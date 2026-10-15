Το vintage lip balm της Dior που γίνεται το πιο cool αξεσουάρ του κινητού σου

Με μια ματιά Το Dior Médaillon είναι ένα lip balm που κολλάει στο κινητό, συνδυάζοντας περιποίηση και αξεσουάρ.

Η χρυσή, vintage θήκη του μοιάζει με κόσμημα και είναι εμπνευσμένη από την αισθητική του ροκοκό.

Το lip balm έχει γαλαζοροζ απόχρωση με glitter, προσφέρει ενυδάτωση και είναι ιδανικό για touch-ups.

Αποτελεί limited edition συλλεκτικό αντικείμενο που συνδυάζει πρακτικότητα, στιλ και πολυτέλεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις περάσει έστω και μία φορά πέντε λεπτά ψάχνοντας το lip balm σου στον πάτο της τσάντας ενώ είσαι ήδη έξω, η Dior μόλις σου έδωσε έναν πολύ καλό λόγο να αλλάξεις συνήθειες. Ο οίκος παρουσιάζει ένα νέο beauty accessory που συνδυάζει την περιποίηση των χειλιών με ένα από τα πιο απαραίτητα αντικείμενα της καθημερινότητάς σου, το κινητό σου. Και ναι, μιλάμε για ένα lip balm που μπορείς να κολλήσεις στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σου.

Το Dior Médaillon είναι μέρος της γιορτινής συλλογής Cinnamon Glaze και έρχεται να αποδείξει ότι ακόμη και το πιο απλό προϊόν ομορφιάς μπορεί να γίνει statement αξεσουάρ. Με μια χρυσή θήκη που θυμίζει κόσμημα, λαμπερή απόχρωση και ένα design που δύσκολα περνά απαρατήρητο, είναι το beauty item που δεν χρειάζεται να ψάχνεις στην τσάντα σου, αφού θα βρίσκεται κυριολεκτικά στο χέρι σου. Αν το κινητό σου έχει ήδη γίνει προέκταση του εαυτού σου, τώρα μπορεί να γίνει και το προσωπικό σου mini beauty kit.

Διάβασε επίσης: «Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

Ξέχνα για λίγο τα συνηθισμένα lip balms που χάνονται ανάμεσα σε κλειδιά, ακουστικά και αποδείξεις. Το Dior Médaillon έρχεται με ειδική αυτοκόλλητη επιφάνεια, ώστε να το προσαρμόζεις στο πίσω μέρος του κινητού σου και να το έχεις πάντα διαθέσιμο για ένα γρήγορο touch-up. Με άλλα λόγια, το «πού είναι το lip balm μου;» μπορεί να γίνει επιτέλους ερώτηση του παρελθόντος.

Και επειδή για τη Gen Z το design μετράει όσο και η πρακτικότητα, η Dior φρόντισε η θήκη να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό gadget. Η χρυσή επιφάνεια, οι ανάγλυφες λεπτομέρειες, ο περίτεχνος φιόγκος και η υπογραφή του οίκου δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θυμίζει μικρό vintage κόσμημα. Η έμπνευση έρχεται από τα σαλόνια Dior του 18ου αιώνα και την αισθητική του ροκοκό, σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή που χωράει στην παλάμη σου.

Glitter στα χείλη και party girl energy

Στο εσωτερικό της θήκης κρύβεται ένα lip balm σε γαλαζοροζ απόχρωση με έντονη glitter λάμψη. Είναι ακριβώς το είδος του προϊόντος που ταιριάζει στην περίοδο των πάρτι, όταν θέλεις το μακιγιάζ σου να έχει λίγη περισσότερη ένταση, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεσαι μια ολόκληρη διαδικασία για να το ανανεώσεις.



Η κρεμώδης υφή του υπόσχεται έως και 24 ώρες ενυδάτωσης και άνεσης, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί με τα δάχτυλα ή με πινέλο. Έτσι, είτε ετοιμάζεσαι για μια βραδινή έξοδο είτε βρίσκεσαι ήδη στον δρόμο για το επόμενο ραντεβού σου, το lip balm είναι έτοιμο για χρήση χωρίς να χρειάζεται να ανοίξεις ολόκληρη την τσάντα σου.

Το beauty gadget που θέλεις να δείξεις

Η Dior ξέρει ότι πλέον ένα προϊόν ομορφιάς δεν χρειάζεται απλώς να κάνει καλά τη δουλειά του. Πρέπει να έχει χαρακτήρα, να ξεχωρίζει και, ιδανικά, να δείχνει τόσο ωραίο ώστε να θέλεις να το έχεις συνεχώς μαζί σου. Το Médaillon συνδυάζει αυτή τη λογική με την τάση των phone accessories, μετατρέποντας ένα χρηστικό αντικείμενο σε κομμάτι του προσωπικού σου στιλ.

Ως limited edition δημιουργία της συλλογής Cinnamon Glaze, έχει όλα τα στοιχεία ενός beauty item που μπορεί να τραβήξει την προσοχή όσων αγαπούν τα συλλεκτικά προϊόντα και τις μικρές πολυτέλειες. Και ας είμαστε ειλικρινείς, όταν ένα lip balm είναι ταυτόχρονα προϊόν περιποίησης, κόσμημα για το κινητό και αφορμή για να μην ψάχνεις ξανά στον πάτο της τσάντας σου, το καταλαβαίνεις γιατί γίνεται αμέσως το talk of the group chat.

Κεντρική Εικόνα:@alana__jordan

Διάβασε επίσης: