Celeb News 15.10.2026

Ο Ben Affleck για την Jennifer Lopez: «Είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»

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Ο Ben Affleck μιλά για την Jennifer Lopez και την εργατικότητά της, εξηγώντας τι έχει παρατηρήσει στην πορεία της στο Χόλιγουντ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Ben Affleck θαυμάζει τη σκληρή δουλειά και την επιμονή της Jennifer Lopez.
  • Τη χαρακτηρίζει πρωτοπόρο που ξεπέρασε εμπόδια και αμφισβητήσεις.
  • Η Lopez αξιοποίησε τα social media για να αποδείξει την αξία της.
  • Ο Affleck θεωρεί τη Lopez τον πιο σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο που έχει γνωρίσει.
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Ο Ben Affleck μιλά με θαυμασμό για την Jennifer Lopez και αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά, την επιμονή και τις επαγγελματικές επιλογές που τη βοήθησαν να χτίσει την καριέρα της. Παρά το γεγονός ότι ο γάμος τους έχει πλέον τελειώσει, ο ηθοποιός δεν διστάζει να εκφράσει δημόσια τον σεβασμό του για την πρώην σύζυγό του, τονίζοντας πως η πορεία της στο Χόλιγουντ δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε συνέντευξή του στο podcast The Moment with Jorge and Paola Ramos του δικτύου iHeartPodcasts και My Cultura Network, ο Affleck αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τη γνωριμία και τη συνεργασία του με τη Lopez, εξηγώντας πόσα έμαθε παρακολουθώντας την να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις της βιομηχανίας του θεάματος.

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Με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις του στο Variety, στις οποίες είχε εκφράσει τον μεγάλο σεβασμό του για την επαγγελματική πορεία της Lopez, ο ηθοποιός εξήγησε πως είναι δύσκολο να συνοψίσει όλα όσα έμαθε από εκείνη. Όπως είπε, η Jennifer Lopez κατάφερε να ξεπεράσει εμπόδια και αμφισβητήσεις, ακόμη και όταν οι συνθήκες έμοιαζαν να λειτουργούν εναντίον της.

«Για να καταλάβεις πραγματικά την Jennifer Lopez, πρέπει να καταλάβεις ότι είναι μια πρωτοπόρος. Έκανε πράγματα για τα οποία της έλεγαν ότι δεν είναι δυνατά ή ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη, βασιζόμενη στη δύναμη της θέλησής της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Jennifer Lopez ποζάρει με ένα εντυπωσιακό μαύρο δαντελωτό φόρεμα και γούνα, προκαλώντας αίσθηση.
https://www.instagram.com/jlo/

Ο Affleck στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο η τραγουδίστρια και ηθοποιός αξιοποίησε τα social media για να αποδείξει ότι υπάρχει κοινό που ενδιαφέρεται για τη δουλειά της, ακόμη κι όταν οι παραδοσιακοί μηχανισμοί της βιομηχανίας δεν της έδιναν τις ευκαιρίες που ήθελε. Κατά τη γνώμη του, η Lopez χρειάστηκε να ξεπεράσει περισσότερα εμπόδια από όσα αντιμετωπίζουν συνήθως άλλοι καλλιτέχνες, ενώ η επιτυχία της αποτελεί αποτέλεσμα επιμονής και προσωπικού ρίσκου.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα διπλά μέτρα και σταθμά που, όπως πιστεύει, εξακολουθούν να επηρεάζουν την κριτική που δέχεται η Lopez στην επαγγελματική της ζωή. Παρά τις επιτυχίες της, θεωρεί ότι συχνά αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη αυστηρότητα, ενώ η ίδια συνεχίζει να επενδύει στις ιδέες και στα σχέδιά της.

Ben Affleck
https://www.instagram.com/benaffleckkofficial

«Έχω τεράστιο σεβασμό για όσα έχει καταφέρει. Πάντα επέλεγε να πιστεύει στον εαυτό της, ακόμη κι όταν κανείς άλλος δεν το έκανε. Πήρε πραγματικά ρίσκα, επένδυσε δικά της χρήματα και έκανε όλα εκείνα που μας λένε ότι κάνουν οι σπουδαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες. Και τα έκανε με εντυπωσιακή επιτυχία», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Affleck έκανε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική παραδοχή για την εργατικότητα της πρώην συζύγου του. «Είναι πιθανότατα ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Νιώθω ότι δουλεύω κι εγώ πολύ σκληρά, αλλά όταν βρίσκομαι κοντά της, σκέφτομαι πάντα “Ουάου, αυτό είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό”», είπε.

Γυναίκα με μακριά γάντια και μαύρη δημιουργία Dolce & Gabbana στέκεται δίπλα σε σιντριβάνι, αποπνέοντας αέρα παλιάς Χόλιγουντ.
https://www.instagram.com/jlo/

Ο ίδιος πρόσθεσε πως έμαθε πολλά όχι μόνο από την Jennifer Lopez, αλλά και από την οικογένειά της και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, υπογραμμίζοντας ότι δεν εκπλήσσεται από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική της επιτυχία και πως της εύχεται να συνεχίσει να προοδεύει, καθώς, όπως τόνισε, το αξίζει από κάθε άποψη.

Η επαγγελματική τους σχέση μετά τον χωρισμό

Ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez είχαν συνδεθεί ερωτικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προτού διακόψουν τον αρραβώνα τους το 2004. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, επανασυνδέθηκαν και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022. Η Lopez κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά το τέλος του γάμου τους, οι δύο σταρ διατήρησαν επαγγελματικούς δεσμούς. Ο Affleck συμμετείχε ως παραγωγός στην ταινία «Kiss» of the «Spider Woman του 2025», μέσω της εταιρείας παραγωγής Artists Equity, την οποία έχει ιδρύσει μαζί με τον Matt Damon. Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2025, στηρίζοντας τη Lopez και τη νέα της δουλειά.

Ο ηθοποιός Ben Affleck σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πρόσφατες δηλώσεις του επιβεβαιώνουν ότι, ανεξάρτητα από την προσωπική τους ιστορία, εξακολουθεί να αναγνωρίζει την αφοσίωση και τη διαδρομή της στον χώρο του θεάματος. Για τον Affleck, η Jennifer Lopez παραμένει μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που κατάφερε να χαράξει τη δική της πορεία σε μια ιδιαίτερα απαιτητική βιομηχανία.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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BEN AFFLECK Jennifer Lopez
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