Διατροφή 14.10.2026

Kim Kardashian: Οι 3 πιο αλλόκοτες διατροφικές συνήθειές της που δεν γνώριζες

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Η συνήθεια της να επιβάλλει εξαιρετικά συγκεκριμένους και παράξενους κανόνες στο πιάτο της αποκαλύπτει την ανάγκη της για απόλυτο έλεγχο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian βάζει το γάλα και το μπολ στην κατάψυξη για να δημιουργηθεί πάγος πριν φάει τα δημητριακά.
  • Απαιτεί τα chicken McNuggets από τα McDonald's να είναι πολύ καυτά και τα βουτάει σε honey mustard σάλτσα.
  • Ακολουθεί plant-based διατροφή χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά, αλλά κάνει εξαιρέσεις για churros.
  • Η Kim Kardashian έχει αυστηρούς κανόνες για τις θερμοκρασίες των τροφών, όπως οι παγωμένα δημητριακά και οι κρύες σούπες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν φέρνεις στο μυαλό σου την Kim Kardashian, η εικόνα που σχηματίζεται αυτόματα είναι αυτή της απόλυτης τελειότητας: αψεγάδιαστα makeup looks, πανάκριβες haute couture δημιουργίες, εξαντλητικές προπονήσεις με προσωπικούς γυμναστές και μια καθημερινότητα που μοιάζει σκηνοθετημένη στην εντέλεια μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Πίσω όμως από τα φίλτρα του Instagram, τις κάμερες των ριάλιτι και την αυτοκρατορία εκατομμυρίων που έχει χτίσει, η διασημότερη A-lister του πλανήτη κρύβει μερικές από τις πιο αλλόκοτες, εμμονικές και παράξενες διατροφικές συνήθειες που θα μπορούσες να φανταστείς.

Η Kim Kardashian ποζάρει με εντυπωσιακό φόρεμα μπροστά από έναν πέτρινο τοίχο, προμοτάροντας την 8η σεζόν των Kardashians.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Παρότι η ίδια δηλώνει κατά βάση plant-based και προσέχει αυστηρά τη σιλουέτα της, οι κανόνες που επιβάλλει στον τρόπο που καταναλώνει το φαγητό της -αλλά και τα εξαιρετικά συγκεκριμένα guilty pleasures στα οποία υποκύπτει- αποδεικνύουν ότι η τελειομανία της ξεπερνά κάθε όριο. Αν νόμιζες ότι το να τρώει κανείς ένα μπολ δημητριακά ή ένα γρήγορο σνακ είναι μια απλή, καθημερινή διαδικασία, η Kim είναι εδώ για να σου αποδείξει ότι ακόμα και η πιο μικρή μπουκιά μπορεί να μετατραπεί σε μια αληθινή ιεροτελεστία εκκεντρικότητας.

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https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

1. Η εμμονή με τα παγωμένα δημητριακά στην κατάψυξη και οι ακραίες θερμοκρασίες

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες διατροφικές μανίες της Kim Kardashian, που προκάλεσε πανικό στα social media μόλις την αποκάλυψε, είναι ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνει τα δημητριακά της. Η Kim μισεί θανάσιμα το γάλα σε θερμοκρασία δωματίου ή ακόμα και απλώς δροσερό από το ψυγείο. Για να απολαύσει το πρωινό της, βάζει το γάλα μαζί με το μπολ στην κατάψυξη για αρκετή ώρα, ώστε να δημιουργηθεί μια λεπτή στρώση πάγου στην επιφάνεια πριν προσθέσει τα δημητριακά. Η ίδια εμμονή με τις θερμοκρασίες εμφανίζεται και στις σούπες, τις οποίες αρνείται να δοκιμάσει αν δεν κρυώσουν σχεδόν εντελώς, αποδεικνύοντας ότι η σχέση της με τις υφές και τη θερμότητα των τροφών είναι απόλυτα αυστηρή.

Η Kim Kardashian με ένα ροζ ρούχο και ένα λουλούδι στο αυτί, σε σκηνή από το trailer του «The Kardashians».
https://www.instagram.com/kimkardashian/

2. Η μαθηματική ιεροτελεστία στα McDonald’s και τα καυτά chicken McNuggets

Παρά το γεγονός ότι διατηρεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σώματα στη showbiz, η Kim δεν έχει κρύψει ποτέ την τεράστια αδυναμία της στα γρήγορα φαγητά, με τα McDonald’s να κατέχουν την πρώτη θέση στην καρδιά της. Ωστόσο, ακόμα και σε ένα drive thru, η συμπεριφορά της παραμένει απόλυτα συστηματική. Όταν αποφασίζει να κάνει cheat day, η παραγγελία της περιλαμβάνει πάντα μια μικρή μερίδα τηγανητές πατάτες, ένα cheeseburger -από το οποίο τρώει αυστηρά μόνο τις μισές δαγκωματιές- και μια μερίδα chicken McNuggets. Το αλλόκοτο σημείο είναι ότι απαιτεί τα McNuggets να είναι τόσο καυτά που να μην μπορεί να τα αγγίξει με γυμνά χέρια, ενώ πρέπει πάντα να τα βουτάει σε honey mustard σάλτσα, συνδυάζοντας το γλυκό με το αλμυρό με έναν πολύ συγκεκριμένο, σχεδόν μαθηματικό τρόπο.

Η Kim Kardashian παρουσιάζει το νέο της energy drink με ροζ κουτάκι και καλαμάκι.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

3. Η απόλυτη απαγόρευση της γλουτένης, το plant-based πλάνο και τα κρυφά churros

Στην καθημερινή της ζωή, η Kim ακολουθεί μια αυστηρή clean eating διατροφή, έχοντας αφαιρέσει σχεδόν πλήρως τη γλουτένη και τα γαλακτοκομικά από το πλάνο της για να διατηρεί το δέρμα της καθαρό και τα επίπεδα ενέργειάς της υψηλά. Παράλληλα, έχει μετατρέψει την κουζίνα της σε έναν παράδεισο plant-based επιλογών, απαγορεύοντας τα επεξεργασμένα κρέατα από το καθημερινό της μενού. Όταν όμως ταξιδεύει στο Παρίσι ή επισκέπτεται θεματικά πάρκα, οι κανόνες αυτοί καταρρέουν για χάρη μιας και μόνο μεγάλης της αδυναμίας: των φρέσκων, ζεστών churros πασπαλισμένων με άφθονη ζάχαρη και κανέλα. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στην απόλυτη διατροφική πειθαρχία και τις στιγμές που αφήνεται χωρίς καμία ενοχή, είναι που κάνει την Kim Kardashian τόσο εθιστική στο κοινό, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και η μεγαλύτερη A-list σταρ του πλανήτη χρειάζεται τις δικές της μικρές, λιπαρές αποδράσεις.

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Kim Kardashian διατροφή
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