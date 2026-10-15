Travis Barker: Πώς ένα μήνυμα της Kourtney Kardashian άλλαξε τη ζωή του για πάντα

Με μια ματιά Ένα μήνυμα της Kourtney Kardashian το 2021 άλλαξε τη σχέση της με τον Travis Barker από φιλία σε κάτι βαθύτερο.

Η φιλία τους μετρούσε πάνω από μια δεκαετία, με αρχική επαφή μέσω της Kim Kardashian.

Ο Barker ένιωθε άνετα με την Kardashian ως φίλη λόγω των διαφορών τους.

Το μήνυμα της Kardashian, "Γιατί δεν μου μαθαίνεις εμένα να βρίσκω τα πατήματά μου;", ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη της σχέσης τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Barker, ο γνωστός ντράμερ του συγκροτήματος Blink-182, μοιράστηκε μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με την αρχή της σχέσης του με την Kourtney Kardashian. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, ένα μήνυμα που έλαβε από την Kardashian το 2021 ήταν η αφορμή που τους ώθησε από τη φιλία σε κάτι πολύ βαθύτερο, αλλάζοντας τη ζωή τους για πάντα.

Ο Travis Barker περιέγραψε πώς η φιλία του με την Kardashian χρονολογείται πάνω από μια δεκαετία, ενώ η αρχική του επαφή με την οικογένεια Kardashian έγινε μέσω της Kim Kardashian στις αρχές των 00s, όταν η Kim εργαζόταν ως βοηθός στυλίστριας για την Paris Hilton, τότε σύντροφο του Travis Barker. Μετά τη γνωριμία του με την Kim, ο Travis Barker έγινε φίλος με ολόκληρη την οικογένεια Kardashian, ειδικά αφού μετακόμισε κοντά τους στο Calabasas της Καλιφόρνια, έχοντας ήδη γνωρίσει κάποια επιτυχία με τους Blink-182.

Διάβασε επίσης: Η Kourtney Kardashian ζει το απόλυτο dark romance – Το δώρο του Travis Barker για την επέτειό τους

Ο ντράμερ, ο οποίος είναι καλυμμένος με τατουάζ, δήλωσε ότι αισθανόταν άνετα με την Kourtney ως φίλη ακριβώς επειδή ήταν τόσο διαφορετικοί. «Νομίζω ότι γι’ αυτό ένιωθα τόσο άνετα να είμαι φίλος της Kourtney, επειδή ήμασταν τόσο αντίθετοι», εξήγησε. «Σκεφτόμουν, «μπορώ να τη βρίσκω χαριτωμένη ή ελκυστική ή σπουδαία μητέρα» [η Kourtney είχε τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον Scott Disick] επειδή ήμασταν τόσο διαφορετικοί».

Ωστόσο, όλα άλλαξαν το 2021. Ο Travis Barker θυμάται ότι η Kourtney του έστειλε ένα «τρελό» μήνυμα, το οποίο τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η σχέση τους μπορούσε να εξελιχθεί πέρα από τη φιλία. «Ήμουν σαν, ‘τι;’ Έπρεπε να κοιτάξω το τηλέφωνό μου τέσσερις φορές. Σκέφτηκα, αποκλείεται! Είχα εγκαταλείψει κάθε σκέψη ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κάτι παραπάνω», ανέφερε.

Το μήνυμα που άλλαξε τα πάντα

Λίγο πριν λάβει το καθοριστικό μήνυμα, ο Travis Barker έδινε συμβουλές σε έναν κοινό φίλο τους για τις σχέσεις, τονίζοντας τη σημασία της διασκέδασης και των χαλαρών γνωριμιών, χωρίς συναισθηματική επένδυση. «Προσπάθησε να βρεις τα πατήματά σου», είχε πει στον φίλο του.

Και τότε, η Kourtney Kardashian έστειλε ένα μήνυμα που έμοιαζε με την απάντηση στις συμβουλές του: «Γιατί δεν μου μαθαίνεις εμένα να βρίσκω τα πατήματά μου;». Ο Travis Barker περιέγραψε την αντίδρασή του: «Ω Θεέ μου». Η σκέψη ότι θα μπορούσε να χαλάσει κάτι τόσο σημαντικό τον φόβισε. «Σκέφτηκα, δεν μπορώ να το χαλάσω αυτό, δεν μπορώ να το χαλάσω αυτό».

Travis Barker Recalls the Text That Got Him and Wife Kourtney Kardashian Out of the Friend Zone: ‘I Was Scared’ https://t.co/Of6dUDN55h October 14, 2026

Μετά από 15 χρόνια φιλίας και στενότερης επαφής κατά τη διάρκεια των περιορισμών της πανδημίας COVID-19 το 2020, το ζευγάρι έγινε επίσημο στο Instagram το 2021. Ο γάμος τους ακολούθησε το 2022, με δύο τελετές στην Καλιφόρνια και την Ιταλία. Το 2023, ο Travis Barker και η Kourtney Kardashian καλωσόρισαν στον κόσμο τον γιο τους, Rocky Thirteen Barker.

Πρόσφατα, ο Travis Barker είχε αποκαλύψει ότι νοσηλεύτηκε για επέμβαση λόγω μούδιασμα στο χέρι, τον βραχίονα και τα δάχτυλά του, που οφειλόταν σε πίεση νεύρου στον αγκώνα του.

Διάβασε επίσης: