Ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης μοιράστηκε τη δική του διαδρομή με τη ΔΕΠΥ και έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα για τη συμπερίληψη και την αποδοχή της διαφορετικότητας

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ στα 40, βιώνοντας ανακούφιση και θυμό.

Η ΔΕΠΥ είναι εξήγηση για δυσκολίες, όχι δικαιολογία για συμπεριφορές.

Τα κορίτσια με ΔΕΠΥ συχνά υποδιαγιγνώσκονται λόγω κοινωνικών προσδοκιών.

Η συμπερίληψη απαιτεί προσαρμογή εργασιακών και κοινωνικών περιβαλλόντων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πώς είναι να μεγαλώνεις πιστεύοντας ότι είσαι αφηρημένος, ότι δεν προσπαθείς αρκετά ή ότι απλώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις όπως οι υπόλοιποι; Και τι αλλάζει όταν, μετά από χρόνια ενοχών και αμφισβήτησης του εαυτού σου, καταλαβαίνεις ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι και αντιδράς έχει μια εξήγηση; Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου επεισοδίου του vidcast «Inclusive Talks», με καλεσμένο τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Ταχτσίδη, ο οποίος μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία από τη διάγνωση με ΔΕΠΥ στην ηλικία των 40 ετών.

Στη συζήτησή του με την Κατερίνα Ψύχα, ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης μιλά ανοιχτά για όσα αναθεώρησε όταν έμαθε τι πραγματικά του συμβαίνει, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας χωρίς διάγνωση, αλλά και για το πώς η νευροδιαφορετικότητα επηρεάζει την εργασία, τις φιλίες και τις προσωπικές σχέσεις. Δεν περιορίζεται, όμως, στην περιγραφή της δικής του διαδρομής. Με αφορμή την εμπειρία του, ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για τα στερεότυπα γύρω από τη ΔΕΠΥ, την υποδιάγνωση στα κορίτσια και την ανάγκη να δημιουργούμε περιβάλλοντα που χωρούν περισσότερους τρόπους σκέψης και λειτουργίας.

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Ανάμεσα στις πιο δυνατές στιγμές της συνέντευξης βρίσκεται η περιγραφή των δύο συναισθημάτων που κυριάρχησαν όταν έλαβε τη διάγνωση: της ανακούφισης, επειδή όσα ένιωθε απέκτησαν επιτέλους όνομα, αλλά και του θυμού για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς να έχει τα κατάλληλα εργαλεία και τη γνώση που θα τον βοηθούσαν να καταλάβει τον εαυτό του. Γιατί, όπως εξηγεί, η ΔΕΠΥ δεν αποτελεί δικαιολογία για κάθε συμπεριφορά, αλλά μια εξήγηση που μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς καλύτερα τις προκλήσεις σου.

Κωνσταντίνος Ταχτσίδης: «Στα 40 μου ένιωσα ανακούφιση, αλλά ταυτόχρονα και θυμό»

Όταν η Κατερίνα Ψύχα τον ρωτά τι σκέφτηκε πρώτο μετά τη διάγνωση, ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης περιγράφει 2 έντονα συναισθήματα: την ανακούφιση και τον θυμό. Από τη μία, ένιωσε πως επιτέλους μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε μέσα του. Από την άλλη, σκέφτηκε όλα εκείνα τα χρόνια κατά τα οποία προσπαθούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινότητας χωρίς να γνωρίζει γιατί ορισμένα πράγματα τού ήταν τόσο δύσκολα.

Όπως εξηγεί, μεγάλωσε ακούγοντας σχόλια όπως «είσαι αφηρημένος», «δεν προσπαθείς αρκετά» ή «αν ήθελες, θα μπορούσες να συγκεντρωθείς». Φράσεις που μπορεί να ακούγονται συνηθισμένες, όμως όταν επαναλαμβάνονται σε ένα παιδί, ενδέχεται να επηρεάσουν βαθιά την εικόνα που σχηματίζει για τον εαυτό του.

Μάλιστα, ο ίδιος θυμάται ιδιαίτερα τη φράση «αν προσπαθούσες λίγο να συγκεντρωθείς», καθώς για χρόνια ένιωθε ότι οι δυσκολίες του αποτελούσαν προσωπικό του ελάττωμα. Η διάγνωση τον βοήθησε να δει διαφορετικά συμπεριφορές που μέχρι τότε αντιμετώπιζε ως αδυναμίες του χαρακτήρα του.

Γιατί τα κορίτσια με ΔΕΠΥ συχνά παραμένουν αδιάγνωστα

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που συζητούνται στο νέο επεισόδιο των «Inclusive Talks» είναι η υποδιάγνωση της ΔΕΠΥ στα κορίτσια. Ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης, ο οποίος είναι πατέρας δύο κοριτσιών που διαγνώστηκαν με ΔΕΠΥ σε μικρή ηλικία, εξηγεί ότι οι κοινωνικές προσδοκίες γύρω από τη συμπεριφορά των αγοριών και των κοριτσιών μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά της νευροδιαφορετικότητας.

Όπως επισημαίνει, από τα κορίτσια συχνά αναμένεται να είναι πιο ήσυχα, να μην εκφράζονται έντονα και να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς. Αντίθετα, συμπεριφορές όπως η παρορμητικότητα ή η έντονη κινητικότητα μπορεί να γίνονται πιο εύκολα αποδεκτές όταν προέρχονται από αγόρια.

Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η κοινωνική αντίληψη λειτουργεί ως επιπλέον εμπόδιο για τα κορίτσια με ΔΕΠΥ, τα οποία μπορεί να εσωτερικεύουν την υπερκινητικότητά τους και να μεγαλώνουν χωρίς να αναγνωρίζουν τι πραγματικά τους συμβαίνει. Έτσι, η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να περνούν χρόνια προσπαθώντας να ανταποκριθούν σε προσδοκίες που δεν λαμβάνουν υπόψη τον δικό τους τρόπο λειτουργίας.

Η ΔΕΠΥ στην εργασία και το «σύνδρομο του απατεώνα»

Η συζήτηση περνά και στον επαγγελματικό χώρο, όπου τα άτομα με ΔΕΠΥ συχνά καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε αυστηρά πλαίσια, τα οποία δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στις ανάγκες τους. Ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης εξηγεί ότι ένα παραδοσιακό εργασιακό περιβάλλον, με άκαμπτα ωράρια, συνεχείς περιορισμούς και συγκεκριμένες απαιτήσεις συγκέντρωσης, μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες σε έναν νευροδιαφορετικό εργαζόμενο.

Παράλληλα, αναφέρεται στο Impostor Syndrome, γνωστό και ως «σύνδρομο του απατεώνα», περιγράφοντας το αίσθημα ότι, ακόμη κι όταν έχεις καταφέρει σημαντικά πράγματα, κάποια στιγμή οι άλλοι θα καταλάβουν ότι δεν τα αξίζεις πραγματικά. Όπως εξηγεί, η διαρκής κριτική που μπορεί να δέχεται ένα παιδί με ΔΕΠΥ μεγαλώνοντας ενδέχεται να το ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθηση και την επαγγελματική του πορεία.

Για τον ίδιο, η λύση δεν βρίσκεται στο να προσπαθούν όλοι να χωρέσουν στο ίδιο εργασιακό μοντέλο. Αντίθετα, οι εργοδότες χρειάζεται να δημιουργούν συνθήκες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Όπως τονίζει, τα άτομα με νευροδιαφορετικότητα μπορούν να έχουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης, να αναγνωρίζουν μοτίβα και να προσεγγίζουν τα προβλήματα με δημιουργικότητα. Το ζητούμενο είναι να τους δοθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να μπορέσουν να αποδώσουν.

«Η ΔΕΠΥ δεν είναι δικαιολογία, είναι εξήγηση»

Σε ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία της συνέντευξης, ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης ξεκαθαρίζει ότι η διάγνωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για κάθε συμπεριφορά. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «η ΔΕΠΥ δεν είναι δικαιολογία, είναι εξήγηση». Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά δεν σημαίνει ότι οι γύρω του οφείλουν να αποδέχονται τα πάντα χωρίς όρια, αλλά ούτε και ότι ο ίδιος δεν έχει ευθύνη να διαχειρίζεται τις δυσκολίες του.

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του στην τάση να παρουσιάζεται η ΔΕΠΥ αποκλειστικά ως μια «υπερδύναμη». Αναγνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η υπερσυγκέντρωση (hyperfocus), μπορούν να λειτουργήσουν θετικά όταν αξιοποιούνται κατάλληλα. Ωστόσο, δεν θεωρεί σωστό να εξιδανικεύεται μια εμπειρία που συνοδεύεται και από πραγματικές δυσκολίες.

Η ουσία, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην κατανόηση και τη διαχείριση της νευροδιαφορετικότητας, χωρίς να αγνοούνται ούτε οι προκλήσεις ούτε οι δυνατότητες που μπορεί να έχει κάθε άνθρωπος.

«Δεν ένιωσα ποτέ ότι ανήκω»

Προς το τέλος της συζήτησης, η Κατερίνα Ψύχα τού θέτει μία ερώτηση που τον καλεί να μιλήσει πέρα από τη διάγνωση και την επαγγελματική του ιδιότητα: πότε ένιωσε πραγματικά ότι ανήκει κάπου;

Η απάντησή του είναι ιδιαίτερα προσωπική. Ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης παραδέχεται ότι δεν ένιωσε ποτέ πως ανήκει πραγματικά σε κάποιο περιβάλλον, καθώς από μικρός προσπαθούσε να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που δεν ήταν απαραίτητα φτιαγμένος για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Περιγράφει, μάλιστα, πώς τα άτομα με ΔΕΠΥ μπορεί να μαθαίνουν να παρατηρούν διαρκώς τους γύρω τους, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν ώστε να γίνουν αποδεκτά.

Όπως εξηγεί, η αίσθηση του ανήκειν ήρθε όταν γνώρισε ανθρώπους με παρόμοιες εμπειρίες. Στο σημείο αυτό αναφέρεται και στην ADHD Hellas, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δουλειά που κάνει για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ατόμων με ΔΕΠΥ.

Το νέο επεισόδιο του «Inclusive Talks» υπενθυμίζει ότι η συμπερίληψη δεν αφορά μόνο την αποδοχή της διαφορετικότητας σε θεωρητικό επίπεδο. Αφορά τις καθημερινές μας σχέσεις, τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά, τα εργασιακά περιβάλλοντα που δημιουργούμε και, κυρίως, την προθυμία μας να ακούσουμε ανθρώπους των οποίων η εμπειρία μπορεί να διαφέρει από τη δική μας.

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