Με μια ματιά Η ετικέτα «Ανάλωση έως» αφορά την ασφάλεια ευπαθών τροφίμων και μετά την ημερομηνία μπορεί να γίνουν επικίνδυνα.

Η ετικέτα «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» αφορά την ποιότητα και τα τρόφιμα παραμένουν ασφαλή μετά την ημερομηνία, αν αποθηκευτούν σωστά.

Ωμό κρέας, κιμάς, πουλερικά, θαλασσινά, μαλακά τυριά και ανοιγμένα αλλαντικά δεν πρέπει να καταναλώνονται μετά την ημερομηνία «Ανάλωση έως».

Η σωστή συντήρηση (θερμοκρασία, άθικτη συσκευασία) και ο έλεγχος όψης, οσμής και γεύσης είναι κρίσιμοι για την ασφάλεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σου έχει τύχει να ετοιμάζεις πρωινό ή βραδινό, να πιάνεις ένα προϊόν από το ντουλάπι ή το ψυγείο και να συνειδητοποιείς ότι η ημερομηνία στη συσκευασία έγραφε χθες; Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στην επιθυμία να μην πετάς φαγητό χωρίς λόγο και στον φόβο μήπως χαλάσεις το στομάχι σου, γεννιέται πάντα η ίδια ερώτηση: αν ένα τρόφιμο έχει λήξει μόλις μία ημέρα, μπορείς να το φας ή πρέπει να φύγει κατευθείαν στα σκουπίδια;

Η απάντηση δεν είναι ένα απλό «ναι» ή «όχι» για όλα τα τρόφιμα, επειδή οι ετικέτες πάνω στις συσκευασίες δεν έχουν όλες την ίδια σημασία ούτε όλα τα προϊόντα αλλοιώνονται με τον ίδιο ρυθμό. Άλλο πράγμα είναι ένα πακέτο ξηρά ζυμαρικά ή ένα βάζο μέλι που πέρασε κατά 24 ώρες την προτεινόμενη ημερομηνία και εντελώς άλλο ένα φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκο ψάρι ή κομμένα αλλαντικά.

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Για να ξέρεις πότε μπορείς να κινηθείς με ασφάλεια και πότε δεν αξίζει να πάρεις κανένα ρίσκο, συγκεντρώσαμε όσα χρειάζεται να ελέγχεις κάθε φορά. Δες τι καθορίζει αν ένα τρόφιμο που πέρασε κατά μία μέρα την ημερομηνία του είναι ακόμα ασφαλές.

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «Ανάλωση έως» και το «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις στη συσκευασία είναι η ακριβής διατύπωση. Η ένδειξη «Ανάλωση έως» αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, μπαίνει σε πολύ ευπαθή προϊόντα όπως φρέσκο κρέας, ψάρια, έτοιμες σαλάτες ή φρέσκα γαλακτοκομικά και σημαίνει ότι μετά την ημερομηνία αυτή το προϊόν μπορεί να γίνει επικίνδυνο, ακόμα κι αν μυρίζει ή δείχνει φυσιολογικό. Αντίθετα, η ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» αφορά την ποιότητα – δηλαδή γεύση, τραγανότητα ή άρωμα – και συνήθως συνοδεύει ζυμαρικά, όσπρια, κονσέρβες, μπισκότα, καφέ ή σάλτσες, τα οποία αν έχουν φυλαχθεί σωστά παραμένουν ασφαλή και μετά την ημερομηνία αυτή.

Ποια τρόφιμα δεν σηκώνουν ρίσκο ούτε για μία ημέρα

Όταν μιλάμε για ωμό κρέας, κιμά, πουλερικά, φρέσκα θαλασσινά, μαλακά τυριά ή ανοιγμένα αλλαντικά που έχουν περάσει την ημερομηνία «Ανάλωση έως», η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην τα καταναλώσεις. Σε αυτά τα τρόφιμα μπορούν να αναπτυχθούν παθογόνοι μικροοργανισμοί χωρίς να αλλάξει απαραίτητα η οσμή ή η εμφάνισή τους, οπότε ο έλεγχος με το μάτι ή τη μύτη δεν αρκεί για να σε προστατεύσει.

Ο ρόλος της θερμοκρασίας και της κατάστασης της συσκευασίας

Ακόμα και σε προϊόντα που θεωρούνται πιο ανθεκτικά, έχει τεράστια σημασία πώς συντηρήθηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ένα κλειστό γιαούρτι ή ένα σφραγισμένο παστεριωμένο γάλα που έμεινε σταθερά σε σωστή θερμοκρασία ψυγείου (κάτω από 4 βαθμούς Κελσίου) συμπεριφέρεται διαφορετικά από ένα προϊόν που έμεινε ώρα εκτός ψυγείου, έχει φουσκωμένο καπάκι, αλλοιωμένο χρώμα, ξινή οσμή ή αλλαγμένη υφή.

Ο γρήγορος έλεγχος πριν αποφασίσεις

Αν η ένδειξη είναι «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και η συσκευασία είναι άθικτη, μπορείς να ελέγξεις διαδοχικά την όψη, τη μυρωδιά και μια μικρή ποσότητα στη γεύση πριν το χρησιμοποιήσεις κανονικά. Αν όμως παρατηρήσεις μούχλα, φούσκωμα, περίεργη υγρασία ή δυσάρεστη οσμή, το τρόφιμο απορρίπτεται χωρίς δεύτερη σκέψη – και σε τρόφιμα υψηλού κινδύνου όπως τα μαλακά τυριά ή τα φρέσκα φρούτα με μούχλα, δεν αρκεί να κόψεις μόνο το χαλασμένο κομμάτι.

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