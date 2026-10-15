Celeb News 15.10.2026

«Δεν θέλω να παντρευτώ»: Τι κρατά τον 50 Cent μακριά από τον γάμο

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Ο 50 Cent εξηγεί γιατί δεν βλέπει θετικά τον γάμο και μιλά για τη σημασία της φιλίας στις σχέσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο 50 Cent εκφράζει απροθυμία για τον γάμο, θεωρώντας τον πιθανό εμπόδιο στην επιτυχία.
  • Ο ράπερ πιστεύει ότι ο γάμος έχει νόημα μόνο για θρησκευτικούς λόγους.
  • Θεωρεί τη φιλία την ισχυρότερη μορφή δέσμευσης, τονίζοντας την ανάγκη να μην ξεχνιέται.
  • Ο 50 Cent δεν έχει παντρευτεί ποτέ και δεν ανυπομονεί να το κάνει.
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Ο ράπερ 50 Cent, κατά κόσμον Curtis James Jackson III, αποκάλυψε τις σκέψεις του σχετικά με τον γάμο, εκφράζοντας μια γενική απροθυμία για τον θεσμό, παρόλο που δηλώνει κατανόηση για όσους τον επιλέγουν για θρησκευτικούς λόγους. Μιλώντας στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle», ο Jackson III έδωσε μια ειλικρινή ματιά στις απόψεις του, οι οποίες προέκυψαν εν μέρει από την εμφάνισή του στον γάμο του παίκτη του NBA, Tyrese Haliburton.

Ο 50 Cent χαμογελάει φορώντας γυαλιά ηλίου και κοστούμι, ενώ κρατάει μικρόφωνο στο NFL.
https://www.instagram.com/50cent/

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι παρουσιάστριες ρώτησαν τον 50 Cent ποιον θα καλούσε για να αναλάβει τη μουσική στο δικό του γάμο, εάν ποτέ αποφασίσει να παντρευτεί. Η ερώτηση αυτή έφερε τον καλλιτέχνη σε μια θέση δυσφορίας. Ο 50 Cent, ο οποίος δεν έχει παντρευτεί ποτέ, σχολίασε με νόημα: «Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι που γνωρίζω, όταν τους ρωτάς πότε υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειές τους, σε παραπέμπουν σε μια στήλη του Forbes. Σε εκείνη που λέει: «Παντρεμένος και διαζευγμένος»». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την άποψή του ότι ο γάμος μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, ειδικά για άτομα με υψηλές φιλοδοξίες. Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν ανυπομονεί» να παντρευτεί, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την επιφύλαξή του.

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Παρά τη γενική του αρνητική στάση, ο 50 Cent αναγνώρισε ότι κατανοεί απόλυτα τους λόγους που ωθούν ορισμένους ανθρώπους να παντρευτούν. «Έχει νόημα μόνο όταν γίνεται από σεβασμό για το Θεό», δήλωσε ο ράπερ. «Κάποιοι άνθρωποι που είναι θρησκευόμενοι, επιθυμούν να παντρευτούν λόγω της πίστης τους». Αυτή η επισήμανση δείχνει μια ευαισθησία απέναντι στις βαθύτερες πεποιθήσεις και τις παραδόσεις, διαχωρίζοντας την προσωπική του επιλογή από την πνευματική σημασία που ο γάμος έχει για άλλους.

Ο 50 Cent τραγουδάει με μικρόφωνο, φορώντας καπέλο και κοσμήματα, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου «Street Fighter».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όταν οι παρουσιάστριες τον ρώτησαν ποιον θα επέλεγε για να τραγουδήσει στον γάμο του, ο 50 Cent ανέφερε ονόματα όπως ο Jay-Z και ο Kanye West, υποδηλώνοντας μια φιλική διάθεση, ακόμα κι αν δεν σκοπεύει να παντρευτεί. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δήλωσε χαμογελώντας: «Μου αρέσει να διασκεδάζω», επιβεβαιώνοντας την προτίμησή του για μια πιο ανέμελη ζωή.

Ο ράπερ 50 Cent σε επίσημη εμφάνιση, ο οποίος αρνήθηκε συμφωνία εκατομμυρίων στην αρχή της καριέρας του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 50 Cent έδωσε επίσης έμφαση στη σημασία της φιλίας, θεωρώντας την «την ισχυρότερη μορφή δέσμευσης». Πιστεύει ότι όταν οι άνθρωποι γίνονται φίλοι, δημιουργείται μια αμοιβαία ανάγκη, η οποία είναι ζωτικής σημασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υψηλό ποσοστό διαζυγίων οφείλεται συχνά στο ότι τα ζευγάρια «ξεχνούν να είναι φίλοι», χάνοντας έτσι την ουσία της σχέσης τους.

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