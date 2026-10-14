Beauty 14.10.2026

Το Rhode Glazing Milk έχει ελληνικό αντίπαλο και το TikTok το ανακάλυψε

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Το αγαπημένο essence της Hailey Bieber έχει αποκτήσει μια ελληνική εναλλακτική που συζητιέται ήδη από beauty creators
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το TikTok ανακάλυψε ένα ελληνικό αντίστοιχο του Rhode Glazing Milk.
  • Το KORRES Smart Yoghurt Super Serum συγκρίνεται με το Rhode Glazing Milk για την υφή και το αποτέλεσμα.
  • Και τα δύο προϊόντα προσφέρουν ενυδάτωση, λάμψη και ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού.
  • Το ελληνικό προϊόν περιέχει γιαούρτι, βρώμη, πρεβιοτικά και προβιοτικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ακόμη ένα skincare dupe κάνει τον γύρο του TikTok και αυτή τη φορά έχει ελληνική υπογραφή. Το Rhode Glazing Milk της Hailey Bieber, το viral essence που έχει γίνει αγαπημένο βήμα στη ρουτίνα περιποίησης όσων λατρεύουν το glazed skin, φαίνεται πως βρήκε μια ελληνική εναλλακτική στο KORRES Smart Yoghurt Super Serum με Προβιοτικά.

rhode_hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Το Rhode Glazing Milk ξεχωρίζει για τη γαλακτώδη υφή του, την ενυδάτωση και τη λάμψη που αφήνει στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού. Είναι το προϊόν που προετοιμάζει το δέρμα για τα επόμενα βήματα της skincare routine, χαρίζοντας αυτή την juicy, υγιή όψη που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των beauty trends.

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Το ελληνικό προϊόν που συζητά το TikTok

Σύμφωνα με beauty creators που συγκρίνουν τα δύο προϊόντα στα social media, το KORRES Smart Yoghurt Super Serum παρουσιάζει ομοιότητες με το Rhode ως προς την υφή και το αποτέλεσμα στην επιδερμίδα. Η γαλακτώδης αίσθηση και η έμφαση στην ενυδάτωση είναι τα στοιχεία που έχουν πυροδοτήσει τη συζήτηση γύρω από το πιθανό dupe.

@efiili Dupeeee 🤫🫣 #rhode #rhodeglazingmilkdupe #rhodeglazingmilk #rhodedupe #korresyoghurt ♬ THIS AND THIS DUPES – Sean Anthony


Η διαφορά βρίσκεται στη σύνθεσή του, με το ελληνικό γιαούρτι, τη βρώμη και τα πρεβιοτικά και προβιοτικά συστατικά να πρωταγωνιστούν. Η Smart Yoghurt Technology της KORRES έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την ισορροπία του μικροβιώματος και τον επιδερμικό φραγμό, ενώ το προϊόν στοχεύει παράλληλα στην καταπράυνση και την ενυδάτωση.

https://www.instagram.com/korres.athens/
https://www.instagram.com/korres.athens/

Φυσικά, το dupe δεν σημαίνει απαραίτητα ταυτόσημη σύνθεση ή ίδιο αποτέλεσμα σε κάθε επιδερμίδα. Ωστόσο, σε μια εποχή που το TikTok καθορίζει όλο και περισσότερο τις skincare ανακαλύψεις μας, έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε ελληνικά brands να μπαίνουν στη συζήτηση για προϊόντα που έχουν αποκτήσει cult status διεθνώς.

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Hailey Bieber KORRES Smart Yoghurt Super Serum Rhode Glazing Milk TikTok
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