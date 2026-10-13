Θα πλήρωνες για να γίνεις TikToker; Τα πανεπιστήμια λένε «ναι»

Με μια ματιά Πανεπιστήμια στη Βρετανία και τις ΗΠΑ προσφέρουν προγράμματα σπουδών στο content creation, εστιάζοντας σε marketing, brand development και monetization.

Τα τριετή προγράμματα κοστίζουν χιλιάδες λίρες, εγείροντας ερωτήματα για την αξία τους έναντι της αυτόνομης μάθησης.

Η εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών ευκαιριών πέρα από την απλή δημιουργία περιεχομένου.

Η επιτυχία ως creator εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση να αποτελεί ένα πιθανό, αλλά όχι απαραίτητο, εργαλείο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το να γίνεις content creator να γίνει κανονική πανεπιστημιακή σπουδή; Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε με ένα χόμπι που μπορούσε να εξελιχθεί σε επάγγελμα, αρχίζει πλέον να αποκτά τη δική του θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμια στη Βρετανία και τις ΗΠΑ δημιουργούν προγράμματα σπουδών γύρω από το content creation, επιχειρώντας να προετοιμάσουν τους φοιτητές για μια αγορά που αλλάζει διαρκώς και προσφέρει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το αντικείμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο πώς θα τραβήξεις ένα πετυχημένο TikTok ή θα κάνεις ένα βίντεο να γίνει viral. Οι σπουδές επικεντρώνονται επίσης στο influencer marketing, στην ανάπτυξη προσωπικού brand, στην ανάλυση δεδομένων, στις συνεργασίες με εταιρείες και στη δημιουργία εσόδων από το περιεχόμενο. Με λίγα λόγια, ο στόχος είναι να μετατρέψουν τη δημιουργικότητα σε μια οργανωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, με επιχειρηματική στρατηγική και συγκεκριμένες δεξιότητες.

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Η νέα αυτή τάση δείχνει πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα social media και τα επαγγέλματα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτά. Για κάποιους, ένα πτυχίο στο content creation μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον εφόδιο για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Για άλλους, όμως, γεννά ένα εύλογο ερώτημα: αξίζει να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ για να μάθεις κάτι που μπορείς να ξεκινήσεις μόνος σου, έχοντας απλώς ένα smartphone και μια καλή ιδέα;

Πόσο κοστίζει να σπουδάσεις content creation;

Το Πανεπιστήμιο Nottingham Trent στη Βρετανία βρίσκεται ανάμεσα στα ιδρύματα που έχουν εντάξει το content creation στα προγράμματά τους, ξεκινώντας τη σχετική πρωτοβουλία το 2022. Αντίστοιχες σπουδές προσφέρει και το Πανεπιστήμιο του Brighton, ενώ στις ΗΠΑ υπάρχει σχετικό πρόγραμμα στο Arizona State University.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο σχετικό δημοσίευμα του BBC, τα τριετή προγράμματα στα δύο βρετανικά πανεπιστήμια κοστίζουν 9.790 λίρες ετησίως για φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό ποσό των διδάκτρων φτάνει, επομένως, σχεδόν τις 30.000 λίρες για ολόκληρη τη διάρκεια των σπουδών. Στην Αριζόνα, το ετήσιο κόστος για τους κατοίκους της πολιτείας ανέρχεται σε 14.724 δολάρια.

Και κάπου εδώ αρχίζει η συζήτηση. Όταν το περιεχόμενο στα social media μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό και οι γνώσεις για τις πλατφόρμες είναι διαθέσιμες online, πόσο απαραίτητη είναι μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση; Η απάντηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θέλει να πετύχει κάποιος και αν αναζητά μια ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση ή προτιμά να μάθει μέσα από την προσωπική του εμπειρία.

Από τα views και τα likes σε μια κανονική επιχείρηση

Για την 21χρονη Destiny McGowan, που αποφοίτησε από το πρόγραμμα του Nottingham Trent τον Ιούλιο, η μεγαλύτερη αξία των σπουδών δεν ήταν απλώς η εξοικείωση με το TikTok. Όπως εξήγησε στο BBC, την ενδιέφερε κυρίως να αποκτήσει επιχειρηματικές δεξιότητες και να κατανοήσει πώς μπορεί να μετατρέψει τη δημιουργικότητά της σε πηγή εισοδήματος.

