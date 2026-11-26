Έφηβοι του 1986 μοιράστηκαν τις προβλέψεις τους για το μέλλον και κάποιες από τις ανησυχίες τους παραμένουν επίκαιρες μέχρι σήμερα

Με μια ματιά Έφηβοι του 1986 προέβλεψαν την επίδραση των υπολογιστών στη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των κρατών.

Η ανησυχία για πυρηνικό πόλεμο, που εξέφρασαν οι έφηβοι, παραμένει επίκαιρη και σήμερα.

Προέβλεψαν την επικοινωνία μέσω εγκεφαλικών κυμάτων (τηλεπάθεια) και διαπλανητικά ταξίδια.

Η υπερπληθυσμιακή αύξηση και οι περιορισμοί στη ζωή ήταν επίσης θέματα που τους απασχολούσαν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μπορούσες να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο και να ρωτήσεις έναν 13χρονο του 1986 πώς φαντάζεται τη ζωή σου σήμερα, τι πιστεύεις ότι θα σου απαντούσε; Ίσως να μιλούσε για ιπτάμενα αυτοκίνητα, ταξίδια στο διάστημα και ρομπότ που θα αναλάμβαναν όλες τις καθημερινές δουλειές. Κάποιες από αυτές τις ιδέες ακούγονται αρκετά γνώριμες, όμως άλλες μοιάζουν να έχουν βγει κατευθείαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Το 1986, η εκπομπή του BBC Tomorrow’s World αποφάσισε να κάνει ένα ενδιαφέρον πείραμα. Ζήτησε από μια ομάδα εφήβων να περιγράψουν πώς πίστευαν ότι θα είναι ο κόσμος το 2020, δηλαδή 34 χρόνια αργότερα. Σήμερα, το 2026, οι απαντήσεις τους έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού μπορούμε πλέον να συγκρίνουμε τις προβλέψεις τους με όσα ζούμε στην πραγματικότητα.

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Μάλιστα, αρκετές από τις ανησυχίες τους δεν έχουν χάσει καθόλου την επικαιρότητά τους. Η τεχνολογία, η υπερπληθυσμιακή αύξηση, ο πυρηνικός πόλεμος και ο ρόλος των υπολογιστών στην καθημερινότητα απασχολούσαν ήδη τους εφήβους εκείνης της εποχής. Κάποιοι έπεσαν αρκετά κοντά στην πραγματικότητα, ενώ άλλοι φαντάστηκαν ένα μέλλον που ακόμη περιμένουμε να δούμε.

Οι απαντήσεις των εφήβων ήταν γεμάτες φαντασία, αλλά και προβληματισμούς για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προβλέψεις αφορούσε την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ένας έφηβος φαντάστηκε ότι στο μέλλον θα μπορούσαμε να μετατρέπουμε τα εγκεφαλικά κύματα σε ραδιοκύματα, να τα στέλνουμε σε κάποιον άλλο και εκείνος να τα μετατρέπει ξανά σε εγκεφαλικά κύματα. Με άλλα λόγια, περιέγραψε κάτι που έμοιαζε με τηλεπάθεια!

Ένας άλλος είχε μια ακόμη πιο φουτουριστική ιδέα: αντί για τούνελ που συνδέουν διαφορετικές περιοχές στη Γη, θα μπορούσαμε να έχουμε «διαστημικά τούνελ» που θα επιτρέπουν τη μετακίνηση από τον έναν πλανήτη στον άλλο. Η ιδέα των διαπλανητικών ταξιδιών φαίνεται πως απασχολούσε έντονα τη φαντασία της γενιάς των 80s.

Δεν έλειπαν, φυσικά, και οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις. Αρκετά παιδιά εξέφρασαν τον φόβο τους για έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο, ενώ ένα από αυτά αναρωτήθηκε αν θα μπορούσαν κάποτε οι υπολογιστές να πατήσουν το κουμπί που θα απελευθέρωνε τα πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δύσκολα θα μπορούσε ένας άνθρωπος να πάρει μια τέτοια απόφαση, γνωρίζοντας ότι θα οδηγούσε στην καταστροφή του κόσμου.

