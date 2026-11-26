Ένα couture φόρεμα φτιαγμένο αποκλειστικά από στοιχεία LEGO έκανε το ελληνικό του ντεμπούτο, θυμίζοντας ότι όλοι χρειαζόμαστε λίγη χαρά

Με μια ματιά Η Βίκυ Καγιά παρουσίασε το LEGO® Daisy Dress στο MadWalk 2026, ένα φόρεμα από 12.000 κομμάτια LEGO και 790 λουλούδια.

Το φόρεμα δημιουργήθηκε από τη σχεδιάστρια μόδας Nóra Sármán και τον LEGO Certified Professional Balázs Dóczy.

Ο Όμιλος LEGO ενθαρρύνει τους ενήλικες να ξυπνήσουν τη χαρά τους μέσω της δημιουργικότητας, όπως δείχνει το Daisy Dress.

Το Daisy Dress, εμπνευσμένο από τη συλλογή LEGO Botanicals, θα εκτεθεί σε LEGO Certified Stores μετά το MadWalk. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα events μόδας και μουσικής της χρονιάς, το MadWalk 2026 by Three Cents, η Βίκυ Καγιά ανέβηκε στη σκηνή του σταδίου Tae Kwon Do φορώντας το LEGO® Daisy Dress: ένα μοναδικό couture φόρεμα από 12.000 στοιχεία LEGO και 790 λουλούδια LEGO, τοποθετημένα ένα-ένα με το χέρι.

Όλοι χρειαζόμαστε λίγη χαρά. Ανάμεσα σε deadlines, λογαριασμούς και έναν ρυθμό που δύσκολα προλαβαίνουμε, οι ενήλικες σπάνια βρίσκουν χρόνο να δημιουργήσουν κάτι μόνο επειδή τους κάνει χαρούμενους, αν και το 76% θα ήθελε περισσότερες ευκαιρίες να είναι δημιουργικό, σύμφωνα με την Adult LEGO Play Well Study 2026. Η δημιουργικότητα δεν χάνεται όταν μεγαλώνουμε, απλώς αλλάζει μορφή. Γι’ αυτό ο Όμιλος LEGO ενθαρρύνει τους ενήλικες να ξυπνήσουν τη χαρά μέσα τους μέσα από τη δημιουργικότητα, και το Daisy Dress είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές εκφράσεις αυτού του μηνύματος: ένα σετ LEGO βγαίνει από το ράφι των παιχνιδιών και ανεβαίνει στην πασαρέλα.

Δύο μορφές τέχνης στον ίδιο πάγκο εργασίας

Το Daisy Dress ξεκίνησε με μια παιχνιδιάρικη ερώτηση: μπορούν τα στοιχεία LEGO να γίνουν ένα αληθινό couture φόρεμα; Για να βρουν την απάντηση, η Ουγγαρέζα σχεδιάστρια μόδας Nóra Sármán και ο LEGO Certified Professional Balázs Dóczy έφεραν στον ίδιο πάγκο εργασίας δύο πολύ διαφορετικές τέχνες: τη μόδα και την κατασκευή με στοιχεία LEGO.

Η βάση του φορέματος είναι ένα couture πατρόν της σχεδιάστριας, φτιαγμένο από δικτυωτά στοιχεία LEGO που ενώνονται μεταξύ τους με στρογγυλές πλάκες LEGO. Πάνω τους, η Nóra «έντυσε» το φόρεμα με 790 λουλούδια ένα-ένα, σαν ένα λιβάδι που ζωντανεύει. Κάθε λουλούδι φτιάχνεται από στοιχεία LEGO που μόνα τους δεν έχουν καμία σχέση με λουλούδι. Μόνο όταν ενωθούν, ανθίζουν. Κάτω από τα στοιχεία LEGO, ένα λεπτό τούλι αναδεικνύει τη θηλυκή σιλουέτα και την υπογραφή της σχεδιάστριας. Τα στοιχεία LEGO δεν είναι διακόσμηση πάνω σε ύφασμα: είναι το ίδιο το φόρεμα.

Η πρώτη εμφάνιση του φορέματος έγινε τον Απρίλιο του 2026 στο εξώφυλλο του ELLE Hungary.

Στη σκηνή του MadWalk

Πριν παρουσιάσει το επόμενο catwalk, η Βίκυ Καγιά μίλησε για το φόρεμα: «Η αλήθεια είναι ότι έχω φορέσει πολλά φορέματα στη ζωή μου… αλλά φτιαγμένο από κομμάτια LEGO, πρώτη φορά! […] 12.000 κομμάτια LEGO και 790 λουλούδια, τοποθετημένα ένα-ένα με το χέρι! […] Ποιος είπε ότι όταν μεγαλώνουμε σταματάμε να παίζουμε; Η δημιουργικότητα απλώς αλλάζει μορφή… και αποκτά στιλ! Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη χαρά.

Η χαρά ξεκινά από ένα λουλούδι

Το Daisy Dress το έφτιαξαν επαγγελματίες, αλλά ξεκίνησε όπως κάθε κατασκευή LEGO: ένα λουλούδι τη φορά. Τα λουλούδια του φορέματος προέρχονται από σετ της συλλογής LEGO Botanicals, όπως τα Daisies και το Petite Sunny Bouquet, τα οποία μπορεί να χτίσει και να απολαύσει κάθε ενήλικας στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις ένα ολόκληρο φόρεμα για να νιώσεις αυτή τη χαρά. Μπορείς να ξεκινήσεις με ένα λουλούδι, ένα μπουκέτο, κάτι που δημιουργείς εσύ.

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε κάθε ενήλικα να ξυπνήσει τη χαρά μέσα του και να κάνει χώρο για κάτι που τον κάνει πραγματικά χαρούμενο. Το Daisy Dress δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η χαρά, αλλά ξεκινά πάντα από το ίδιο σημείο: ένα λουλούδι τη φορά», δήλωσε ο Miroslav Riha, Country Manager της LEGO Hellas.

Μετά το MadWalk, το Daisy Dress θα εκτεθεί σε επιλεγμένα LEGO Certified Stores, ώστε ο καθένας να μπορεί να το δει από κοντά.

Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη χαρά.