Η ίδια έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιεί τις γνώσεις της στην πράξη. Εκτός από τις αναρτήσεις μόδας στους προσωπικούς της λογαριασμούς, δημιουργεί βίντεο για άλλους και εργάζεται ως παρουσιάστρια σε πωλήσεις μέσω TikTok Live. Η πορεία της δείχνει ότι η οικονομία των creators δεν αφορά αποκλειστικά όσους θέλουν να γίνουν διάσημοι, αλλά και όσους αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες πίσω από την κάμερα.

Από την άλλη πλευρά, η Βρετανίδα creator Knightenator, η οποία δραστηριοποιείται στο gaming και στα ταξίδια από το 2015, θεωρεί ότι ένα τέτοιο πτυχίο δεν είναι απαραίτητο για όλους. Με κοινό δεκάδων χιλιάδων ακολούθων στο Twitch και περισσότερους από 100.000 στο TikTok, έχει καταφέρει να ζει από το περιεχόμενό της, με τις συνεργασίες με brands να αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων. Η δική της προσέγγιση είναι πως η παρατήρηση επιτυχημένων δημιουργών, ο πειραματισμός και η συστηματική ενασχόληση μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση χωρίς το κόστος ενός πανεπιστημιακού προγράμματος.

Η creator economy αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Η ανάπτυξη της creator economy εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί τα πανεπιστήμια αρχίζουν να επενδύουν σε αυτόν τον τομέα. Οι δημιουργοί περιεχομένου έχουν εξελιχθεί σε σημαντικούς συνεργάτες για τις εταιρείες, ενώ το influencer marketing, το live shopping και το social commerce δημιουργούν νέες ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα του BBC, η συνεισφορά των δημιουργών του YouTube στη βρετανική οικονομία εκτιμάται σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια λίρες. Παράλληλα, έρευνα του 2024 στις ΗΠΑ έδειξε ότι περίπου ένας στους τρεις νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών θα ήθελε να γίνει influencer. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την απήχηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού μοντέλου, αλλά και τις δυνατότητες που ανοίγονται γύρω από αυτό.

Η εκπαίδευση, επομένως, δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους ονειρεύονται εκατομμύρια followers. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε διαφημιστικές εταιρείες, τμήματα marketing, agencies, ομάδες παραγωγής περιεχομένου ή ως freelancers, αναλαμβάνοντας καμπάνιες και στρατηγικές για brands. Η δημιουργία περιεχομένου αποτελεί πλέον μόνο ένα κομμάτι μιας ευρύτερης επαγγελματικής πραγματικότητας, στην οποία η δημιουργικότητα συνδυάζεται με την ανάλυση και την επιχειρηματική σκέψη.

Μπορεί ένα πτυχίο να σε κάνει viral;

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της συζήτησης. Μια οργανωμένη εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει κάποιον να κατανοήσει καλύτερα τους αλγορίθμους, να σχεδιάσει μια καμπάνια, να μελετήσει τα στατιστικά του και να διαχειριστεί τις συνεργασίες του. Δεν μπορεί, όμως, να εγγυηθεί ότι το επόμενο βίντεό του θα συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές ή ότι θα αποκτήσει ένα πιστό κοινό.

Η Jacky Gurr, υπεύθυνη του προγράμματος content creation στο Nottingham Trent University, επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της επιτυχίας ενός influencer εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορούν να διδαχθούν, όπως η τύχη και η προσωπικότητα. Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζει καλά όποιος έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει περιεχόμενο: ακόμη και μια προσεγμένη ιδέα δεν έχει πάντα την απήχηση που περιμένεις.

Το βασικό στοίχημα, λοιπόν, δεν είναι αν ένα πτυχίο μπορεί να σε κάνει διάσημο στο TikTok. Είναι αν οι γνώσεις, οι επαγγελματικές επαφές και η πρακτική εξάσκηση που προσφέρει αξίζουν το κόστος του. Για όσους θέλουν να χτίσουν μια μακροχρόνια καριέρα στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας, οι σπουδές μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο. Για όσους θέλουν απλώς να ξεκινήσουν να ανεβάζουν βίντεο, ένα κινητό, δημιουργικές ιδέες και διάθεση για πειραματισμό μπορεί να είναι αρκετά για το πρώτο βήμα.

Το σίγουρο είναι πως η εποχή που το content creation αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά ως χόμπι φαίνεται να απομακρύνεται. Το αν χρειάζεται τελικά πτυχίο για να πετύχεις στον χώρο παραμένει ανοιχτό ερώτημα και μάλλον δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλους.

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