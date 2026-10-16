Celeb World 16.10.2026

Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry επέστρεψαν στο Nottingham – Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα

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Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry επέστρεψαν στο Nottingham για την πρώτη κοινή επίσημη εμφάνισή τους στη Βρετανία μετά την επιστροφή τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή επίσημη εμφάνιση στη Βρετανία στο Nottingham.
  • Το Nottingham έχει συμβολική σημασία, καθώς εκεί έγινε η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Meghan Markle το 2017.
  • Το ζευγάρι χαιρετίστηκε θερμά από περίπου 100 άτομα κατά την άφιξή του στο Community Recording Studio.
  • Η Meghan Markle επέλεξε ρούχα από βρετανικά brands, με αναφορά στην προηγούμενη εμφάνισή της στο Nottingham.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή επίσημη εμφάνιση στη Βρετανία μετά την επιστροφή τους, επιλέγοντας το Nottingham για την συμβολική αυτή επανεμφάνιση. Η επίσκεψη στην πόλη, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της σχέσης τους, χαρακτηρίστηκε από θερμή υποδοχή, λουλούδια και αλληλεπίδραση με τους κατοίκους.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle χαμογελούν και χαιρετούν, καθώς ετοιμάζουν νέα δραματική σειρά για το Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Nottingham κατέχει ξεχωριστή θέση στην πορεία του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle. Την 1η Δεκεμβρίου του 2017, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, η Meghan Markle έκανε την πρώτη της επίσημη βασιλική εμφάνιση στο πλευρό του Harry ακριβώς σε αυτή την πόλη. Τότε, το ζεύγος δέχθηκε συγχαρητήρια από ενθουσιασμένους κατοίκους για τον επικείμενο γάμο τους. Σχεδόν εννέα χρόνια αργότερα, η επιστροφή τους στο Nottingham σηματοδοτεί μια νέα αρχή, με το ζευγάρι να συναντά ξανά την θερμή υποδοχή του κοινού.

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Η πρόσφατη επίσκεψη, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Community Recording Studio (CRS). Το ζευγάρι έφτασε νωρίς το πρωί, όπου τους υποδέχτηκε ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων. Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry αφιέρωσαν χρόνο για να χαιρετήσουν τους παρευρισκομένους, να συνομιλήσουν με παιδιά και να δεχτούν λουλούδια και δώρα. «Είναι υπέροχο που επιστρέφουμε», φέρεται να δήλωσε η Meghan Markle, αποτυπώνοντας τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

Ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle σε κερκίδες
Ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle σε κοινή τους εμφάνιση.

Για την περίσταση, η Meghan Markle επέλεξε ένα σύνολο αποκλειστικά από βρετανικά brands, συνδυάζοντας παλτό, ζιβάγκο και σκουλαρίκια από τον οίκο Joseph με φούστα από το The Fold London και παπούτσια Jennifer Chamandi. Η επιλογή της αυτή δεν ήταν τυχαία. Περιλάμβανε μια διακριτική αναφορά στην πρώτη της επίσκεψη στο Nottingham το 2017, καθώς και τότε είχε φορέσει φούστα του οίκου Joseph. Αυτή η στιλιστική λεπτομέρεια δημιούργησε μια άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο εμφανίσεων, προσθέτοντας ακόμη έναν συμβολισμό στην επιστροφή της.

 

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά τη μετακόμιση της οικογένειας στη Βρετανία, μαζί με τα παιδιά τους, πρίγκιπα Archie και πριγκίπισσα Lilibet. Για τη Meghan Markle, ήταν η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή, ενώ ο πρίγκιπας Harry είχε ήδη πραγματοποιήσει κάποιες μεμονωμένες εμφανίσεις. Σύμφωνα με πηγές κοντά στο ζευγάρι, η αρχική τους προτεραιότητα ήταν η προσαρμογή στη νέα καθημερινότητα και η διευκόλυνση των παιδιών στην εγκατάστασή τους στο σχολείο. Τώρα, η έμφαση μετατοπίζεται στην εργασία και στα προγράμματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνους.

Ο πρίγκιπας Χάρι δείχνει κάτι ενώ η Μέγκαν Μαρκλ χειροκροτεί, με φήμες για συμφιλίωση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πρόγραμμα του ζεύγους στο Nottingham περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε οργανισμούς που στηρίζουν παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες κοινότητες. Μια από αυτές τις επισκέψεις είναι στο Himmah Hub, μια πρωτοβουλία που εστιάζει στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής φτώχειας. Εκεί, η Meghan Markle αναμένεται να συναντήσει ξανά γυναίκες με τις οποίες είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

 

 

Η επιστροφή τους στη Βρετανία και οι νέες τους δραστηριότητες σηματοδοτούν μια περίοδο ανασυγκρότησης και εστίασης σε ζητήματα που τους αφορούν άμεσα. Η συμβολική τους εμφάνιση στο Nottingham ενισχύει την εικόνα ενός ζεύγους που επιθυμεί να επανεδραιωθεί στην κοινή γνώμη, εστιάζοντας σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

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Meghan Markle πρίγκιπας Harry
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