Predicting the future is hard work. In 1983, most people viewed the home computer as a passing fad. Two @MIT professors debated the future of PCs. Michael Dertouzos tried to convince us that the home computer is here to stay, 1983 https://t.co/HieMxHBsYx — Vala Afshar (@ValaAfshar) May 8, 2024

Η ανησυχία για την υπερπληθυσμιακή αύξηση ήταν επίσης έντονη. Ένας έφηβος εκτίμησε ότι, αν οι άνθρωποι δεν αποκτούσαν τη δυνατότητα να μετακομίσουν σε κάποιον άλλο πλανήτη, οι πόλεις θα γέμιζαν με τεράστιες πολυκατοικίες ή θα υπήρχαν περιορισμοί στον αριθμό των παιδιών που θα μπορούσε να αποκτήσει κάθε οικογένεια.

Και κάπου ανάμεσα σε όλες αυτές τις προβλέψεις, ακούστηκε και μία φράση που σήμερα μοιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: «Πιθανότατα οι υπολογιστές θα κυβερνούν τη χώρα». Αν και οι έφηβοι του 1986 δεν μπορούσαν να γνωρίζουν την ακριβή μορφή που θα έπαιρνε η τεχνολογία, ορισμένες από τις σκέψεις τους αποδείχθηκαν αρκετά κοντά στην πραγματικότητα.

Αρχικά, η πρόβλεψη ότι οι άνθρωποι δεν θα ζουν ακόμη στον Άρη το 2020 ήταν σωστή. Παρά την τεράστια πρόοδο της διαστημικής τεχνολογίας, η μόνιμη ανθρώπινη εγκατάσταση στον Κόκκινο Πλανήτη παραμένει ακόμη ένα μελλοντικό ενδεχόμενο.

Από την άλλη, η ιδέα ότι οι υπολογιστές θα επηρεάζουν τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των κρατών δεν ήταν εντελώς άστοχη. Σήμερα, η τεχνολογία βρίσκεται πίσω από αμέτρητες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να επηρεάζει σημαντικές αποφάσεις σε πολλούς τομείς. Βέβαια, οι έφηβοι εκείνης της εποχής δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν το διαδίκτυο, τα smartphones και τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστές θα άλλαζαν σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.

Ωστόσο, η πιο εύστοχη παρατήρησή τους ίσως να αφορά τους φόβους για έναν πυρηνικό πόλεμο. 4 δεκαετίες αργότερα, η απειλή των πυρηνικών όπλων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό διεθνές ζήτημα. Οι προβληματισμοί των παιδιών του 1986 δεν μοιάζουν, λοιπόν, τόσο μακρινοί όσο θα περίμενε κανείς.

Τι δεν κατάφεραν να προβλέψουν για το 2026;

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι προβλέψεις που δεν πλησίασαν καθόλου την πραγματικότητα. Τα διαστημικά τούνελ που θα μας μετέφεραν από τον έναν πλανήτη στον άλλο δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη, ενώ η τηλεπάθεια μέσω εγκεφαλικών κυμάτων παραμένει περισσότερο σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά καθημερινή δυνατότητα.

Αντίστοιχα, η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να ταξιδεύουμε εύκολα στο διάστημα ή να ζούμε σε άλλους πλανήτες δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Μπορεί να έχουμε καταφέρει να στέλνουμε εξελιγμένα ρομπότ στον Άρη, να χρησιμοποιούμε δορυφόρους και να πραγματοποιούμε εντυπωσιακές διαστημικές αποστολές, όμως η καθημερινή ζωή έξω από τη Γη εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά από τις δυνατότητές μας.

“Every thinking person fears nuclear war, and every technological state plans for it. Everyone knows it is madness, and every nation has an excuse.”

— Carl Sagan — Don Winslow (@donwinslow) March 8, 2026

Ίσως, τελικά, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του βίντεο δεν είναι το πόσο σωστά ή λάθος προέβλεψαν το μέλλον οι έφηβοι. Είναι το γεγονός ότι, παρά τις τεράστιες αλλαγές στην τεχνολογία και την κοινωνία, ορισμένες ανθρώπινες ανησυχίες παραμένουν ίδιες. Και αν κάτι μας δείχνει αυτή η αναδρομή στο 1986, είναι ότι ακόμη και το πιο απίθανο σενάριο για το μέλλον μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο παράξενο από την πραγματικότητα που τελικά θα ζήσουμε.

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