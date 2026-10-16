Τέλος εποχής για το «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» – Τι αλλάζει στη μέτρηση του χρόνου

Με μια ματιά Διεθνείς οργανισμοί εξετάζουν την κατάργηση του εμβόλιμου δευτερολέπτου, που συνδέει τον ατομικό χρόνο με την περιστροφή της Γης.

Η προσθήκη εμβόλιμων δευτερολέπτων από το 1972, για να γεφυρωθεί το χάσμα αστρονομικού και ατομικού χρόνου, προκαλεί προβλήματα σε τεχνολογικές υποδομές.

Η προτεινόμενη κατάργηση, πιθανόν από το 2027, θα οδηγήσει σε συνεχή παγκόσμιο χρόνο, με τη διαφορά από τον αστρονομικό να επιτρέπεται έως μία ώρα.

Υπάρχουν ανησυχίες για την πιθανότητα «αρνητικού εμβόλιμου δευτερολέπτου» και δυσκολίες προσαρμογής των ψηφιακών συστημάτων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Διεθνείς οργανισμοί εξετάζουν την κατάργηση του εμβόλιμου δευτερολέπτου, μια πρακτική που συνδέει τον ατομικό χρόνο με την περιστροφή της Γης, με πιθανές επιπτώσεις στην τεχνολογία και την αντίληψή μας για τον χρόνο. Η παραδοσιακή σύνδεση της μέτρησης του χρόνου με την περιστροφή της Γης, μια πρακτική που χρονολογείται από αιώνες και βασιζόταν σε αστρονομικές παρατηρήσεις, βρίσκεται στο χείλος μιας ριζικής αλλαγής. Διεθνείς οργανισμοί, αρμόδιοι για τη θέσπιση των παγκόσμιων προτύπων, αναμένεται να ψηφίσουν επί μιας πρότασης που προβλέπει την κατάργηση του λεγόμενου «εμβόλιμου δευτερολέπτου». Αυτή η αλλαγή, αν και φαινομενικά μικρή, ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην τεχνολογία, αλλά και στην ευρύτερη αντίληψή μας για τον χρόνο.

Για χιλιάδες χρόνια, η ανθρωπότητα καθόριζε την ώρα με βάση την κίνηση του ήλιου στον ουρανό. Ηλιακά ρολόγια και αστεροσκοπεία, όπως το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο, αποτελούσαν τα θεμέλια για τον καθορισμό του Μέσου Χρόνου Γκρίνουιτς (GMT) και την οργάνωση των ζωνών ώρας. Ωστόσο, η περιστροφή της Γης δεν είναι απόλυτα σταθερή. Παράγοντες όπως η βαρυτική έλξη της Σελήνης, μεταβολές στον πυρήνα του πλανήτη, ακόμη και η τήξη των πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής, επιφέρουν μικρές διακυμάνσεις στην ταχύτητα περιστροφής του.

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Αυτές οι διακυμάνσεις δημιουργούν μια απόκλιση μεταξύ του αστρονομικού χρόνου, που βασίζεται στην πραγματική περιστροφή της Γης, και του Συντονισμένου Παγκόσμιου Χρόνου (UTC). Το UTC, το οποίο καθορίζεται από εξαιρετικά ακριβή ατομικά ρολόγια, έχει γίνει το διεθνές πρότυπο για κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικής ενέργειας και τα παγκόσμια υπολογιστικά συστήματα.

Το «Εμβόλιμο Δευτερόλεπτο»: O συμβιβασμός που δημιουργεί προβλήματα

Για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 2 συστημάτων, από το 1972 έχει καθιερωθεί η προσθήκη «εμβόλιμων δευτερολέπτων» στα παγκόσμια ρολόγια. Αυτή η πρακτική, που έχει εφαρμοστεί 27 φορές από τότε, επιτρέπει στον UTC να παραμένει σε στενή επαφή με τον αστρονομικό χρόνο. Ωστόσο, η προσθήκη ενός επιπλέον δευτερολέπτου, η οποία ανακοινώνεται μόλις έξι μήνες νωρίτερα και γίνεται σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta, έχουν εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια, χαρακτηρίζοντας το εμβόλιμο δευτερόλεπτο ως «σημαντική πηγή προβλημάτων». Πραγματικά, περιστατικά όπως διακοπές λειτουργίας σε πλατφόρμες όπως το Reddit και το LinkedIn, ή καθυστερήσεις σε συστήματα κρατήσεων αεροπορικών εταιρειών, έχουν αποδοθεί στις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαχείριση αυτών των απρόβλεπτων δευτερολέπτων.

Η πρόταση κατάργησης και το μέλλον του χρόνου

Η επερχόμενη ψηφοφορία στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών (BIPM) στις Βερσαλλίες, αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή. Η πρόταση για την κατάργηση του εμβόλιμου δευτερολέπτου, που πιθανόν να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2027, στοχεύει στην απλοποίηση του συστήματος μέτρησης του χρόνου. Η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς το σύστημα GPS, για παράδειγμα, δεν βασίζεται πλέον στην αστρονομική παρατήρηση για τον προσδιορισμό της θέσης.

Η μετάβαση σε έναν «Συνεχή Συντονισμένο Παγκόσμιο Χρόνο» προβλέπει ότι ο ατομικός χρόνος θα επιτρέπεται να αποκλίνει σταδιακά από τον αστρονομικό, με μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά μία ώρα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα της απόκλισης μετατίθεται ουσιαστικά στις επόμενες γενιές, οι οποίες θα κληθούν να αποφασίσουν για την πιθανή εισαγωγή μιας «εμβόλιμης ώρας» σε περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Η πιθανότητα του «Αρνητικού Εμβόλιμου Δευτερολέπτου»

Η συζήτηση για την κατάργηση του εμβόλιμου δευτερολέπτου έχει αποκτήσει επείγουσα διάσταση, καθώς οι επιστήμονες προειδοποιούν για την αυξανόμενη πιθανότητα να χρειαστεί να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο από τον UTC, αντί να προστεθεί. Αυτό το «αρνητικό εμβόλιμο δευτερόλεπτο», αν και σπάνιο, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη σοβαρότερες δυσλειτουργίες στα ψηφιακά συστήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε ακριβείς χρονικές σημάνσεις. Οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών εκφράζουν ανησυχίες ότι ο κλάδος είναι «σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστος» για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κάτι που θα απαιτούσε σημαντικές χρηματοδοτικές επενδύσεις, ανάλογες με αυτές που χρειάστηκαν για την προετοιμασία του προβλήματος Y2K.

Ωστόσο, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι τεχνικές δυσκολίες που σχετίζονται με τα εμβόλιμα δευτερόλεπτα παρουσιάζονται υπερβολικές και τονίζουν τη σημασία της διατήρησης της σύνδεσης της βασικής παγκόσμιας κλίμακας χρόνου με την περιστροφή της Γης, για την πνευματική και φυσική συνέχεια της ανθρώπινης αντίληψης για τον χρόνο. Η απόφαση, πάντως, αναμένεται να είναι οριστική.

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