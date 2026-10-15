Celeb News 15.10.2026

Travis Barker: Πώς ένα μήνυμα της Kourtney Kardashian άλλαξε τη ζωή του για πάντα

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Ο ντράμερ των Blink-182 αποκάλυψε πώς ένα απροσδόκητο μήνυμα από την Kourtney Kardashian τους οδήγησε στον γάμο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ένα μήνυμα της Kourtney Kardashian το 2021 άλλαξε τη σχέση της με τον Travis Barker από φιλία σε κάτι βαθύτερο.
  • Η φιλία τους μετρούσε πάνω από μια δεκαετία, με αρχική επαφή μέσω της Kim Kardashian.
  • Ο Barker ένιωθε άνετα με την Kardashian ως φίλη λόγω των διαφορών τους.
  • Το μήνυμα της Kardashian, "Γιατί δεν μου μαθαίνεις εμένα να βρίσκω τα πατήματά μου;", ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη της σχέσης τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Barker, ο γνωστός ντράμερ του συγκροτήματος Blink-182, μοιράστηκε μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με την αρχή της σχέσης του με την Kourtney Kardashian. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, ένα μήνυμα που έλαβε από την Kardashian το 2021 ήταν η αφορμή που τους ώθησε από τη φιλία σε κάτι πολύ βαθύτερο, αλλάζοντας τη ζωή τους για πάντα.

Ένα ζευγάρι αγκαλιάζεται με πάθος, με τον άντρα να κρατάει την γυναίκα του, ενώ εκείνη φοράει γυαλιά ηλίου και κοιτάζει τον σύντροφό της.
https://www.instagram.com/travisbarker

Ο Travis Barker περιέγραψε πώς η φιλία του με την Kardashian χρονολογείται πάνω από μια δεκαετία, ενώ η αρχική του επαφή με την οικογένεια Kardashian έγινε μέσω της Kim Kardashian στις αρχές των 00s, όταν η Kim εργαζόταν ως βοηθός στυλίστριας για την Paris Hilton, τότε σύντροφο του Travis Barker. Μετά τη γνωριμία του με την Kim, ο Travis Barker έγινε φίλος με ολόκληρη την οικογένεια Kardashian, ειδικά αφού μετακόμισε κοντά τους στο Calabasas της Καλιφόρνια, έχοντας ήδη γνωρίσει κάποια επιτυχία με τους Blink-182.

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Ο ντράμερ, ο οποίος είναι καλυμμένος με τατουάζ, δήλωσε ότι αισθανόταν άνετα με την Kourtney ως φίλη ακριβώς επειδή ήταν τόσο διαφορετικοί. «Νομίζω ότι γι’ αυτό ένιωθα τόσο άνετα να είμαι φίλος της Kourtney, επειδή ήμασταν τόσο αντίθετοι», εξήγησε. «Σκεφτόμουν, «μπορώ να τη βρίσκω χαριτωμένη ή ελκυστική ή σπουδαία μητέρα» [η Kourtney είχε τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον Scott Disick] επειδή ήμασταν τόσο διαφορετικοί».

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker κάθονται μαζί σε εξωτερικό χώρο
https://www.instagram.com/travisbarker/

Ωστόσο, όλα άλλαξαν το 2021. Ο Travis Barker θυμάται ότι η Kourtney του έστειλε ένα «τρελό» μήνυμα, το οποίο τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η σχέση τους μπορούσε να εξελιχθεί πέρα από τη φιλία. «Ήμουν σαν, ‘τι;’ Έπρεπε να κοιτάξω το τηλέφωνό μου τέσσερις φορές. Σκέφτηκα, αποκλείεται! Είχα εγκαταλείψει κάθε σκέψη ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κάτι παραπάνω», ανέφερε.

Το μήνυμα που άλλαξε τα πάντα

Λίγο πριν λάβει το καθοριστικό μήνυμα, ο Travis Barker έδινε συμβουλές σε έναν κοινό φίλο τους για τις σχέσεις, τονίζοντας τη σημασία της διασκέδασης και των χαλαρών γνωριμιών, χωρίς συναισθηματική επένδυση. «Προσπάθησε να βρεις τα πατήματά σου», είχε πει στον φίλο του.

https://www.instagram.com/travisbarker
https://www.instagram.com/travisbarker

Και τότε, η Kourtney Kardashian έστειλε ένα μήνυμα που έμοιαζε με την απάντηση στις συμβουλές του: «Γιατί δεν μου μαθαίνεις εμένα να βρίσκω τα πατήματά μου;». Ο Travis Barker περιέγραψε την αντίδρασή του: «Ω Θεέ μου». Η σκέψη ότι θα μπορούσε να χαλάσει κάτι τόσο σημαντικό τον φόβισε. «Σκέφτηκα, δεν μπορώ να το χαλάσω αυτό, δεν μπορώ να το χαλάσω αυτό».

 

Μετά από 15 χρόνια φιλίας και στενότερης επαφής κατά τη διάρκεια των περιορισμών της πανδημίας COVID-19 το 2020, το ζευγάρι έγινε επίσημο στο Instagram το 2021. Ο γάμος τους ακολούθησε το 2022, με δύο τελετές στην Καλιφόρνια και την Ιταλία. Το 2023, ο Travis Barker και η Kourtney Kardashian καλωσόρισαν στον κόσμο τον γιο τους, Rocky Thirteen Barker.

Μια γυναίκα με μαύρο φόρεμα κάθεται σε έναν κόκκινο καναπέ, με αφίσες στον τοίχο πίσω της, σε μια σκηνή που θυμίζει κινηματογραφική αίθουσα.
https://www.instagram.com/kourtneykardash

Πρόσφατα, ο Travis Barker είχε αποκαλύψει ότι νοσηλεύτηκε για επέμβαση λόγω μούδιασμα στο χέρι, τον βραχίονα και τα δάχτυλά του, που οφειλόταν σε πίεση νεύρου στον αγκώνα του.

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