δεν διευκολύνει μόνο τη δική σου καθημερινότητα, αλλά προσφέρει και στον άλλον μια ευκαιρία για εξέλιξη. Όταν κάποιος δεν παραδέχεται ποτέ τα σφάλματά του, στερεί από τον εαυτό του τη δυνατότητα να μάθει από αυτά, οδηγούμενος μακροπρόθεσμα σε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Η διάσπαση του τείχους της ξεροκεφαλιάς απαιτεί υπομονή και σωστούς χειρισμούς, όμως η προστασία της δικής σου ψυχικής ηρεμίας αξίζει την προσπάθεια. Το να ξέρεις πότε να υποχωρείς τακτικά είναι το ισχυρότερο όπλο για να κερδίζεις την ουσία μιας συζήτησης.

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